Babat91 Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 16.01.2016 Сообщений: 53 Благодарностей: 3 КП: 0.048

Экономика России развалится в этом году



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Подводная лодка российской экономики закапывается в ил. Она настолько твердо легла на грунт, что на этот раз даже не произошло традиционного существенного роста курса доллара, когда биржа открылась после каникул. Нас больше не интересует, что случилось с «курском рубля». Слабое влияние оказал и относительный рост нефтяных котировок. Точка невозврата пройдена. Запаса воздуха для продутия балластов на борту больше нет. Экономика России развалится в этом году.



Новогодние сказки



Чиновники, пытаясь выслужиться перед действующей властью, все еще продолжают успокаивать население и самих себя, предоставляя более чем странные статистические данные и прогнозы. Так, например, соответствующее ведомство отчиталось о снижении безработицы… в новогоднюю неделю.



Наверное, трудоустроенными посчитали тех, кто за подачку в несколько сот рублей не пошел отмечаться на биржу труда в праздники? Или есть еще какой-то способ резко устроиться 1 января – кем-нибудь, кроме Деда Мороза?



Министр труда в своем интервью государственным СМИ дает ни на чем не основанные прогнозы о предстоящем росте зарплат, причем не только номинальном, но и реальном выражении. Конечно, если очень захотеть, они смогут повысить доходы определенным категориям граждан – в первую очередь, сами себе. Но и для этого придется существенно сокращать государственный же сектор. В сегодняшней ситуации по-другому взять деньги неоткуда.



Подобных заявлений и обещаний нам предоставят еще немало в ближайшее время, однако верить им не стоит. Реальное положение вещей – совсем другое.



Антикризисные «планы»



Верный признак того, что экономика России развалится в 2017 году – полное отсутствие планов и денег на их реализацию. Еще два года назад речь шла о том, чтобы запустить необходимые процессы, вливая дополнительные средства в промышленность – хотя бы через ВПК. Производство пушек вместо масла, разумеется, было тупиковым направлением, но за этим стояло хотя бы какое-то действие.



На наших глазах портфель антикризисных мер худел и пересыхал, постепенно превращаясь из полноводной реки шириной в триллион рублей в 2015 году до жалкого ручейка в 107,5 млрд рублей в новом году. Именно такую сумму предполагается потратить на поддержку отдельных отраслей промышленности. И то, если они соберутся в виде налогов.

Напомним, что еще совсем недавно подобные цифры тратились не на всю, с позволения сказать, экономику, а на отдельный украденный Крым.



Если раньше обществу представлялись хотя бы какие-то реальные цифры на ближайшее будущее, то сегодня власть занимается откровенным отвлечением внимания от кризиса. Например, составляет очередной прожект – некий план до 2025 года. В конце концов, чем дольше, тем лучше, потому что сложнее проверить реализацию, а во-вторых, приходится тянуть время до президентских выборов.



Бюджет и его дефицит



Не стоит верить во что-то грандиозное, то есть в то исполнять совсем не обязательно. Также, как очередным лживым предвыборным обещаниям Единой России. Их сказки мы слушаем уже почти два десятилетия. Вместо этого посмотрим на цифры, которые хотя бы стали законом. В 2017 году предполагается пополнить бюджет на 13,488 трлн рублей, а израсходовать — 16,241 трлн рублей. Дефицит составит 2,753 трлн рублей. Как всегда, около 3% от ВВП.



Вопрос в том, откуда они их возьмут. Скрывать печальную правду становится все сложнее и сложнее. И вот уже не только независимые исследователи, но и глава Счетной палаты впервые сделала в декабре заявление о том, что Резервный фонд в этом году будет исчерпан. Останется только гарантировать ныне работающим россиянам нищенскую старость, пустив коту, нарисованному когда-то Путиным, под хвост заодно и счета будущих пенсионеров – Фонд национального благосостояния.



При этом стоит учитывать и дополнительные влияющие на итоговые результаты расходы. В первом полугодии общий объем выплат России по внешним долгам должен составить в общей сложности, исходя из данных таблицы ЦБ РФ, порядка 48 млрд долларов. А внутренняя ситуация также не отличается особой стабильностью. Регионы умудрились задолжать еще более 2,3 трлн рублей, причем некоторые из них в этом вопросе явно преуспели. В 14 из них объем уже сделанных займов превышает размер денежных поступлений по всем возможным и невозможным налогам и поборам.



Почему экономика России развалится в 2017 году



Собирать деньги правительству больше негде. Даже ограбить население – больше не удастся. Потому что по данным статистики уже до одной трети страны живет за чертой бедности. И то, в российском же понимании. А если сравнивать с другими, то в нищете пребывает вся бывшая империя, за исключением каких-то ста человек приближенных к Кремлю плюс еще до тысячи-двух обслуживающих их депутатов и прочих чиновников.



Абсолютным фиаско закончилась попытка залатать дыры путем проведения приватизации. Все больше и больше фактов подтверждают сегодня, что деньги, которые, якобы, поступают от этих мероприятий, имеют российское же происхождение. Правда, отмыты через возможные азиатские фонды и сомнительные европейские компании.



Экономика России развалится даже несмотря на то, что котировки нефти, в отличие от начала прошлого года, не демонстрируют обвала, а наоборот, растут. Ни с каким новым президентом США договориться не получится, в Америке, в отличие от нашей страны, демократия, и за президентом стоит Конгресс. Который продолжает рассматривать вопросы о новых, еще более жестких санкциях. В том числе на весь отечественный – святая святых путинской компании – нефтегазовый сектор.



Можно предположить, что цены на сырье и вправду могут расти в этом году. Но в повышающихся котировках как раз и заложены не только добыча и расходы нефти, разница между которыми переполняет запасы, но и потенциальная перспектива полного или частичного удаления России с этого рынка.



Россия перед выбором, которого нет



Потенциальный выбор у нас — был. И по-прежнему сохраняется возможность одуматься, принять правильное решение, повернуть в сторону либерализации экономики. Тогда уже в ближайшие месяцы нас могло бы ждать некоторое облегчение и даже перспектива роста.



Но принять такое решение – некому. Просроченный президент Путин становится полностью неспособным принимать те или иные решительные и грамотные меры. Если он не сделал ничего толкового за предыдущие почти два десятилетия, то нет шансов, что хотя бы что-то изменится в этом году. Изначальный недостаток какого-либо особого ума и знаний так называемого национального лидера гарантирует нам только одно: стагнацию и – можно сказать, новое слово в экономике – великую российскую депрессию.



В 2017 году грандиозных потрясений не ожидается. Просто экономика России развалится – скорее всего, тихо и мирно. Возможно, это в конце концов приведет к революционной ситуации следующего года?



Алексей Суховерхов, писатель и журналист



Родился в 1971 году в Москве. В 1993 году окончил факультет журналистики МГУ. Более 10 лет проработал в банковской сфере, в том числе в Лондоне. Прошел путь от рядового экономиста до начальника управления биржевых операций. Специалист в области инвестиций и ценных бумаг, имеет сертификаты ФКЦБ 1,0, 4,0, 5,0, а также SFA в Великобритании. В 2010 году вернулся в журналистику.



https://allinvestments.ru/ekonomika-rossii-razvalitsya/ Что скажите, господа финансисты и экономисты? Только без ура-патриотизма, имеет место быть сие или нет? Прогноз вроде как не дилетанта в данной области...==================Подводная лодка российской экономики закапывается в ил. Она настолько твердо легла на грунт, что на этот раз даже не произошло традиционного существенного роста курса доллара, когда биржа открылась после каникул. Нас больше не интересует, что случилось с «курском рубля». Слабое влияние оказал и относительный рост нефтяных котировок. Точка невозврата пройдена. Запаса воздуха для продутия балластов на борту больше нет. Экономика России развалится в этом году.Новогодние сказкиЧиновники, пытаясь выслужиться перед действующей властью, все еще продолжают успокаивать население и самих себя, предоставляя более чем странные статистические данные и прогнозы. Так, например, соответствующее ведомство отчиталось о снижении безработицы… в новогоднюю неделю.Наверное, трудоустроенными посчитали тех, кто за подачку в несколько сот рублей не пошел отмечаться на биржу труда в праздники? Или есть еще какой-то способ резко устроиться 1 января – кем-нибудь, кроме Деда Мороза?Министр труда в своем интервью государственным СМИ дает ни на чем не основанные прогнозы о предстоящем росте зарплат, причем не только номинальном, но и реальном выражении. Конечно, если очень захотеть, они смогут повысить доходы определенным категориям граждан – в первую очередь, сами себе. Но и для этого придется существенно сокращать государственный же сектор. В сегодняшней ситуации по-другому взять деньги неоткуда.Подобных заявлений и обещаний нам предоставят еще немало в ближайшее время, однако верить им не стоит. Реальное положение вещей – совсем другое.Антикризисные «планы»Верный признак того, что экономика России развалится в 2017 году – полное отсутствие планов и денег на их реализацию. Еще два года назад речь шла о том, чтобы запустить необходимые процессы, вливая дополнительные средства в промышленность – хотя бы через ВПК. Производство пушек вместо масла, разумеется, было тупиковым направлением, но за этим стояло хотя бы какое-то действие.На наших глазах портфель антикризисных мер худел и пересыхал, постепенно превращаясь из полноводной реки шириной в триллион рублей в 2015 году до жалкого ручейка в 107,5 млрд рублей в новом году. Именно такую сумму предполагается потратить на поддержку отдельных отраслей промышленности. И то, если они соберутся в виде налогов.Напомним, что еще совсем недавно подобные цифры тратились не на всю, с позволения сказать, экономику, а на отдельный украденный Крым.Если раньше обществу представлялись хотя бы какие-то реальные цифры на ближайшее будущее, то сегодня власть занимается откровенным отвлечением внимания от кризиса. Например, составляет очередной прожект – некий план до 2025 года. В конце концов, чем дольше, тем лучше, потому что сложнее проверить реализацию, а во-вторых, приходится тянуть время до президентских выборов.Бюджет и его дефицитНе стоит верить во что-то грандиозное, то есть в то исполнять совсем не обязательно. Также, как очередным лживым предвыборным обещаниям Единой России. Их сказки мы слушаем уже почти два десятилетия. Вместо этого посмотрим на цифры, которые хотя бы стали законом. В 2017 году предполагается пополнить бюджет на 13,488 трлн рублей, а израсходовать — 16,241 трлн рублей. Дефицит составит 2,753 трлн рублей. Как всегда, около 3% от ВВП.Вопрос в том, откуда они их возьмут. Скрывать печальную правду становится все сложнее и сложнее. И вот уже не только независимые исследователи, но и глава Счетной палаты впервые сделала в декабре заявление о том, что Резервный фонд в этом году будет исчерпан. Останется только гарантировать ныне работающим россиянам нищенскую старость, пустив коту, нарисованному когда-то Путиным, под хвост заодно и счета будущих пенсионеров – Фонд национального благосостояния.При этом стоит учитывать и дополнительные влияющие на итоговые результаты расходы. В первом полугодии общий объем выплат России по внешним долгам должен составить в общей сложности, исходя из данных таблицы ЦБ РФ, порядка 48 млрд долларов. А внутренняя ситуация также не отличается особой стабильностью. Регионы умудрились задолжать еще более 2,3 трлн рублей, причем некоторые из них в этом вопросе явно преуспели. В 14 из них объем уже сделанных займов превышает размер денежных поступлений по всем возможным и невозможным налогам и поборам.Почему экономика России развалится в 2017 годуСобирать деньги правительству больше негде. Даже ограбить население – больше не удастся. Потому что по данным статистики уже до одной трети страны живет за чертой бедности. И то, в российском же понимании. А если сравнивать с другими, то в нищете пребывает вся бывшая империя, за исключением каких-то ста человек приближенных к Кремлю плюс еще до тысячи-двух обслуживающих их депутатов и прочих чиновников.Абсолютным фиаско закончилась попытка залатать дыры путем проведения приватизации. Все больше и больше фактов подтверждают сегодня, что деньги, которые, якобы, поступают от этих мероприятий, имеют российское же происхождение. Правда, отмыты через возможные азиатские фонды и сомнительные европейские компании.Экономика России развалится даже несмотря на то, что котировки нефти, в отличие от начала прошлого года, не демонстрируют обвала, а наоборот, растут. Ни с каким новым президентом США договориться не получится, в Америке, в отличие от нашей страны, демократия, и за президентом стоит Конгресс. Который продолжает рассматривать вопросы о новых, еще более жестких санкциях. В том числе на весь отечественный – святая святых путинской компании – нефтегазовый сектор.Можно предположить, что цены на сырье и вправду могут расти в этом году. Но в повышающихся котировках как раз и заложены не только добыча и расходы нефти, разница между которыми переполняет запасы, но и потенциальная перспектива полного или частичного удаления России с этого рынка.Россия перед выбором, которого нетПотенциальный выбор у нас — был. И по-прежнему сохраняется возможность одуматься, принять правильное решение, повернуть в сторону либерализации экономики. Тогда уже в ближайшие месяцы нас могло бы ждать некоторое облегчение и даже перспектива роста.Но принять такое решение – некому. Просроченный президент Путин становится полностью неспособным принимать те или иные решительные и грамотные меры. Если он не сделал ничего толкового за предыдущие почти два десятилетия, то нет шансов, что хотя бы что-то изменится в этом году. Изначальный недостаток какого-либо особого ума и знаний так называемого национального лидера гарантирует нам только одно: стагнацию и – можно сказать, новое слово в экономике – великую российскую депрессию.В 2017 году грандиозных потрясений не ожидается. Просто экономика России развалится – скорее всего, тихо и мирно. Возможно, это в конце концов приведет к революционной ситуации следующего года?

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