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Бонды для народа: можно ли заработать на региональных облигациях Регионы все чаще выпускают облигации для населения с купоном, превосходящим ставки по банковским депозитам. Стоит ли инвестору покупать эти бумаги?





Пока Минфин готовит к выпуску специальные облигации для населения — короткие ОФЗ со сроком обращения до трех лет, региональные власти уже вовсю занимают средства у россиян, размещая субфедеральные и муниципальные (региональные) бонды. В 2016 году прошло как минимум три более или менее успешных размещения таких бумаг, и региональные власти намерены практиковать такие займы и в будущем.



Так, на днях правительство Самарской области объявило о полном размещении бездокументарных облигаций «народного займа» на 510 млн руб. Эти бумаги продавались путем открытой подписки с 6 сентября 2016 года. Весь выпуск состоял из 8,5 тыс. бондов номинальной стоимостью 60 тыс. руб. и с купоном 13% годовых. Срок обращения бумаг составляет три года — это значит, что владельцы «народных бондов» должны получить в общей сложности 39%. Физические лица, впрочем, в результате размещения приобрели лишь 17,7% бумаг Самарской области. Отдельные институциональные инвесторы оказались активнее. Большая часть облигаций (около 59%) досталась Тольяттихимбанку. Остальное приобрел уже в январе 2017 года самарский же Газбанк. Тем не менее итоговый спрос, в том числе от институциональных инвесторов, превысил предложение.





Не менее успешным оказалось размещение облигаций Калининградской области на 1 млрд руб. в декабре 2016 года. По его итогам правительство региона заявило, что эти бумаги были полностью раскуплены на Московской бирже в течение трех часов. Стоимость облигаций составляла 1 тыс. руб. за штуку, а купон был установлен на уровне 10,5% годовых. Объем размещения составил 1 млрд руб., спрос — в полтора раза больше. Погасить бонды область собирается в 2021 году. В этом году правительство региона планирует занять у населения еще раз.



Аналогичным способом привлекает средства и Томская область, которая считается пионером в этой сфере, — в этом регионе с 2002 года реализуется проект «Внутренние облигации Томской области для населения». В 2016 году региональные власти выпустили облигации для населения на 300 млн руб. со ставкой 11% годовых и погашением в 2019 году. Номинальная стоимость одной облигации составила 1 тыс. руб., купонный доход держателям будет выплачиваться ежеквартально.



Аналитики агентства S&P прогнозируют, что к концу 2017 года объем рынка облигаций региональных и муниципальных органов власти вырастет до 800 млрд руб. — это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Тогда объем рынка регионального долга составлял 460 млрд руб. По оценкам S&P, в дальнейшем регионы и муниципалитеты будут ежегодно выпускать облигации объемом около 300 млрд руб.



Впрочем, оценка плюсов и минусов таких бумаг неоднозначна.



Зачем покупать



У региональных облигаций есть два главных достоинства: доходность и относительная надежность. Главный инвестиционный консультант ФГ «БКС» Сергей Скоробогатов признает, что такие бумаги пользуются спросом среди частных инвесторов, особенно на фоне дефицита доходных и надежных бумаг. «Доходность муниципальных облигаций — чуть выше депозитов, кроме того, это очень надежные бумаги. В случае возникновения каких-либо проблем область сможет расплатиться с держателями облигаций за счет транша от государства», — поясняет он.



Государство вряд ли позволит произойти дефолту в какой-либо области или городе — на погашение облигаций в любом случае будет выдан транш или кредит, считает Скоробогатов. Если область не выплатит облигационный заем, иностранные инвесторы перестанут доверять и государственным бумагам, отмечает он. «Как следствие, инвесторы начнут распродавать ОФЗ и тогда доходность гособлигаций придется повышать. Государство в этом не заинтересовано», — уверен Скоробогатов.



Какие риски



Однако муниципальные облигации все-таки чуть более рискованны, чем ОФЗ: например, эмитент может погасить облигации позже срока, считает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Минусом таких бумаг аналитик также называет неликвидность многих выпусков. Он предостерегает неквалифицированных инвесторов от бездумных вложений в долговые бумаги российских городов и регионов. Чтобы инвестировать в такие инструменты, нужно понимать их специфику, определенные знания нужны даже для того, чтобы просто разобраться в кредитных рейтингах, подчеркивает он.



Скоробогатов из БКС указывает на еще одну важную особенность таких бумаг — амортизацию. В большинстве случаев, по его словам, регионы не погашают облигации в один день — обычно эмитент ежегодно возвращает инвестору часть номинала, снижая таким образом нагрузку на свой бюджет. Поэтому номинальная стоимость бумаги, а следовательно, и размер купонных выплат каждый год уменьшается. Из-за этого держателю муниципальных облигаций нужно реинвестировать освобождающиеся средства, но у инвестора с небольшим чеком это не должно вызвать затруднений, отмечает Скоробогатов.



Как выбирать



Какие бумаги приобрести, во многом зависит от аппетита инвестора к риску. ​При выборе муниципальных облигаций Сергей Скоробогатов советует покупать самые доходные бумаги. А руководитель отдела управления активами Национальной управляющей компании Андрей Вальехо-Роман добавляет, что инвесторам все же нужно обращать внимание на кредитный рейтинг облигаций. «В целом власть перекладывает многие социальные обязательства на региональные бюджеты, и поэтому они не очень устойчивы. Но субфедеральные облигации все же надежнее муниципальных, поскольку бюджеты округов больше, чем бюджеты городов», — говорит он. Рейтинг субфедеральных облигаций должен быть на уровне рейтинга страны или на одну ступень ниже, отмечает Вальехо-Роман. Интересными для частного инвестора он называет облигации Ямало-Ненецкого или Ханты-Мансийского округов, а также Москвы и Московской области. Покупать муниципальные бумаги управляющий советует крайне осторожно.



Источник Пока Минфин готовит к выпуску специальные облигации для населения — короткие ОФЗ со сроком обращения до трех лет, региональные власти уже вовсю занимают средства у россиян, размещая субфедеральные и муниципальные (региональные) бонды. В 2016 году прошло как минимум три более или менее успешных размещения таких бумаг, и региональные власти намерены практиковать такие займы и в будущем.Так, на днях правительство Самарской области объявило о полном размещении бездокументарных облигаций «народного займа» на 510 млн руб. Эти бумаги продавались путем открытой подписки с 6 сентября 2016 года. Весь выпуск состоял из 8,5 тыс. бондов номинальной стоимостью 60 тыс. руб. и с купоном 13% годовых. Срок обращения бумаг составляет три года — это значит, что владельцы «народных бондов» должны получить в общей сложности 39%. Физические лица, впрочем, в результате размещения приобрели лишь 17,7% бумаг Самарской области. Отдельные институциональные инвесторы оказались активнее. Большая часть облигаций (около 59%) досталась Тольяттихимбанку. Остальное приобрел уже в январе 2017 года самарский же Газбанк. Тем не менее итоговый спрос, в том числе от институциональных инвесторов, превысил предложение.Не менее успешным оказалось размещение облигаций Калининградской области на 1 млрд руб. в декабре 2016 года. По его итогам правительство региона заявило, что эти бумаги были полностью раскуплены на Московской бирже в течение трех часов. Стоимость облигаций составляла 1 тыс. руб. за штуку, а купон был установлен на уровне 10,5% годовых. Объем размещения составил 1 млрд руб., спрос — в полтора раза больше. Погасить бонды область собирается в 2021 году. В этом году правительство региона планирует занять у населения еще раз.Аналогичным способом привлекает средства и Томская область, которая считается пионером в этой сфере, — в этом регионе с 2002 года реализуется проект «Внутренние облигации Томской области для населения». В 2016 году региональные власти выпустили облигации для населения на 300 млн руб. со ставкой 11% годовых и погашением в 2019 году. Номинальная стоимость одной облигации составила 1 тыс. руб., купонный доход держателям будет выплачиваться ежеквартально.Аналитики агентства S&P прогнозируют, что к концу 2017 года объем рынка облигаций региональных и муниципальных органов власти вырастет до 800 млрд руб. — это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Тогда объем рынка регионального долга составлял 460 млрд руб. По оценкам S&P, в дальнейшем регионы и муниципалитеты будут ежегодно выпускать облигации объемом около 300 млрд руб.Впрочем, оценка плюсов и минусов таких бумаг неоднозначна.У региональных облигаций есть два главных достоинства: доходность и относительная надежность. Главный инвестиционный консультант ФГ «БКС» Сергей Скоробогатов признает, что такие бумаги пользуются спросом среди частных инвесторов, особенно на фоне дефицита доходных и надежных бумаг. «Доходность муниципальных облигаций — чуть выше депозитов, кроме того, это очень надежные бумаги. В случае возникновения каких-либо проблем область сможет расплатиться с держателями облигаций за счет транша от государства», — поясняет он.Государство вряд ли позволит произойти дефолту в какой-либо области или городе — на погашение облигаций в любом случае будет выдан транш или кредит, считает Скоробогатов. Если область не выплатит облигационный заем, иностранные инвесторы перестанут доверять и государственным бумагам, отмечает он. «Как следствие, инвесторы начнут распродавать ОФЗ и тогда доходность гособлигаций придется повышать. Государство в этом не заинтересовано», — уверен Скоробогатов.Однако муниципальные облигации все-таки чуть более рискованны, чем ОФЗ: например, эмитент может погасить облигации позже срока, считает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Минусом таких бумаг аналитик также называет неликвидность многих выпусков. Он предостерегает неквалифицированных инвесторов от бездумных вложений в долговые бумаги российских городов и регионов. Чтобы инвестировать в такие инструменты, нужно понимать их специфику, определенные знания нужны даже для того, чтобы просто разобраться в кредитных рейтингах, подчеркивает он.Скоробогатов из БКС указывает на еще одну важную особенность таких бумаг — амортизацию. В большинстве случаев, по его словам, регионы не погашают облигации в один день — обычно эмитент ежегодно возвращает инвестору часть номинала, снижая таким образом нагрузку на свой бюджет. Поэтому номинальная стоимость бумаги, а следовательно, и размер купонных выплат каждый год уменьшается. Из-за этого держателю муниципальных облигаций нужно реинвестировать освобождающиеся средства, но у инвестора с небольшим чеком это не должно вызвать затруднений, отмечает Скоробогатов.Какие бумаги приобрести, во многом зависит от аппетита инвестора к риску. ​При выборе муниципальных облигаций Сергей Скоробогатов советует покупать самые доходные бумаги. А руководитель отдела управления активами Национальной управляющей компании Андрей Вальехо-Роман добавляет, что инвесторам все же нужно обращать внимание на кредитный рейтинг облигаций. «В целом власть перекладывает многие социальные обязательства на региональные бюджеты, и поэтому они не очень устойчивы. Но субфедеральные облигации все же надежнее муниципальных, поскольку бюджеты округов больше, чем бюджеты городов», — говорит он. Рейтинг субфедеральных облигаций должен быть на уровне рейтинга страны или на одну ступень ниже, отмечает Вальехо-Роман. Интересными для частного инвестора он называет облигации Ямало-Ненецкого или Ханты-Мансийского округов, а также Москвы и Московской области. Покупать муниципальные бумаги управляющий советует крайне осторожно.

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