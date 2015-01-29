robbers.su - ROBBERS

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 29.01.2017
Об игре:
Цитата:
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Приветствуем Вас на проекте ROBBERS!
Окунитесь в мир красочной увлекательной игры с возможностью заработка реальных денег!
Основой подобных проектов обычно считается процесс покупки, сбор, вывод.
На проекте ROBBERS добавлено много нового и интересного.
Возможности участников ограничены только их желанием!
Чтобы начать зарабатывать, вам следует заключить сделку с разбойником для вашего виртуального мира, который будет приносить вам реальные деньги.
Вы ежедневно сможете зарабатывать на нашем проекте символическую сумму абсолютно не вкладывая средств.
Для большей прибыли нанимайте больше разбойников.
Хотим обратить ваше внимание, что сделка с разбойником бессрочна.
Хотим обратить ваше внимание, что в игре регулярно проводятся конкурсы, в которых вы можете участвовать и выигрывать ценные призы.
Ну вот в принципе и всё, что хотелось рассказать об игре.
Бонусы:
АКЦИИ НА ПОПОЛНЕНИЕ:
При пополнении баланса от 1 до 600 рублей вы получите
+15% в подарок!
При пополнении баланса от 601 до 2000 рублей вы получите
+30% в подарок!
При пополнении баланса от 2001 до 4000 рублей вы получите
+45% в подарок!
При пополнении баланса от 4001 рублей вы получите
+60% в подарок!
Реферальная программа:
Приглашайте своих друзей в игру и вы будете получать 12% от их вложений на счет для вывода и по 50 копеек за каждого приглашенного.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: