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Боязнь Трампа: стоит ли покупать золото в 2017 году Аналитики Thomson Reuters прогнозирует рост цен на золото в этом году до $1259 за унцию. Это примерно на 6% больше, чем сейчас. Однако последние три дня котировки снижаются. Стоит ли покупать золото в надежде на отскок?





Согласно аналитическому отчету GFMS Gold Survey, опубликованному Thomson Reuters, в 2017 году средняя цена золота составит $1259 за унцию. Повышение котировок будет связано с нестабильной политической ситуацией в мире. Опасения у инвесторов, в частности, будут вызывать дальнейшие действия Дональда Трампа на посту президента США и результаты выборов в Европе. При этом в первом полугодии сдерживать рост котировок золота может укрепляющийся доллар, отмечают эксперты из Thomson



С начала года золото прибавило в цене 3% — в пятницу, 27 января, стоимость унции составляла около $1184. Ранее цена поднималась до $1215, однако дальнейшему росту помешал индекс Dow Jones Industrial Average, который 25 января впервые за свою историю превысил отметку 20 тыс. пунктов. Позитивная динамика индекса, а также ожидаемое укрепление доллара и доходность казначейских облигаций США, достигшая самого высокого уровня с начала года, снизили интерес инвесторов к золоту,



Аналитики консалтинговой компании Capital Economics предупреждают и о других факторах, которые будут работать против золота. По их прогнозам, ужесточение монетарной политики США опустит цены на драгоценный металл до отметки $1050 за унцию. Аналитики банка BNP Paribas также считают, что ожидаемые повышения ставки ФРС в ближайшие два года окажут давление на котировки золота, но обвал цен произойдет только в 2018 году. А в этом году драгметалл будет стоить в среднем $1210 за унцию, прогнозируют они. Ожидания Всемирного банка еще менее оптимистичны: аналитики убеждены, что низкий спрос со стороны инвесторов в этом году не даст котировкам подняться выше отметки $1150 за унцию.



Российские эксперты также не ждут от драгметалла сюрпризов. В этом году золото может подешеветь еще немного, считает аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин. «Пока металл торгуется ниже $1200 за унцию, существуют предпосылки для его дальнейшего удешевления. Вместе с тем каких-либо серьезных продавцов на рынке мы не видим, поэтому вряд ли снижение будет экстремальным», — отмечает он. Вложения в золото стоит рассматривать только в том случае, если инвестор планирует долго держать этот актив, напоминает Корюхин.



В этом году рост цен на золото будет ограниченным — его будут сдерживать политические события, соглашается аналитик по товарному рынку «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. По ее мнению, средняя стоимость металла в этом году составит $1216 за унцию, а восстановление роста цен более вероятно в 2018 году.



Корюхин из «Алор Брокер» говорит, что на российском рынке есть гораздо более интересные инструменты, чем золото. «Например, только за январь привилегированные акции АвтоВАЗа выросли в полтора раза, а акции энергетической компании ТГК-1 выросли почти на треть. В этом году также планируется приватизация банка ВТБ, «Совкомфлота» и других менее крупных компаний», — перечисляет он. Также хорошую доходность дают российские облигации, на них инвесторы могут заработать 11–13% годовых. С учетом стабилизации курса рубля по отношению к доллару рублевые инвестиции сейчас более привлекательны для участников рынка, резюмирует эксперт.



Источник Согласно аналитическому отчету GFMS Gold Survey, опубликованному Thomson Reuters, в 2017 году средняя цена золота составит $1259 за унцию. Повышение котировок будет связано с нестабильной политической ситуацией в мире. Опасения у инвесторов, в частности, будут вызывать дальнейшие действия Дональда Трампа на посту президента США и результаты выборов в Европе. При этом в первом полугодии сдерживать рост котировок золота может укрепляющийся доллар, отмечают эксперты из Thomson Reuters С начала года золото прибавило в цене 3% — в пятницу, 27 января, стоимость унции составляла около $1184. Ранее цена поднималась до $1215, однако дальнейшему росту помешал индекс Dow Jones Industrial Average, который 25 января впервые за свою историю превысил отметку 20 тыс. пунктов. Позитивная динамика индекса, а также ожидаемое укрепление доллара и доходность казначейских облигаций США, достигшая самого высокого уровня с начала года, снизили интерес инвесторов к золоту, пишет Bloomberg . Вложения в крупнейший индексный биржевой фонд SPDR Gold Shares достигли минимума с марта прошлого года.Аналитики консалтинговой компании Capital Economics предупреждают и о других факторах, которые будут работать против золота. По их прогнозам, ужесточение монетарной политики США опустит цены на драгоценный металл до отметки $1050 за унцию. Аналитики банка BNP Paribas также считают, что ожидаемые повышения ставки ФРС в ближайшие два года окажут давление на котировки золота, но обвал цен произойдет только в 2018 году. А в этом году драгметалл будет стоить в среднем $1210 за унцию, прогнозируют они. Ожидания Всемирного банка еще менее оптимистичны: аналитики убеждены, что низкий спрос со стороны инвесторов в этом году не даст котировкам подняться выше отметки $1150 за унцию.Российские эксперты также не ждут от драгметалла сюрпризов. В этом году золото может подешеветь еще немного, считает аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин. «Пока металл торгуется ниже $1200 за унцию, существуют предпосылки для его дальнейшего удешевления. Вместе с тем каких-либо серьезных продавцов на рынке мы не видим, поэтому вряд ли снижение будет экстремальным», — отмечает он. Вложения в золото стоит рассматривать только в том случае, если инвестор планирует долго держать этот актив, напоминает Корюхин.В этом году рост цен на золото будет ограниченным — его будут сдерживать политические события, соглашается аналитик по товарному рынку «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. По ее мнению, средняя стоимость металла в этом году составит $1216 за унцию, а восстановление роста цен более вероятно в 2018 году.Корюхин из «Алор Брокер» говорит, что на российском рынке есть гораздо более интересные инструменты, чем золото. «Например, только за январь привилегированные акции АвтоВАЗа выросли в полтора раза, а акции энергетической компании ТГК-1 выросли почти на треть. В этом году также планируется приватизация банка ВТБ, «Совкомфлота» и других менее крупных компаний», — перечисляет он. Также хорошую доходность дают российские облигации, на них инвесторы могут заработать 11–13% годовых. С учетом стабилизации курса рубля по отношению к доллару рублевые инвестиции сейчас более привлекательны для участников рынка, резюмирует эксперт.

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