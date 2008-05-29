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Инвесторы для бизнеса: нужны ли они?
Как вы думаете, нужны ли человеку, который хочет запустить интернет-проект, инвесторы? Например, у него есть хорошая идея, он умеет создавать сайты и знаком с SEO-оптимизицией. Кроме того, у него есть четкий план действий, как все организовать и получать прибыль. Есть ли смысл в этом случае искать инвестора, или лучше вкладывать понемногу свои средства в развитие?
Понятно, что есть крупные проекты, в которых один человек явно не потянет, так как у него просто не хватит ни сил, ни средств. Но контентный проект можно вполне развивать самому. Хотя привлеченные со стороны средства могут заметно ускорить процесс.
С другой стороны, с инвестором придется делиться прибылью, которая могла бы всецело принадлежать разработчику проекта. Да и чтобы заинтересовать инвестора, нужно предложить ему привлекательные условия.
Как вы думаете, стоит ли привлекать инвесторов к своему перспективному проекту или лучше развивать его самому? Какие условия можно предложить инвестору, чтобы и ему выгодно было, и себя не обделить при этом?