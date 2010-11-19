Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс речевок от au-en.com ( 200$ )

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В этом разделе проводятся конкурсы от форумчан для HYIP инвесторов.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 19:21
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,054
Благодарностей: 38,710
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Конкурс речевок от au-en.com ( 200$ )
Automated Energy Management - Конкурс речевок!

Призовой фонд: 200 USD


automated energy management


Доброго времени суток уважаемые форумчане! Администрация проектаau-en.com подготовила для Вас новый творческий конкурс, конкурс речевок!


Правила конкурса:

В конкурсе может принят участие любой желающий, от каждого форумчанина принимается одно сообщение в теме, в котором он должен опубликовать три речёвки, лозунга или четверостишия на тему проекта au-en.com. Текст речевок, четверостиший должен быть уникальным, придуманный самим автором в котором должно быть упоминание проекта au-en.com. Приветствуется нестандартный подход, юмор, оригинальность речевок!

Пример речевки:

Цитата:
В ауене просто класс, пока спал подрос баланс..

Условия конкурса:

Вы должны являться пользователем форума с количеством сообщений не менее 20-ти и датой регистрации не моложе, чем 1 месяц до старта конкурса. Конкурс проводится с 30 января по 08 февраля 2017 года включительно, далее 09 февраля речевки по конкурсу не принимаются, по итогу набранных голосов под каждым участником конкурса будет определены три финалиста. Победитель будет выбран администрацией проекта au-en.com. Голоса будут иметь решающею, но не ключевую роль. Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Голосование конкурса:

Основным и ключевым фактором является отданный голос - 1 спасибо! В конкурсе победитель выбирается по количеству набранных спасибок. Так же при голосовании будет учитываться цитаты и обсуждения той или иной речевки. Речевку можно при желании сопровождать картинкой или демотиватором. Яркие, смешные, интересные и креативные идеи приветствуются и повышают ваши шансы на победу! Выбор лучших, самых интересных и смешных речевок будет проводить администрация проекта au-en.com, голоса играют важную роль, но не будет являться ключевой, победят самые яркие, популярные и интересные!


Призы конкурса:

1 место - 100$
2 место - 50$
3 место - 20$

( ! ) - Любой участник конкурса может получить дополнительный бонус к призу +10$, если он участвовал в проекте. Для получения бонусного приза под речевой укажите свой логин в проекте. Бонус полагается только победителям конкурса!

О этом конкурсе:

Администрация проекта честно и максимально прозрачно подготовила этот конкурс и хотела наградить Вас за интересные идеи и высказывания по речевкам. Обсуждение, пожелания и отзывы только приветствуются! В качестве доказательства, что призы в любом случаи получат наши победители, администрация сразу перевела средства на хранение для наших победителей! Администрация au-en.com желает всем участникам удачи, хорошего настроения и победы!

Приз
14:33 29.01.17 Receive 162017937 U12460048
au-en.com +202.00 Received Payment 202.00 USD from account U12460048. Memo: конкурс речёвок и слоганов на mmgp
__________________
Конкурс речевок от au-en.com - приз 200$
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 19:45
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 32,436
Благодарностей: 41,285
КП: 0.107

награды Волшебный горшочек 
Re: Конкурс речевок от au-en.com ( 200$ )
Отличный конкурс. Отдельный + ТС за хорошо составленную тему.
__________________
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Наша тема на MMGP > статус "Silver"
По вопросам сотрудничества / Cooperation: СЮДА.
Bisu на форуме  
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Метки
hyip, конкурс
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