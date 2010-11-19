Конкурс речевок от au-en.com ( 200$ )

Automated Energy Management - Конкурс речевок!
Призовой фонд: 200 USD
automated energy management
Правила конкурса:
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Администрация проектаau-en.com
подготовила для Вас новый творческий конкурс, конкурс речевок!
В конкурсе может принят участие любой желающий, от каждого форумчанина принимается одно сообщение в теме, в котором он должен опубликовать три речёвки, лозунга или четверостишия на тему проекта au-en.com. Текст речевок, четверостиший должен быть уникальным, придуманный самим автором в котором должно быть упоминание проекта au-en.com. Приветствуется нестандартный подход, юмор, оригинальность речевок!
Пример речевки:
Условия конкурса:
Цитата:
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В ауене просто класс, пока спал подрос баланс..
Вы должны являться пользователем форума с количеством сообщений не менее 20-ти и датой регистрации не моложе, чем 1 месяц до старта конкурса. Конкурс проводится с 30 января по 08 февраля 2017 года
включительно, далее 09 февраля речевки по конкурсу не принимаются, по итогу набранных голосов под каждым участником конкурса будет определены три финалиста. Победитель будет выбран администрацией проекта au-en.com. Голоса будут иметь решающею, но не ключевую роль. Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.
Голосование конкурса:
Основным и ключевым фактором является отданный голос - 1 спасибо! В конкурсе победитель выбирается по количеству набранных спасибок. Так же при голосовании будет учитываться цитаты и обсуждения той или иной речевки. Речевку можно при желании сопровождать картинкой или демотиватором. Яркие, смешные, интересные и креативные идеи приветствуются и повышают ваши шансы на победу! Выбор лучших, самых интересных и смешных речевок будет проводить администрация проекта au-en.com, голоса играют важную роль, но не будет являться ключевой, победят самые яркие, популярные и интересные!
Призы конкурса:
1 место - 100$
2 место - 50$
3 место - 20$
( ! )
- Любой участник конкурса может получить дополнительный бонус к призу +10$
, если он участвовал в проекте. Для получения бонусного приза под речевой укажите свой логин в проекте. Бонус полагается только победителям конкурса!
О этом конкурсе:
Администрация проекта честно и максимально прозрачно подготовила этот конкурс и хотела наградить Вас за интересные идеи и высказывания по речевкам. Обсуждение, пожелания и отзывы только приветствуются! В качестве доказательства, что призы в любом случаи получат наши победители, администрация сразу перевела средства на хранение для наших победителей! Администрация au-en.com желает всем участникам удачи, хорошего настроения и победы!
14:33 29.01.17 Receive 162017937 U12460048
au-en.com +202.00 Received Payment 202.00 USD from account U12460048. Memo: конкурс речёвок и слоганов на mmgp