Биткоин придет на смену золоту через 20 лет

По мнению генерального директора Wyre Майкла Данворса, биктоин «заменит золото» и доллар США в качестве глобальной резервной валюты в течение 20 лет.
В ходе интервью с InvestorDaily глава компании, связанной с переводами в Силиконовой долине, высказал свою точку зрения по поводу будущего криптовалюты.
Среди прочих неожиданных заявлений Данворса то, что биткоин имеет «наибольшую стоимость» по сравнению с золотом, а его единственный минус в настоящий момент только в недостаточном присутствии на рынке.
Лучшее средство сбережения
Данворс заявил информационному агентству следующее:
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«Биткоин придет на смену золоту, и, в международном масштабе, он заменит USD как глобальную резервную валюту. На это уйдет около 20 лет с настоящего момента. Биткоин представляет большую ценность, чем золото, как средство накопления и использования. Тем не менее, уровень внедрения сравнивать пока рано».
Данворс – это лишь один из игроков индустрии криптовалют, недавно превознесших присущий биткоину вариант применения как средство накопления над его использованием в качестве валюты.
На фоне недавнего увеличения цены, предприниматель Винни Лингам заявил, что развитие биткоина как валюты находится на последнем этапе длительного процесса, не являясь самым главным в 2017 году.
Он разместил в Твиттере сообщение о том, что виртуальная валюта важна, во-первых, в качестве биржевого товара, и, затем, средства сбережения:
1-ый этап развития биткоина (2008-2016) = Создание цифрового биржевого товара.
2-ой этап = Его обеспечение как средства накопления.
3-ий этап = Принятие в качестве валюты.
Несмотря на то, что курс колеблется ниже отметки в $1000, по словам Лингама такое поведение цены не обязательно означает образование пузыря и нестабильность как актива.
Предприниматель оставил следующий комментарий:
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«Я считаю, что если в этом году курс поднимется выше $4000, то мы можем ожидать пузырь. Возможен медленный и постепенный рост до $3000. Лучшее, на что мы можем надеется – это показатель ниже $2000 на протяжении по крайней мере последних 3 месяцев».
Покупка активов в «Интернете вещей»
Данворс также признал, что краткосрочная волатильность любого рода является сдерживающим фактором для некоторых более осторожных инвесторов. Однако, классическое сравнение биткоина с зарождающимся интернетом для него по-прежнему актуально:
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«Представьте, если бы смогли вернуться в 1991 и купить акции интернета, вы бы это сделали? Конечно да, потому что вы бы знали, что это самая влиятельная вещь в мире. Блокчейн и биткоин – это «Интернет вещей», поэтому биткоин – это отличная возможность покупки акций».