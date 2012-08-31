Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,724 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин придет на смену золоту через 20 лет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:05
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,357
Благодарностей: 518
КП: 0.372
Биткоин придет на смену золоту через 20 лет
По мнению генерального директора Wyre Майкла Данворса, биктоин «заменит золото» и доллар США в качестве глобальной резервной валюты в течение 20 лет.



В ходе интервью с InvestorDaily глава компании, связанной с переводами в Силиконовой долине, высказал свою точку зрения по поводу будущего криптовалюты.

Среди прочих неожиданных заявлений Данворса то, что биткоин имеет «наибольшую стоимость» по сравнению с золотом, а его единственный минус в настоящий момент только в недостаточном присутствии на рынке.

Лучшее средство сбережения


Данворс заявил информационному агентству следующее:

Цитата:
«Биткоин придет на смену золоту, и, в международном масштабе, он заменит USD как глобальную резервную валюту. На это уйдет около 20 лет с настоящего момента. Биткоин представляет большую ценность, чем золото, как средство накопления и использования. Тем не менее, уровень внедрения сравнивать пока рано».
Данворс – это лишь один из игроков индустрии криптовалют, недавно превознесших присущий биткоину вариант применения как средство накопления над его использованием в качестве валюты.

На фоне недавнего увеличения цены, предприниматель Винни Лингам заявил, что развитие биткоина как валюты находится на последнем этапе длительного процесса, не являясь самым главным в 2017 году.

Он разместил в Твиттере сообщение о том, что виртуальная валюта важна, во-первых, в качестве биржевого товара, и, затем, средства сбережения:

1-ый этап развития биткоина (2008-2016) = Создание цифрового биржевого товара.
2-ой этап = Его обеспечение как средства накопления.
3-ий этап = Принятие в качестве валюты.
Несмотря на то, что курс колеблется ниже отметки в $1000, по словам Лингама такое поведение цены не обязательно означает образование пузыря и нестабильность как актива.

Предприниматель оставил следующий комментарий:

Цитата:
«Я считаю, что если в этом году курс поднимется выше $4000, то мы можем ожидать пузырь. Возможен медленный и постепенный рост до $3000. Лучшее, на что мы можем надеется – это показатель ниже $2000 на протяжении по крайней мере последних 3 месяцев».
Покупка активов в «Интернете вещей»


Данворс также признал, что краткосрочная волатильность любого рода является сдерживающим фактором для некоторых более осторожных инвесторов. Однако, классическое сравнение биткоина с зарождающимся интернетом для него по-прежнему актуально:

Цитата:
«Представьте, если бы смогли вернуться в 1991 и купить акции интернета, вы бы это сделали? Конечно да, потому что вы бы знали, что это самая влиятельная вещь в мире. Блокчейн и биткоин – это «Интернет вещей», поэтому биткоин – это отличная возможность покупки акций».
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин достигнет уровня Google и Facebook через 5 лет Alex077 Новости криптовалют 2 16.11.2016 22:19
Технология биткоин будет массово интегрирована через шесть лет Alex077 Новости криптовалют 0 12.10.2016 18:36
Когда биткоин придет на смену рублю Марсель Шарафиев Новости криптовалют 3 25.09.2015 14:54
Биткоин на смену лайкам: Как микроплатежи могут повысить ценность контента impressed85 Новости криптовалют 0 29.05.2015 13:07
Сможет ли биткоин заменить наличность через десять лет? Sunrize7 Новости криптовалют 0 04.03.2015 12:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Valy
Cаsh Acceptor - cash-acceptor.biz
От Valy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Заработок в Youtube миф или реальность?
От Dmitruz в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар TheGOLDskull
aroinvestment - aroinvestment.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pilot-80
Globalinvesting - globalinvesting.biz
От Pilot-80 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Юра Ворожко
BetRobot - Betrobot.pro
От Юра Ворожко в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
Теперь можно исключить любые разделы из списка "Новые сообщения"
От mysilver в разделе «Общий раздел»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube