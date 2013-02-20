Denver10 Мастер

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Один день "перемирия" - Под Донецком бойня, дрожат дома, местные жители в ужасе



Со вчерашнего вечера не утихают залпы тяжелых орудий в районе Донецка и Ясиноватой.





В соцсетях местные жители сообщают о том, что дома вибрируют от грохота то ли «улетов», то ли «прилетов». Особенно трясет северные окраины Донецка. По некоторым данным, бои идут в районе ясиноватского блокпоста и авдеевской промки.



Киевский, Пролетарский, Калининский, Петровский, Буденовский, Ворошиловский районе Донецка сообщают о работе тяжелого вооружения. При этом жители отмечают, что арта заработала с вечера, потом был перерыв, а с утра опять — началось.



«Не знаю о чем говорили Путин с Трампом 45 минут и к каким промежуточным выводам они пришли, но канонада для дончан стала не только адской колыбельной, но и чертовым будильником — звуки войны звучат практически беспрерывно», — пишет один из пользователей «Фейсбука».



А вот еще одна запись — от местной патриотки, которая пишет под псевдонимом Григорьева:



«Не спалось до двух ночи. Раздавались страшные залпы.

Всегда, когда по городу проходит шорох, что из ***** в Донецк или Макеевку зашла новая партия военной техники, в скоростях ждём мощные обстрелы свободных украинских территорий.

В эту ночь уснула с трудом. Я была дежурная по ночи. Слушала бахи, бабахи и молилась.

Ихтамнеты выложились по полной.

Многократно просыпалась, начинала молиться и проваливалась в сон.

Рано утром проснулась под продолжающиеся залпы. С частотой между ними 2 — 8 секунд. Итак несколько часов подряд.

Температура минус 15 градусов. Каково в поле в такой мороз?

Через какой ад проходят украинские бойцы, защищая родную землю от русских «братьев»?»



Экс-глава «Совбеза ДНР», бывший ранее командиром спецподразделения СБУ «Альфа», вожак батальона «Восток», переформатированного в объединение «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский сообщает:



«Идет бой в районе авдеевской промзоны. Одну из наших позиций, расположенных на открытом участке местности, противник пытается отрезать от сообщения с основными порядками. Давно не было таких наглых попыток атаковать — следует ожидать активизации и на других участках. Видимо, что-то происходит «вверху», и требуется привлечь внимание в другом месте, а заодно и занять делом «тревожных»

…Ситуация пока без существенных изменений. Наши резервы приведены в боевую готовность, на позиции выдвинулось подкрепление. Есть информация о раненых, но участок полностью простреливаемый — эвакуация затруднена. Позиция, которая подверглась атаке, в последнее время доставляла больше всего хлопот. Она принесла наибольшее число потерь, и наименее всего оборудована: постоянный огневой контакт и снайперская работа противника не давали возможности подвоза необходимых материалов».



Источник: http://informator.media/archives/206404



Обстрелами повреждены каналы поступления питьевой воды в Донецк.

"Около 20 минут назад начался обстрел ДФС, был прилет в крышу здания реагентного хозяйства. Пока станция работает в штатном режиме. Люди остаются на местах, периодически спускаясь в убежище, но если ситуация не изменится, станция будет остановлена, а персонал эвакуирован", сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Компания «Вода Донбасса" Олег Мокрый.

Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2...ody_v_donietsk



Мирный житель Донецка ранен в результате артиллерийского обстрела.

"По улице Куйбышева 155 Б было попадание в автосервис, один мирный житель ранен"

Источник: http://pravdoryb.info/mirnyy-zhitel-...su-112620.html



Последствия обстрела автобазы в Куйбышевском районе Донецка. 29.01.17.

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В Макеевке под обстрел попала съемочная группа НТВ.

г.Макеевка находится в паре километров от Донецка.

Съемочная группа российского федерального телеканала НТВ попала под обстрел во время записи репортажа в Макеевке. Об этом сообщил корреспондент канала Даниил Левин.

"Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю", сказал Левин.

Источник: http://nsn.fm/hots/semochnaya-gruppa...v-makeevke.php



Краткая сводка за первую половину дня:

🔴 КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН (около 12-00):

- ул. Куйбышева, 155Б - частично повреждено остекление со стороны автоколонны; попадание в автосервис; один человек ранен



🔵 МАКЕЕВКА, Червоногвардейский район (около 10-00):

- ул. Волжская, №? - попадание в нежилой частный двухэтажный дом; полностью разрушен второй этаж, выбиты окна на первом

- ул. Чкалова - попадание (ИН)

- ул. Тимошенко, 4 - попадание возле дома

- ул. Гризодубовой, №? - попадание в огород

- ул. Чистопольская, 10 - попадание в гараж



🔵 АВДЕЕВКА (утро):

- кв. Строителей, 3 - попадание в дорогу возле дома; снаряд не разорвался

- ул. Заводская - попадания в конце улицы; повреждены линии электропередач

- ул. Ленина (Соборная) - попадание в дорогу, район переезда и перекрестка с ул. Чкалова; снаряд не разорвался



🔵 КРАСНОГОРОВКА (около 13-35):

- ул. Ватутина, 15 - попадание возле дома; 1, 2 подъезды повреждено остекление 1-2 этажей. Один день "перемирия" в Донецкой области.В соцсетях местные жители сообщают о том, что дома вибрируют от грохота то ли «улетов», то ли «прилетов». Особенно трясет северные окраины Донецка. По некоторым данным, бои идут в районе ясиноватского блокпоста и авдеевской промки.Киевский, Пролетарский, Калининский, Петровский, Буденовский, Ворошиловский районе Донецка сообщают о работе тяжелого вооружения. При этом жители отмечают, что арта заработала с вечера, потом был перерыв, а с утра опять — началось.«Не знаю о чем говорили Путин с Трампом 45 минут и к каким промежуточным выводам они пришли,— звуки войны звучат практически беспрерывно», — пишет один из пользователей «Фейсбука».А вот еще одна запись — от местной патриотки, которая пишет под псевдонимом Григорьева:«Не спалось до двух ночи. Раздавались страшные залпы.Всегда, когда по городу проходит шорох, что из ***** в Донецк или Макеевку зашла новая партия военной техники, в скоростях ждём мощные обстрелы свободных украинских территорий.В эту ночь уснула с трудом. Я была дежурная по ночи. Слушала бахи, бабахи и молилась.Ихтамнеты выложились по полной.Многократно просыпалась, начинала молиться и проваливалась в сон.Рано утром проснулась под продолжающиеся залпы. С частотой между ними 2 — 8 секунд. Итак несколько часов подряд.Температура минус 15 градусов. Каково в поле в такой мороз?Через какой ад проходят украинские бойцы, защищая родную землю от русских «братьев»?»Экс-глава «Совбеза ДНР», бывший ранее командиром спецподразделения СБУ «Альфа», вожак батальона «Восток», переформатированного в объединение «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский сообщает:«Идет бой в районе авдеевской промзоны. Одну из наших позиций, расположенных на открытом участке местности, противник пытается отрезать от сообщения с основными порядками. Давно не было таких наглых попыток атаковать — следует ожидать активизации и на других участках. Видимо, что-то происходит «вверху», и требуется привлечь внимание в другом месте, а заодно и занять делом «тревожных»…Ситуация пока без существенных изменений. Наши резервы приведены в боевую готовность, на позиции выдвинулось подкрепление. Есть информация о раненых, но участок полностью простреливаемый — эвакуация затруднена. Позиция, которая подверглась атаке, в последнее время доставляла больше всего хлопот. Она принесла наибольшее число потерь, и наименее всего оборудована: постоянный огневой контакт и снайперская работа противника не давали возможности подвоза необходимых материалов»."Около 20 минут назад начался обстрел ДФС, был прилет в крышу здания реагентного хозяйства. Пока станция работает в штатном режиме. Люди остаются на местах, периодически спускаясь в убежище, но если ситуация не изменится, станция будет остановлена, а персонал эвакуирован", сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Компания «Вода Донбасса" Олег Мокрый."По улице Куйбышева 155 Б было попадание в автосервис, один мирный житель ранен"г.Макеевка находится в паре километров от Донецка.Съемочная группа российского федерального телеканала НТВ попала под обстрел во время записи репортажа в Макеевке. Об этом сообщил корреспондент канала Даниил Левин."Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю", сказал Левин.🔴 КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН (около 12-00):- ул. Куйбышева, 155Б - частично повреждено остекление со стороны автоколонны; попадание в автосервис; один человек ранен🔵 МАКЕЕВКА, Червоногвардейский район (около 10-00):- ул. Волжская, №? - попадание в нежилой частный двухэтажный дом; полностью разрушен второй этаж, выбиты окна на первом- ул. Чкалова - попадание (ИН)- ул. Тимошенко, 4 - попадание возле дома- ул. Гризодубовой, №? - попадание в огород- ул. Чистопольская, 10 - попадание в гараж🔵 АВДЕЕВКА (утро):- кв. Строителей, 3 - попадание в дорогу возле дома; снаряд не разорвался- ул. Заводская - попадания в конце улицы; повреждены линии электропередач- ул. Ленина (Соборная) - попадание в дорогу, район переезда и перекрестка с ул. Чкалова; снаряд не разорвался🔵 КРАСНОГОРОВКА (около 13-35):- ул. Ватутина, 15 - попадание возле дома; 1, 2 подъезды повреждено остекление 1-2 этажей.

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