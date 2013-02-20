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Один день "перемирия" - Под Донецком бойня, дрожат дома, местные жители в ужасе

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Старый Сегодня, 18:53
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,536
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КП: 0.156

награды Волшебный горшочек 
Один день "перемирия" - Под Донецком бойня, дрожат дома, местные жители в ужасе
Один день "перемирия" в Донецкой области.

Со вчерашнего вечера не утихают залпы тяжелых орудий в районе Донецка и Ясиноватой.


В соцсетях местные жители сообщают о том, что дома вибрируют от грохота то ли «улетов», то ли «прилетов». Особенно трясет северные окраины Донецка. По некоторым данным, бои идут в районе ясиноватского блокпоста и авдеевской промки.

Киевский, Пролетарский, Калининский, Петровский, Буденовский, Ворошиловский районе Донецка сообщают о работе тяжелого вооружения. При этом жители отмечают, что арта заработала с вечера, потом был перерыв, а с утра опять — началось.

«Не знаю о чем говорили Путин с Трампом 45 минут и к каким промежуточным выводам они пришли, но канонада для дончан стала не только адской колыбельной, но и чертовым будильником — звуки войны звучат практически беспрерывно», — пишет один из пользователей «Фейсбука».

А вот еще одна запись — от местной патриотки, которая пишет под псевдонимом Григорьева:

«Не спалось до двух ночи. Раздавались страшные залпы.
Всегда, когда по городу проходит шорох, что из ***** в Донецк или Макеевку зашла новая партия военной техники, в скоростях ждём мощные обстрелы свободных украинских территорий.
В эту ночь уснула с трудом. Я была дежурная по ночи. Слушала бахи, бабахи и молилась.
Ихтамнеты выложились по полной.
Многократно просыпалась, начинала молиться и проваливалась в сон.
Рано утром проснулась под продолжающиеся залпы. С частотой между ними 2 — 8 секунд. Итак несколько часов подряд.
Температура минус 15 градусов. Каково в поле в такой мороз?
Через какой ад проходят украинские бойцы, защищая родную землю от русских «братьев»?»

Экс-глава «Совбеза ДНР», бывший ранее командиром спецподразделения СБУ «Альфа», вожак батальона «Восток», переформатированного в объединение «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский сообщает:

«Идет бой в районе авдеевской промзоны. Одну из наших позиций, расположенных на открытом участке местности, противник пытается отрезать от сообщения с основными порядками. Давно не было таких наглых попыток атаковать — следует ожидать активизации и на других участках. Видимо, что-то происходит «вверху», и требуется привлечь внимание в другом месте, а заодно и занять делом «тревожных»
…Ситуация пока без существенных изменений. Наши резервы приведены в боевую готовность, на позиции выдвинулось подкрепление. Есть информация о раненых, но участок полностью простреливаемый — эвакуация затруднена. Позиция, которая подверглась атаке, в последнее время доставляла больше всего хлопот. Она принесла наибольшее число потерь, и наименее всего оборудована: постоянный огневой контакт и снайперская работа противника не давали возможности подвоза необходимых материалов».

Источник: http://informator.media/archives/206404

Обстрелами повреждены каналы поступления питьевой воды в Донецк.
"Около 20 минут назад начался обстрел ДФС, был прилет в крышу здания реагентного хозяйства. Пока станция работает в штатном режиме. Люди остаются на местах, периодически спускаясь в убежище, но если ситуация не изменится, станция будет остановлена, а персонал эвакуирован", сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Компания «Вода Донбасса" Олег Мокрый.
Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2...ody_v_donietsk

Мирный житель Донецка ранен в результате артиллерийского обстрела.
"По улице Куйбышева 155 Б было попадание в автосервис, один мирный житель ранен"
Источник: http://pravdoryb.info/mirnyy-zhitel-...su-112620.html

Последствия обстрела автобазы в Куйбышевском районе Донецка. 29.01.17.

В Макеевке под обстрел попала съемочная группа НТВ.
г.Макеевка находится в паре километров от Донецка.
Съемочная группа российского федерального телеканала НТВ попала под обстрел во время записи репортажа в Макеевке. Об этом сообщил корреспондент канала Даниил Левин.
"Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю", сказал Левин.
Источник: http://nsn.fm/hots/semochnaya-gruppa...v-makeevke.php

Краткая сводка за первую половину дня:
🔴 КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН (около 12-00):
- ул. Куйбышева, 155Б - частично повреждено остекление со стороны автоколонны; попадание в автосервис; один человек ранен

🔵 МАКЕЕВКА, Червоногвардейский район (около 10-00):
- ул. Волжская, №? - попадание в нежилой частный двухэтажный дом; полностью разрушен второй этаж, выбиты окна на первом
- ул. Чкалова - попадание (ИН)
- ул. Тимошенко, 4 - попадание возле дома
- ул. Гризодубовой, №? - попадание в огород
- ул. Чистопольская, 10 - попадание в гараж

🔵 АВДЕЕВКА (утро):
- кв. Строителей, 3 - попадание в дорогу возле дома; снаряд не разорвался
- ул. Заводская - попадания в конце улицы; повреждены линии электропередач
- ул. Ленина (Соборная) - попадание в дорогу, район переезда и перекрестка с ул. Чкалова; снаряд не разорвался

🔵 КРАСНОГОРОВКА (около 13-35):
- ул. Ватутина, 15 - попадание возле дома; 1, 2 подъезды повреждено остекление 1-2 этажей.
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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 18:59
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 1,001
Благодарностей: 76
КП: 0.084
Re: Один день "перемирия" - Под Донецком бойня, дрожат дома, местные жители в ужасе
Мне очень жаль. Война-это всегда очень страшно населению, а про бедных детей я даже думать не могую
__________________
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Арлекино вне форума  
Старый Сегодня, 19:49
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,536
Благодарностей: 1,413
КП: 0.156

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Один день "перемирия" - Под Донецком бойня, дрожат дома, местные жители в ужасе
вот тут кстати момент минометного обстрела российской съемочной группы НТВ.
http://www.ntv.ru/video/1385860/
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