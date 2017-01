sunmistik



Финансовое подразделение Mercedes представило собственную платежную платформу













Daimler Financial Services, подразделение финансовых услуг от Mercedes-Benz материнской компании Daimler, объявила о приобретении люксембургского процессора цифровых платежей PayCash Europe. Сумма покупки не разглашается.



Этот шаг является частью стратегии компании по расширению своих позиций в секторе цифровых платежей. После приобретения Daimler готовится к запуску собственного мобильного платежного решения под названием Mercedes-Pay. С новой функцией клиенты смогут легко оплачивать услуги компании Daimler, используя свои смартфоны.



Mercedes Pay будет интегрирован в Daimler Mobility Services, которая включает в себя целый ряд различных мобильных услуг, таких как услуги обмена автомобиля Car2Go и приложение mytaxi по бронированию такси.



Daimler Financial Services планирует использовать платформу платежей для облегчения его финансовых операций транспортных средств и других сделок в будущем. Компания заявила, что уже профинансирована на более чем 4 миллиона таких автомобилей, оснащенных данными финансовыми продуктами.





