Финансовое подразделение Mercedes представило собственную платежную платформу

Немецкий автогигант запускает собственное платежное решение "на ходу". Чтобы водители платили за услуги, используя свои мобильные телефоны без отрыва от своих дел.
Daimler Financial Services
, подразделение финансовых услуг от Mercedes-Benz
материнской компании Daimler
, объявила о приобретении люксембургского процессора цифровых платежей PayCash Europe
. Сумма покупки не разглашается.
Этот шаг является частью стратегии компании по расширению своих позиций в секторе цифровых платежей. После приобретения Daimler готовится к запуску собственного мобильного платежного
решения под названием Mercedes-Pay.
С новой функцией клиенты смогут легко оплачивать услуги компании Daimler
, используя свои смартфоны.
Mercedes Pay
будет интегрирован
в Daimler Mobility Services, которая включает в себя целый ряд различных мобильных услуг, таких как услуги обмена автомобиля Car2Go и приложение mytaxi
по бронированию такси.
Daimler Financial Services планирует использовать платформу платежей для облегчения его финансовых операций транспортных средств и других сделок в будущем. Компания заявила, что уже профинансирована на более чем 4 миллиона таких автомобилей, оснащенных данными финансовыми продуктами.
Переведено специально для MMGP.ru