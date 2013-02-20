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Финансовая группа ВТБ провела анализ размеров вкладов у разных знаков зодиака

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Финансовая группа ВТБ провела анализ размеров вкладов у разных знаков зодиака

Финансовая группа ВТБ провела анализ размеров депозитных вкладов у разных знаков зодиака.

Международная финансовая группа ВТБ в которую входит более 20 кредитных и финансовых компаний провела финансовые исследования в плане «среднего чека» по депозитным вкладам своих клиентов, в соответствии с их знаками зодиака.

Самый большой объем по банковским вкладам компания зафиксировала у клиентов рожденных под знаком Весов - 1.355.000 руб. Это всего лишь на почти 100.000 руб. больше, чем у вкладчиков, которые заняли вторую строчку "финансового гороскопа" - Близнецов. И на третьем месте вкладчики родившиеся под знаком Лев со средней суммой банковского вклада 1.190.480 рублей.

Самыми финансово консервативными оказались клиенты под знаком Козерог, их средняя сумма вклада составила 1.113.526 руб.



Общий объем депозитных вкладов физических лиц в банке ВТБ24 в четвертом квартале прошлого года составил порядка 2.000.000.000 руб.

По материалам: http://etoday.kz/finances/26114-vtb-...v-zodiaka.html

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Метки
вклады, горячие новости, депозит, депозиты, финансы
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