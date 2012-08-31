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Платформа P2P кредитования LendingRobot объединяет машинное обучение и Эфириум

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Старый Сегодня, 17:27
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Платформа P2P кредитования LendingRobot объединяет машинное обучение и Эфириум

Внебанковские фонды P2P кредитования набирают все большую популярность – потребительские кредиты, малый бизнес, и даже кредиты на приобретение недвижимости. Этому способствует упрощенная, по сравнению с банками, процедура выдачи кредитов, сниженные проценты и высокая привлекательность для инвесторов – такие активы дают исключительно стабильный доход, поскольку люди более охотно возвращают P2P-займы, нежели стандартные банковские кредиты.

Применение блокчейна в отрасли управления активами означает возможность задавать параметры инвестиционной стратегии, прозрачность, а также снижение комиссий. Типичный хедж-фонд берет комиссию в 2% плюс до 20% от доходности, и к этому добавляются скрытые расходы. Новая серия продуктов LendingRobot Series ограничивает комиссии величиной 1% от суммы активов, а комиссии по результатам ограничены суммой 0.59%.

Как это работает


LendingRobot – автоматизированная консультационная платформа. P2P кредит – человек получает займ непосредственно от других людей, без обращения в банк, на одной из торговых площадок, таких как Lending Club, Funding Circle, Prosper или Lending Home. Заемщик заполняет анкету, проходит проверку кредитной истории, а затем инвесторы начинают вкладыват ь деньги в акции займа. Если собранная сумма достаточна, заемщик получает кредит, который затем погашает согласно плану. Другими словами, инвесторы финансируют займы и после их погашения получают приличный доход.

Однако, проблема такой инвестиционной стратегии – непредсказуемость. Если вкладывать в небольшое количество займов, то одно единственное банкротство может унести и доходы и инвестиции. Решение – разбиение инвестиций на максимальное количество небольших займов, это минимизирует риски, а доходы становятся стабильными. Однако управление большим количеством вложений по 25 — 50 долларов – довольно утомительное занятие, не говоря уже о том, наилучшие объекты инвестиций оформляются за считанные минуты с момента появления. Это и есть сфера деятельности LendingRobot, который автоматически управляет счетами на Lending Club, Prosper, Funding Circle и им подобным площадкам. Использование алгоритмов машинного обучения помогает выбрать и оформить займы за несколько секунд.
Согласно заявлению представителя компании, общая сумма средств, находящихся в управлении LendingRobot, близка к 100 миллионам долларов.

LendingRobot Series


Новый комплекс LendingRobot Series, помимо улучшенных алгоритмов, создает нотариальные отчеты на публичном блокчейне Эфириума. Вместо управления индивидуальными счетами на каждой из долговых площадок, можно инвестировать сразу в один из четырех продуктов LendingRobot Series: Long-Term Agressive, Long-Term Conservative, Short-Term Agressive и Short-Term Conservative.

Совместный пул позволяет диверсифицировать вложения, снизить риски и увеличить ликвидность (нет необходимости ждать, пока кредит полностью «созреет», выплаты начинаются раньше). Кроме того, участники Series, получают доступ ко всем новым алгоритмам выбора займов.

Роль блокчейна Эфириума


Поскольку LendingRobot Series напрямую управляет средствами инвесторов, исключительно важным моментом становится обеспечение прозрачности истории операций каждого инвестора в реальном времени. Эту миссию выполняет Эфириум. Еженедельно компания создает детальный отчет о деятельности Series – в какие займы были вложены средства, сколько вложено, и как распределены акции среди (анонимизированных) инвесторов.

Затем хэш этого отчета в виде транзакции Эфириума помещается в блокчейн посредством оракула. Это дает гарантию того, что отчеты не смогут быть отредактированы задним числом (например, удаление истории невыплаченного займа).

К сожалению, пока в программе LendingRobot Series по юридическим причинам принимать участие имеют право только аккредитованные инвесторы (по законам США, они должны пройти специальную процедуру, которая подтверждает знакомство инвестора с правилами, и гарантирует, что в результате потери вложенных средств инвестор не станет банкротом).

Однако основатели проекта говорят, что со сменой юрисдикции это ограничение будет снято.
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