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Склады-дирижабли и подземные туннели: самые амбициозные патенты Amazon в логистике!

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Имя: Максим
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Склады-дирижабли и подземные туннели: самые амбициозные патенты Amazon в логистике!
Дорого времени, друзья!

Когда Amazon запустила доставку день в день, затраты компании на транспортировку резко выросли. Согласно последнему квартальному отчету, расходы на перевозку выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили $3,9 млрд. В связи с этим в 2016 году Amazon работала над собственными решениями в сфере доставки и получила патенты на некоторые из них. Издание Recode собрало в одном материале самые яркие примеры:

Воздушные склады


В декабре 2016 года Amazon получила патент на склад, прикрепленный к дирижаблю. По задумке он будет летать на высоте примерно в 14 км, а дроны будут забирать с него посылки и доставлять их по конкретному адресу. Amazon планирует заправлять дирижабль прямо в воздухе.

Сеть для беспилотных грузовиков

Amazon работает над системой навигации для беспилотных грузовиков на магистралях — патент на такую разработку компания получила в этом месяце. Компания хочет усовершенствовать реверсивные полосы движения. На таких полосах направление движения меняется, и это может стать проблемой для самоуправляемых автомобилей. В планах Amazon сделать так, чтобы грузовики понимали, когда происходят изменения.

Дроны, которые могут приземляться на грузовик

В сентябре 2016 года Amazon получила патент на дроны, которые могут приземляться и ездить на грузовиках. В компании уверены, что это может быть полезно при поломках квадрокоптеров и разряде их аккумулятора.

Подземная система туннелей


Один из самых амбициозных проектов Amazon — подземная система туннелей для доставки грузов по конвейерным лентам, рельсам или пневматическим трубам. Туннели могут соединять аэропорты с центрами распределения поставок или даже с конкретными домами — таким образом, компания хочет избежать наземных пробок. Патент на систему туннелей компания получила в ноябре 2016 года.

Зарядные станции на фонарях и электрических столбах


В июле 2016 года Amazon получила патент на зарядные станции, на которые дроны могут приземляться, чтобы подзарядиться, переждать плохую погоду или получить новые указания. Компания предполагает, что такие станции можно установить на электрических столбах или уличных фонарях.

Дроны, которые соединяются друг с другом


Если груз слишком тяжелый для одного дрона, у Amazon есть патент на беспилотное устройство, которое состоит из нескольких квадрокоптеров. Компания планирует, что при такой конструкции дроны смогут вместе доставлять большой груз и при надобности делиться друг с другом зарядом.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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