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Дания назначит первого в мире «цифрового посла» для переговоров с Apple, Google и др.

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Старый Сегодня, 16:32
#1
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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Дания назначит первого в мире «цифрового посла» для переговоров с Apple, Google и др.

Доброго времени, друзья!

Очень интересная революционна новость!

Современные крупные корпорации обладают большими средствами и влиянием, чем некоторые из стран. Поэтому Дания планирует стать первой нацией, которая учредит дожность «цифрового посла» (digital ambassador).

Посол должен будет вести переговоры с Apple, Google, Microsoft и другими крупными технологическими компаниями, «влияющими на Данию так же как целые страны». Об этом в интервью газете Politiken заявил министр иностранных дел скандинавского королевства Андерс Самуэльсен, передает The Local.

«Эти компании стали чем-то вроде новых наций и мы должны с этим считаться», — отметил министр.

Самуэльсен сообщил, что должность цифрового посла, на которую пока не назначен конкретный человек, должна помочь королевству лучше взаимодействовать с американскими технологическими корпорациями. Последние аккумулировали значительно большие состояния, чем некоторые страны, с которыми у Дании есть традиционные дипломатические отношения.

«Мы, конечно, сохраним старый подход к отношениям с другими странами. Но нам просто необходимо иметь более близкие отношения с компаниями, которые влияют на нас», — отметил министр.

В поддержку идеи он привел пример Facebook, который недавно принял решение разместить свой дата-центр в датском Оденсе. По словам Самуэльсена, этой сделке предшествовало три года переговоров с компанией.

Ранее, мы публиковали рассказ украинского программиста о том, стоит ли переезжать в Данию и что для этого нужно.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Старый Сегодня, 16:52
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,840
Благодарностей: 1,630
КП: 0.047

награды Волшебный горшочек 
Re: Дания назначит первого в мире «цифрового посла» для переговоров с Apple, Google и
Это он????
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