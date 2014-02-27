Дания назначит первого в мире «цифрового посла» для переговоров с Apple, Google и др.

Доброго времени, друзья!
Очень интересная революционна новость!
Современные крупные корпорации обладают большими средствами и влиянием, чем некоторые из стран. Поэтому Дания планирует стать первой нацией, которая учредит дожность «цифрового посла» (digital ambassador).
Посол должен будет вести переговоры с Apple, Google, Microsoft и другими крупными технологическими компаниями, «влияющими на Данию так же как целые страны». Об этом в интервью газете Politiken заявил министр иностранных дел скандинавского королевства Андерс Самуэльсен, передает The Local.
«Эти компании стали чем-то вроде новых наций и мы должны с этим считаться»
, — отметил министр.
Самуэльсен сообщил, что должность цифрового посла, на которую пока не назначен конкретный человек, должна помочь королевству лучше взаимодействовать с американскими технологическими корпорациями. Последние аккумулировали значительно большие состояния, чем некоторые страны, с которыми у Дании есть традиционные дипломатические отношения.
«Мы, конечно, сохраним старый подход к отношениям с другими странами. Но нам просто необходимо иметь более близкие отношения с компаниями, которые влияют на нас»
, — отметил министр.
В поддержку идеи он привел пример Facebook, который недавно принял решение разместить свой дата-центр в датском Оденсе. По словам Самуэльсена, этой сделке предшествовало три года переговоров с компанией.
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Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим