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ДАИШ в будущем способна осуществлять кибератаки на критическую инфраструктуру

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Старый Сегодня, 16:27
#1
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ДАИШ в будущем способна осуществлять кибератаки на критическую инфраструктуру
Пока что исламисты не обладают необходимыми навыками, однако они могут обратиться к наемникам.



В настоящее время исламские террористы не располагают возможностями для выведения из строя сетей энергоснабжения, транспортной системы и банковских организаций или для получения контроля над ключевыми промышленными объектами. Тем не менее, в будущем такая возможность может появиться, считают эксперты. У боевиков мало опыта в проведении операций в киберпространстве, однако они могут нанять специалистов.

Цитата:
«Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать появления цифровых атак, влекущих за собой серьезные последствия. Однако все может измениться очень быстро. Чего нужно по-настоящему бояться, так это того, что они (ред. – террористы) прибегнут к услугам наемников, людей, готовых на все ради денег», –
сообщил Агентству Франс-Пресс глава французской ИБ-компании ANSSI Гийом Пупар (Guillaume Poupard) на международной конференции по кибербезопасности в Лилле (Франция).

ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ), «Аль-Каида» и другие террористические организации в настоящее время используют интернет практически только для распространения пропаганды и вербовки. По совам Пупара, террористы весьма хорошо обучены, но их навыков недостаточно для проведения серьезных атак на объекты критической инфраструктуры. Однако с «несколькими десятками человек и не такими уж большими деньгами», возможно все, отметил эксперт.

Цитата:
«Вряд ли террористы ДАИШ способны быстро изобрести инструменты для кибератак, однако они могут обратиться к посредникам», -
подчеркнул Пупар.

Возможность использования террористами хакеров-наемников также озвучил директор Европола Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright) в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме, прошедшем в Давосе ранее в этом месяце. Как пояснил Уэйнрайт, даже если пока что у террористов нет необходимых инструментов, они попросту могут купить их в даркнете.
Цитата:
«Их технологии (ред. – для вербовки) передовые, и они прекрасно знают, что с ними делать и как использовать», –
сообщил глава Европола.
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