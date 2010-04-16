Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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selena.land - Selena

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:20
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 11,921
Благодарностей: 1,275
КП: 0.013

награды Нострадамус 
selena.land - Selena
Я не админ/владелец проекта, проект Selena Land добавлен на мониторинг

Старт 29.01.17




Описание:
Компания Selena Land была организована крупнейшими организациями, ведущими тесную деятельность в области микрофинансирования физических и юридических лиц по всему мир. Основной целью нашей компании является микро займы, как для физических лиц, так и организаций, кредитирующихся на регулярной основе. Наш фонд предлагает уникальные условия микро займа не имеющих аналогов среди конкурентов. Растущий экономический коллапс, негативная инвестиционная сфера во всем мире приводит к тому, что все больше людей и компаний заинтересованы в услугах микрофинансирования. Наше предложение является самым прибыльным в данной сфере. С фондом Selena Land все ваши желания станут реальностью.

Инвестиционные планы:

200% за 10 дней
20% каждые 24 часа
Выплаты инстант на Payeer и PM
Выплаты на Qiwi в течение 24 часов

Мин/макс депозит: 100руб/100000руб

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, QIWI

Реф.система: 12-3-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS



депозит(листинг):

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barazna на форуме  
Старый Сегодня, 16:24
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,666
Благодарностей: 2,905
КП: 0.008
Re: selena.land - Selena
шлачок с предстартом для Вкашной аудитории, скамчик на 6-7 день в лучшем случае после того как первые в БУ выйдут
__________________
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Millioner2014 вне форума  
Старый Сегодня, 16:26
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 7
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: selena.land - Selena
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
шлачок с предстартом для Вкашной аудитории, скамчик на 6-7 день в лучшем случае после того как первые в БУ выйдут
Листинг у вас не взял админ, видимо? А я вот считаю довольно интересным проект.
__________________
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rita1990 вне форума  
Старый Сегодня, 16:29
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,741
Благодарностей: 6,180
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Re: selena.land - Selena
Цитата:
Сообщение от barazna Посмотреть сообщение
Реф.система: 12-3-1%
Рефка тут ёмаё, глаза порвать можно
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 16:30
#5
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,666
Благодарностей: 2,905
КП: 0.008
Re: selena.land - Selena
Цитата:
Сообщение от rita1990 Посмотреть сообщение
А я вот считаю довольно интересным проект.
А вы прям со старта темы тут появились, полгода ничего не писали на форуме и вдруг явление народу Я вот считаю что вы админ и прошлый шлачок в котором вы пейдили отработал пару дней, так что тут судьба примерно такая же. Ждем кстати Мониторинга хайпов, его же будете брать по стандарту или уже взяли?

Цитата:
Сообщение от rita1990 Посмотреть сообщение
Листинг у вас не взял админ,
Я очень сильно расстроился, прям сидел ждал когда же админ возьмет у меня листинг
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Millioner2014 вне форума  
Старый Сегодня, 16:32
#6
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 7
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: selena.land - Selena
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
А вы прям со старта темы тут появились, полгода ничего не писали на форуме и вдруг явление народу Я вот считаю что вы админ и прошлый шлачок в котором вы пейдили отработал пару дней, так что тут судьба примерно такая же. Ждем кстати Мониторинга хайпов, его же будете брать по стандарту или уже взяли?
Вы вангин внучок уверена))) Можно у вас гороскоп заказать на следующий год?)))

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
А вы прям со старта темы тут появились, полгода ничего не писали на форуме и вдруг явление народу Я вот считаю что вы админ и прошлый шлачок в котором вы пейдили отработал пару дней, так что тут судьба примерно такая же. Ждем кстати Мониторинга хайпов, его же будете брать по стандарту или уже взяли?



Я очень сильно расстроился, прям сидел ждал когда же админ возьмет у меня листинг
Вас никто не берет и уже давно, судя по тому, как вы накидываетесь практически на все свежие проекты тут))) Не расстраивайтесь, будет и на вашей улице праздник однажды
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Последний раз редактировалось rita1990; Сегодня в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
rita1990 вне форума  
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