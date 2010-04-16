selena.land - Selena

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не админ/владелец проекта, проект Selena Land добавлен на мониторинг
Старт 29.01.17
Описание: Компания Selena Land была организована крупнейшими организациями, ведущими тесную деятельность в области микрофинансирования физических и юридических лиц по всему мир. Основной целью нашей компании является микро займы, как для физических лиц, так и организаций, кредитирующихся на регулярной основе. Наш фонд предлагает уникальные условия микро займа не имеющих аналогов среди конкурентов. Растущий экономический коллапс, негативная инвестиционная сфера во всем мире приводит к тому, что все больше людей и компаний заинтересованы в услугах микрофинансирования. Наше предложение является самым прибыльным в данной сфере. С фондом Selena Land все ваши желания станут реальностью.
Инвестиционные планы:
200% за 10 дней
20% каждые 24 часа
Выплаты инстант на Payeer и PM
Выплаты на Qiwi в течение 24 часов
А вы прям со старта темы тут появились, полгода ничего не писали на форуме и вдруг явление народу Я вот считаю что вы админ и прошлый шлачок в котором вы пейдили отработал пару дней, так что тут судьба примерно такая же. Ждем кстати Мониторинга хайпов, его же будете брать по стандарту или уже взяли?
Цитата:
Сообщение от rita1990
Листинг у вас не взял админ,
Я очень сильно расстроился, прям сидел ждал когда же админ возьмет у меня листинг
А вы прям со старта темы тут появились, полгода ничего не писали на форуме и вдруг явление народу Я вот считаю что вы админ и прошлый шлачок в котором вы пейдили отработал пару дней, так что тут судьба примерно такая же. Ждем кстати Мониторинга хайпов, его же будете брать по стандарту или уже взяли?
Вы вангин внучок уверена))) Можно у вас гороскоп заказать на следующий год?)))
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Millioner2014
А вы прям со старта темы тут появились, полгода ничего не писали на форуме и вдруг явление народу Я вот считаю что вы админ и прошлый шлачок в котором вы пейдили отработал пару дней, так что тут судьба примерно такая же. Ждем кстати Мониторинга хайпов, его же будете брать по стандарту или уже взяли?
Я очень сильно расстроился, прям сидел ждал когда же админ возьмет у меня листинг
Вас никто не берет и уже давно, судя по тому, как вы накидываетесь практически на все свежие проекты тут))) Не расстраивайтесь, будет и на вашей улице праздник однажды