Аэропорт Дубая в 2016 году снова стал лидером по числу международных пассажиров!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что международный аэропорт Дубая (ОАЭ) в 2016 году сохраняет за собой звание самого загруженного аэропорта мира среди перевезенных за пассажиров зарубеж по итогу третьего года подряд, на втором место продолжает быть лондонский Хитроу.
Как говориться в пресс-релизе от оператора Dubai Airports, за прошлый год через аэропорт Дубая прошло рекордные - 83,654 млн, международных пассажиров против 78,015 млн в 2016 году, рост составляет 7,2%. В том числе в декабре 2016 года их количество выросло на 9,3% и превысило 7,706 млн.
В 2016 году число рейсов в дубайской составило 418,22 тыс, это против 406,705 тыс. в 2015 году - рост на 14,1%.
Самый масштабный поток пассажиров пришелся на Индию - свыше 11,44 млн человек, увеличение на 10,1%, далее следуют Саудовская Аравия - 6,086 млн человек, повышение на 11,4% и следующей идет Великобритания - 6,061 млн человек, с ростом на 6,7%.
Среди городов в лидеры выбились Лондон - 3,752 млн человек, Доха - около 3 млн человек и Мумбай - 2,357 млн человек.
Интересно, что самый значительный рост путешественников зафиксировали на маршруте в/из Восточной Европы - на 17,5%, а также Азии - на 11,4%.
В 2016 году в аэропорт Дубая стали летать такие авиакомпании, как Nepal Airlines и “Россия”, что входит в группу “Аэрофлот” (MOEX: AFLT), а число точек перелетов стало больше на 11.0
Dubai Airports управляет и владеет двумя дубайскими воздушными гаванями – международным аэропортом Аль-Мактум (Dubai World Central, DWC) и международным аэропортом Дубая (Dubai International).
Ранее лондонским аэропортом Хитроу сообщалось, что его пассажиропотоки в 2016 году также достигли рекордных показателей в 75,676 млн клиентов, что на 1% превышают показатели 2015 года. Число рейсов увеличилось на 0,2% – до 473,231 тыс.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Лично я пока не был в дубайском аэропорту, но думаю что еще в нем побываю. Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим