Lonsdayl Интересующийся

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 47 Благодарностей: 5 КП: 0.000

Bitcoin станет новым золотом



Аналогичным образом Bitcoin привлекает к себе внимание инвесторов, когда все вокруг выглядит неопределенно, а уровень риска высокий. После победы Дональда Трампа в выборах в США обменник Bitcoin показал самый успешный месяц по результатам торговли.







"Я думаю, что мир начинает понимать, что также, как и золото является защитой средств, Bitcoin выступает преградой для системы, ведь он вне неё" - говорит Бобби Ли, генеральный директор и один из основателей BTCC, одного из самых крупных обменников Bitcoin на китайском рынке.



"Философия Биткоин заключается в том, что это ограниченный цифровой ресурс" - говорит Ли. "Всего существует 21 млн Bitcoin. Наименьшая сумма, которую можно получить - не один биткоин, а лишь малая его часть. Если у вас есть 1 или, хотя бы, 0,1 биткоин вы всегда будете владеть ими. Никто не сможет изменить этого. В этом смысле, биткоин очень привлекательный и уникальный".



"Гораздо более высокий процент сделок с наркотиками производится в долларах США". Тем не менее, одна вещь, которая стоит на пути развития Биткоин как инвестиционного продукта — его репутация. Первоначально криптовалюта била близка к хакерам, которые связанны с анархизмом, имеют связи с даркнетом и форумами, где продают наркотики, секс и другие нелегальные товары и услуги.



Ли парирует: "Платить за наркотики, киллеров, любую незаконную деятельность можно с помощью американских долларов. Для этих целей также подходит и Bitcoin. Но валюта используется для многих хороших вещей. Я думаю, что это мета-повествование, которое не имеет фактического основания"







"В основном, это всего лишь слухи. Если смотреть на сухие факты, гораздо больший процент сделок с наркотиками проводят в долларах США".



Ли прибегает к метафоре, чтобы поддержать свою точку зрения "Нож может быть использован для хороших вещей - я использую его, чтобы съесть завтрак. В то время, как другие могут использовать его для потенциально отвратительной деятельности. Даже если уничтожить все пистолеты и ножи, это не решит проблему убийств."



В настоящее время Китай доминирует в мировой торговле Bitcoin, хотя в последние недели цена валюты упала. Ли уверен, что она преодолеет все проблемы и видит перспективы роста в 2017 году.



"Четыре года назад Bitcoin успешно использовался для торговли в Китае" - говорит он. "Заглядывая наперед, я считаю, что Bitcoin привлечет внимание всего мира. Учитывая события демонетизации в Индии, когда страна отменила 84% своих банкнот, и гиперинфляцию в Венесуэле."



Перевод специально для mmgp.ru Традиционно золото рассматривается как "безопасная пристань" для активов инвестором — в то время, когда неопределенность и высокие риски пугают инвесторов, золото выглядит безопасно.Аналогичным образом Bitcoin привлекает к себе внимание инвесторов, когда все вокруг выглядит неопределенно, а уровень риска высокий. После победы Дональда Трампа в выборах в США обменник Bitcoin показал самый успешный месяц по результатам торговли."Я думаю, что мир начинает понимать, что также, как и золото является защитой средств, Bitcoin выступает преградой для системы, ведь он вне неё" - говорит Бобби Ли, генеральный директор и один из основателей BTCC, одного из самых крупных обменников Bitcoin на китайском рынке."Философия Биткоин заключается в том, что это ограниченный цифровой ресурс" - говорит Ли. "Всего существует 21 млн Bitcoin. Наименьшая сумма, которую можно получить - не один биткоин, а лишь малая его часть. Если у вас есть 1 или, хотя бы, 0,1 биткоин вы всегда будете владеть ими. Никто не сможет изменить этого. В этом смысле, биткоин очень привлекательный и уникальный"."Гораздо более высокий процент сделок с наркотиками производится в долларах США". Тем не менее, одна вещь, которая стоит на пути развития Биткоин как инвестиционного продукта — его репутация. Первоначально криптовалюта била близка к хакерам, которые связанны с анархизмом, имеют связи с даркнетом и форумами, где продают наркотики, секс и другие нелегальные товары и услуги.Ли парирует: "Платить за наркотики, киллеров, любую незаконную деятельность можно с помощью американских долларов. Для этих целей также подходит и Bitcoin. Но валюта используется для многих хороших вещей. Я думаю, что это мета-повествование, которое не имеет фактического основания""В основном, это всего лишь слухи. Если смотреть на сухие факты, гораздо больший процент сделок с наркотиками проводят в долларах США".Ли прибегает к метафоре, чтобы поддержать свою точку зрения "Нож может быть использован для хороших вещей - я использую его, чтобы съесть завтрак. В то время, как другие могут использовать его для потенциально отвратительной деятельности. Даже если уничтожить все пистолеты и ножи, это не решит проблему убийств."В настоящее время Китай доминирует в мировой торговле Bitcoin, хотя в последние недели цена валюты упала. Ли уверен, что она преодолеет все проблемы и видит перспективы роста в 2017 году."Четыре года назад Bitcoin успешно использовался для торговли в Китае" - говорит он. "Заглядывая наперед, я считаю, что Bitcoin привлечет внимание всего мира. Учитывая события демонетизации в Индии, когда страна отменила 84% своих банкнот, и гиперинфляцию в Венесуэле."

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________