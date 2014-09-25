OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,886 Благодарностей: 574 КП: 0.114

Инструкция: прячем деньги дома



Конечно, лучше не держать крупные деньги дома, но бывают ситуации, что человеку нужно это сделать. Как поступить в этом случае, чтобы вас не обокрали? Безусловно, ниже будет даны не 100% гарантии от кражи, однако стоит прислушаться к этим рекомендациям, чтобы уберечь свои деньги.



1. Куда воры заглядывают в первую очередь.

Обычно сначала они идут в спальную комнату и потрошат там шифоньеры, шкафы, комоды, вскрывают подушки, матрасы, дергают цветы из горшков, вспарывают ламинат. Предметы висящие на стене тоже не остаются без их внимания - это ковры, зеркала, картины и пр. Далее они перемещаются обычно на кухню и смотрят в мусорное ведро, в холодильник (в морозильник тоже), духовку и микроволновку. Вскрывают банки с сыпучими крупами или солью. Вполне могут сдернуть вентиляционную решетку. В туалете и ванной заглядывают в сливной бачок, смотрят под раковину и ищут под ванной, щупают за зеркалом и сливают и выковыривают косметические средства из баночек. В зале, если у вас есть книги, то не стоит держать деньги в них - за 5 минут можно протряхнуть массу книг и это же касается CD-дисков. Прятать деньги в бытовую технику тоже не самая лучшая идея - тоже доберутся.



2. А куда тогда прятать свои средства?

Ответ, конечно, не универсальный, но многим может пригодиться. И тут по-большей части нужно самому проявлять фантазию и главное условие здесь - неочевидность. Ищите поверхности куда можно вставить свой тайник. К примеру, можно поместить банкноты в полый карниз для штор. Или возьмите двери внутри квартиры и сверху или снизу их высверлите места под свернутые купюры, затем аккуратно их замаскировав. Также можно самому сделать полости внутри любых стеллажей, полок или подоконников - это надо обладать очень большим временем, чтобы проверить каждую грань вашей мебели - обычно у воров нет столько в запасе. Повторим, что это не 100% гарантия, но и не самые худшие идеи.



3. Как минимизировать разгром в квартире

Удачно спрятанные деньги - это хорошо, однако они же могут привести и к полному разгрому в вашей квартире. Поэтому делим деньги на 2 части и основную сумму прячем основательно, а остатки кладем в доступное место, ну скажем в шкаф для одежды. С большой долей вероятности, найдя эти "легкие деньги" воры удовлетворяться ими и прекратят потрошить вашу квартиру, а вы сохраните основную сумму. Также можно например, смонтировать минисейф в том же шифоньере для одежды (есть экземпляры стоимостью в 2000 руб.) и оставить там какую-то сумму. Воры, если смогут вскроют его на месте и заберут деньги или утащат с собой, но обратно, вы потеряете на 2000 руб. больше, но сохраните основную сумму.



И конечно, не забываем про дополнительные средства защиты от квартирных воров: охранная сигнализация, установка интернет-камер в своей квартире, добрые отношения с соседями и помощь друзей, если вы вдруг куда-то надолго уехали.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588dd1f98bbd0 Конечно, лучше не держать крупные деньги дома, но бывают ситуации, что человеку нужно это сделать. Как поступить в этом случае, чтобы вас не обокрали? Безусловно, ниже будет даны не 100% гарантии от кражи, однако стоит прислушаться к этим рекомендациям, чтобы уберечь свои деньги.1. Куда воры заглядывают в первую очередь.Обычно сначала они идут в спальную комнату и потрошат там шифоньеры, шкафы, комоды, вскрывают подушки, матрасы, дергают цветы из горшков, вспарывают ламинат. Предметы висящие на стене тоже не остаются без их внимания - это ковры, зеркала, картины и пр. Далее они перемещаются обычно на кухню и смотрят в мусорное ведро, в холодильник (в морозильник тоже), духовку и микроволновку. Вскрывают банки с сыпучими крупами или солью. Вполне могут сдернуть вентиляционную решетку. В туалете и ванной заглядывают в сливной бачок, смотрят под раковину и ищут под ванной, щупают за зеркалом и сливают и выковыривают косметические средства из баночек. В зале, если у вас есть книги, то не стоит держать деньги в них - за 5 минут можно протряхнуть массу книг и это же касается CD-дисков. Прятать деньги в бытовую технику тоже не самая лучшая идея - тоже доберутся.2. А куда тогда прятать свои средства?Ответ, конечно, не универсальный, но многим может пригодиться. И тут по-большей части нужно самому проявлять фантазию и главное условие здесь - неочевидность. Ищите поверхности куда можно вставить свой тайник. К примеру, можно поместить банкноты в полый карниз для штор. Или возьмите двери внутри квартиры и сверху или снизу их высверлите места под свернутые купюры, затем аккуратно их замаскировав. Также можно самому сделать полости внутри любых стеллажей, полок или подоконников - это надо обладать очень большим временем, чтобы проверить каждую грань вашей мебели - обычно у воров нет столько в запасе. Повторим, что это не 100% гарантия, но и не самые худшие идеи.3. Как минимизировать разгром в квартиреУдачно спрятанные деньги - это хорошо, однако они же могут привести и к полному разгрому в вашей квартире. Поэтому делим деньги на 2 части и основную сумму прячем основательно, а остатки кладем в доступное место, ну скажем в шкаф для одежды. С большой долей вероятности, найдя эти "легкие деньги" воры удовлетворяться ими и прекратят потрошить вашу квартиру, а вы сохраните основную сумму. Также можно например, смонтировать минисейф в том же шифоньере для одежды (есть экземпляры стоимостью в 2000 руб.) и оставить там какую-то сумму. Воры, если смогут вскроют его на месте и заберут деньги или утащат с собой, но обратно, вы потеряете на 2000 руб. больше, но сохраните основную сумму.И конечно, не забываем про дополнительные средства защиты от квартирных воров: охранная сигнализация, установка интернет-камер в своей квартире, добрые отношения с соседями и помощь друзей, если вы вдруг куда-то надолго уехали.Специально для mmgp.ru

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