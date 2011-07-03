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Великобритания использует план "Украина плюс" для выхода из ЕС

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Старый Сегодня, 15:22
#1
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Имя: Александр
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Великобритания использует план "Украина плюс" для выхода из ЕС
После того, как британцы проголосовали за выход из Европейского союза в июне прошло года, рассматривались различные модели Брексита — швейцарские, норвежские, канадские, сложные и простые, красные, белые и синие. Но центр европейской политики предложил абсолютно новый тип Брексита.



В новой научно-исследовательской работе, организация предположила, что Великобритания может последовать так называемой модели "Украина плюс" и установить такие же отношения с ЕС, как и государство Восточной Европы.

"Модель "Украина плюс" заключается в свободной торговле и сотрудничестве в сфере политики, безопасности и обороны. Такой Брексит был бы в интересах обеих сторон — Великобритании и ЕС", - пишут газеты.

Тем не менее, наиболее вероятной моделью для Брексита считается "Канада плюс".

На самом базовом уровне, пример Канады включает в Брексит множество характеристик из КЕТС — торговых соглашений союза Канады и ЕС. В них входит: удаление большинства пошлин на товары, за исключением некоторых определенных сфер Великобритании и таких продуктов питания, как курица и яйца.

Это обеспечит широкий доступ к единому рынку, в то же время позволит Британии сэкономить деньги, позволив не выполнять иммиграционные требования и не платить обязательные бюджетные взносы, которые возлагаются на членов Европейской экономической зоны.

Когда Тереза Мэй выступала с ключевой речью о Брексите в январе, она говорила о том, что страна намерена выйти из ЕС и уйти с единого европейского рынка для того, что контролировать иммиграции.

Именно поэтому Центр европейской политики видит сделку с Британией аналогично тому, как это произошло с Украиной.

Вот основные выдержки из доклада:

"Модель для этого типа партнерства может быть представлена Ассоциацией о свободном торговом соглашении ЕС, аналогично ситуации с Украиной. Такое соглашение действует между нами с 1 января 2016 года, хотя некоторые пункты являются формальностью, ведь вопрос о ратификации Нидерландов по-прежнему не решен."

"Во-первых, "украинская модель" соответствует британским целям в том, что она содержит существенный доступ к рынку, в то время, как не требует от страны применения законодательства ЕС или соблюдения прецедентного права Европейского суда. Модель запрещает свободно передвигаться по странам-партнерам, но позволяет третьим лицам свободно участвовать в торговле. Таким образом, основные четыре требования Соединенного Королевства будут выполняться".

Центр европейской политики предоставил таблицу, иллюстрирующую преимущества сделки по модели "Украина плюс".




Перевод специально для mmgp.ru
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