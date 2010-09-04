Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,688 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Британская экономика растет быстрее, чем ожидалось

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:35
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,716
Благодарностей: 2,142
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Британская экономика растет быстрее, чем ожидалось

Уверенный потребительский спрос в четвертом квартале 2016 года помог британской экономике расти быстрее, чем ожидалось.

По данным Национального статистического управления (ONS), за период с октября по декабрь рост составил 0,6% (а не 0,5%, как ожидалось) - именно столько было зарегистрировано в двух предыдущих кварталах прошлого года.

Эта цифра демонстрирует, что опасения по поводу замедления британской экономики, связанные с решением по выходу из ЕС, не подтвердились.

В целом за весь 2016 год экономика выросла на 2% - то есть на 0,2% меньше, чем в 2015-м.

"Уверенные потребительские расходы поддержали рост доминирующего сектора услуг, - пояснил статистик Даррен Морган. - Несмотря на то, что промышленное производство лишь немного улучшило свои показатели по сравнению с третьим кварталом, все же этот сектор, как и строительство, остались в целом в течение года без изменений".

Доминирующая в экономике сфера услуг, на которую приходится 75% общего объема, выросла за квартал на 0,8%, в основном за счет роста продаж, гостиничных услуг и ресторанной индустрии.

Товарооборот розничной торговли и покупки услуг турагентств также выросли в этом секторе.

Строительная индустрия и сельскохозяйственный сектор показали рост на 0,1% и 0,4% соответственно, тогда как показатели промышленного производства не изменились.


Это пока первые предварительные данные объема экономики за четвертый квартал прошлого года, за которым последуют еще, как минимум, два обзора, и, как отмечает ONS, эти цифры основываются далеко не на полных показателях, которые станут известны позже.

"Сфера услуг осталась в фарватере экономического роста в конце прошлого года, но и промышленность тоже внесла свой небольшой вклад, так что год завершился на уверенной ноте", - прокомментировала Ли Хопли, старший экономист ассоциации промышленников EEF, отметив также проблемные зоны, с которым британская экономика может столкнуться в 2017 году.

"Потребители не будут увеличивать свои расходы из-за растущей инфляции и замедленного роста зарплат, а желание инвесторов подписывать чеки будет во многом зависеть от того, как, по их мнению, будут идти переговоры по "брекситу". Очень может быть, что эти цифры роста - это кульминационная точка на ближайшие пару лет", - полагает экономист.

Схожую точку зрения высказал и Рейн Ньютон-Смит, старший экономист в Конфедерации британских промышленных компаний (CBI): "В 2017-м попутного ветра по части укрепления экономического роста не будет, поскольку высокая инфляция "съест" потенциальную покупательную способность британцев, и инвестиции также пойдут на убыль".

АНАЛИЗ

Камаль Ахмед, редактор отдела экономики Би-би-си:

После того, как мы в очередной раз получили показатели более благоприятные, чем ожидалось, означает ли это, что наши экономические мытарства закончились или же они всего-навсего отодвинулись на более поздний срок?

Ведь именно на этом покоится судьба экономической политики правительства.

Если мытарства завершены, то это означает, что у избирателей появится больше денег.

Это также означает, что правительство получит больше налоговых поступлений в казну, меньше будет жить в долг, и появится больше свободных средств на социальные расходы.

И, что тоже важно: уверенность имеет тенденцию рождать уверенность.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
прибыль, финансовый
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deloitte: принятие технологии блокчейн идет быстрее, чем ожидалось pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 19.12.2016 14:02
Visa покорит Африку быстрее, чем ожидалось Анна Чернобай Новости платежных систем 0 03.11.2016 11:36
Кров из носа: просрочка по ипотеке растет быстрее выдач ElarGroup3 Новости в банковской сфере и страховании 2 31.05.2016 19:18
Население беднеет быстрее, чем ожидалось tigr Новости в мире финансов и инвестиций 7 08.09.2015 23:54
Российская экономика все быстрее входит в кризис Sashoua Политика и экономика 26 21.10.2014 00:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
FirstBlood – сервис организации киберспортивных соревнований на Эфириуме
От clipman77 в разделе «Ethereum»
Аватар dimidrolina
Самый легкий бонус! 0.03$ Оплата сразу.
От dimidrolina в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ladybug
Приватбанк содержит город-миллионник
От Ladybug в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Google Pixel XL показался на пресс-рендере
От ILNAR-88 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Investor01
Чем опасен WM-клиент
От Investor01 в разделе «WebMoney»
Аватара нет
Официально Биткоин --лучшая валюта 2015 г
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube