Британская экономика растет быстрее, чем ожидалось

Уверенный потребительский спрос в четвертом квартале 2016 года помог британской экономике расти быстрее, чем ожидалось.



По данным Национального статистического управления (ONS), за период с октября по декабрь рост составил 0,6% (а не 0,5%, как ожидалось) - именно столько было зарегистрировано в двух предыдущих кварталах прошлого года.



Эта цифра демонстрирует, что опасения по поводу замедления британской экономики, связанные с решением по выходу из ЕС, не подтвердились.



В целом за весь 2016 год экономика выросла на 2% - то есть на 0,2% меньше, чем в 2015-м.



"Уверенные потребительские расходы поддержали рост доминирующего сектора услуг, - пояснил статистик Даррен Морган. - Несмотря на то, что промышленное производство лишь немного улучшило свои показатели по сравнению с третьим кварталом, все же этот сектор, как и строительство, остались в целом в течение года без изменений".



Доминирующая в экономике сфера услуг, на которую приходится 75% общего объема, выросла за квартал на 0,8%, в основном за счет роста продаж, гостиничных услуг и ресторанной индустрии.



Товарооборот розничной торговли и покупки услуг турагентств также выросли в этом секторе.



Строительная индустрия и сельскохозяйственный сектор показали рост на 0,1% и 0,4% соответственно, тогда как показатели промышленного производства не изменились.





Это пока первые предварительные данные объема экономики за четвертый квартал прошлого года, за которым последуют еще, как минимум, два обзора, и, как отмечает ONS, эти цифры основываются далеко не на полных показателях, которые станут известны позже.



"Сфера услуг осталась в фарватере экономического роста в конце прошлого года, но и промышленность тоже внесла свой небольшой вклад, так что год завершился на уверенной ноте", - прокомментировала Ли Хопли, старший экономист ассоциации промышленников EEF, отметив также проблемные зоны, с которым британская экономика может столкнуться в 2017 году.



"Потребители не будут увеличивать свои расходы из-за растущей инфляции и замедленного роста зарплат, а желание инвесторов подписывать чеки будет во многом зависеть от того, как, по их мнению, будут идти переговоры по "брекситу". Очень может быть, что эти цифры роста - это кульминационная точка на ближайшие пару лет", - полагает экономист.



Схожую точку зрения высказал и Рейн Ньютон-Смит, старший экономист в Конфедерации британских промышленных компаний (CBI): "В 2017-м попутного ветра по части укрепления экономического роста не будет, поскольку высокая инфляция "съест" потенциальную покупательную способность британцев, и инвестиции также пойдут на убыль".



АНАЛИЗ



Камаль Ахмед, редактор отдела экономики Би-би-си:



После того, как мы в очередной раз получили показатели более благоприятные, чем ожидалось, означает ли это, что наши экономические мытарства закончились или же они всего-навсего отодвинулись на более поздний срок?



Ведь именно на этом покоится судьба экономической политики правительства.



Если мытарства завершены, то это означает, что у избирателей появится больше денег.



Это также означает, что правительство получит больше налоговых поступлений в казну, меньше будет жить в долг, и появится больше свободных средств на социальные расходы.



И, что тоже важно: уверенность имеет тенденцию рождать уверенность.



Источник. Уверенный потребительский спрос в четвертом квартале 2016 года помог британской экономике расти быстрее, чем ожидалось.По данным Национального статистического управления (ONS), за период с октября по декабрь рост составил 0,6% (а не 0,5%, как ожидалось) - именно столько было зарегистрировано в двух предыдущих кварталах прошлого года.Эта цифра демонстрирует, что опасения по поводу замедления британской экономики, связанные с решением по выходу из ЕС, не подтвердились.В целом за весь 2016 год экономика выросла на 2% - то есть на 0,2% меньше, чем в 2015-м."Уверенные потребительские расходы поддержали рост доминирующего сектора услуг, - пояснил статистик Даррен Морган. - Несмотря на то, что промышленное производство лишь немного улучшило свои показатели по сравнению с третьим кварталом, все же этот сектор, как и строительство, остались в целом в течение года без изменений".Доминирующая в экономике сфера услуг, на которую приходится 75% общего объема, выросла за квартал на 0,8%, в основном за счет роста продаж, гостиничных услуг и ресторанной индустрии.Товарооборот розничной торговли и покупки услуг турагентств также выросли в этом секторе.Строительная индустрия и сельскохозяйственный сектор показали рост на 0,1% и 0,4% соответственно, тогда как показатели промышленного производства не изменились.Это пока первые предварительные данные объема экономики за четвертый квартал прошлого года, за которым последуют еще, как минимум, два обзора, и, как отмечает ONS, эти цифры основываются далеко не на полных показателях, которые станут известны позже."Сфера услуг осталась в фарватере экономического роста в конце прошлого года, но и промышленность тоже внесла свой небольшой вклад, так что год завершился на уверенной ноте", - прокомментировала Ли Хопли, старший экономист ассоциации промышленников EEF, отметив также проблемные зоны, с которым британская экономика может столкнуться в 2017 году."Потребители не будут увеличивать свои расходы из-за растущей инфляции и замедленного роста зарплат, а желание инвесторов подписывать чеки будет во многом зависеть от того, как, по их мнению, будут идти переговоры по "брекситу". Очень может быть, что эти цифры роста - это кульминационная точка на ближайшие пару лет", - полагает экономист.Схожую точку зрения высказал и Рейн Ньютон-Смит, старший экономист в Конфедерации британских промышленных компаний (CBI): "В 2017-м попутного ветра по части укрепления экономического роста не будет, поскольку высокая инфляция "съест" потенциальную покупательную способность британцев, и инвестиции также пойдут на убыль".Камаль Ахмед, редактор отдела экономики Би-би-си:После того, как мы в очередной раз получили показатели более благоприятные, чем ожидалось, означает ли это, что наши экономические мытарства закончились или же они всего-навсего отодвинулись на более поздний срок?Ведь именно на этом покоится судьба экономической политики правительства.Если мытарства завершены, то это означает, что у избирателей появится больше денег.Это также означает, что правительство получит больше налоговых поступлений в казну, меньше будет жить в долг, и появится больше свободных средств на социальные расходы.И, что тоже важно: уверенность имеет тенденцию рождать уверенность.

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