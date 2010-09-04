Роботы от Panasonic будут помогать людям в аэропортах

Не секрет, что японцы любят роботов и размещают их по всей стране, например, для того, чтобы приветствовать людей при входе в магазины или помогать им снять номер в гостинице. Теперь компания Panasonic начала устанавливать роботов Hospi в аэропортах Японии, где они будут давать подсказки и обслуживать людей в ресторанах. Panasonic уже разместила первых роботов в аэропорту Нарита, куда обычно прилетают туристы во время визита в Токио.
Роботы Hospi не являются чем-то новым: ранее они уже использовались в больницах, где приносили докторам нужные документы и инструменты. Тогда Panasonic установила их в четырёх медицинских заведениях по всей стране и оснащала роботов высокочувствительными сенсорами, а также технологиями, которые предотвращают их столкновения. Останутся ли роботы Hospi навсегда в аэропортах - пока что неизвестно.
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