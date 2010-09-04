Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,688 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Роботы от Panasonic будут помогать людям в аэропортах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:28
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,716
Благодарностей: 2,142
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Роботы от Panasonic будут помогать людям в аэропортах

Не секрет, что японцы любят роботов и размещают их по всей стране, например, для того, чтобы приветствовать людей при входе в магазины или помогать им снять номер в гостинице. Теперь компания Panasonic начала устанавливать роботов Hospi в аэропортах Японии, где они будут давать подсказки и обслуживать людей в ресторанах. Panasonic уже разместила первых роботов в аэропорту Нарита, куда обычно прилетают туристы во время визита в Токио.


Роботы Hospi не являются чем-то новым: ранее они уже использовались в больницах, где приносили докторам нужные документы и инструменты. Тогда Panasonic установила их в четырёх медицинских заведениях по всей стране и оснащала роботов высокочувствительными сенсорами, а также технологиями, которые предотвращают их столкновения. Останутся ли роботы Hospi навсегда в аэропортах - пока что неизвестно.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Умные роботы будут предсказывать преступления Invention Новости в мире финансов и инвестиций 31 06.01.2017 13:59
Роботы будут доставлять заказы в Чехии inik1080 Новости технологий и интернета 0 15.09.2016 02:24
Услуги по уходу за могилами или почему нужно помогать людям, чтобы заработать Angelika78 Истории успеха 2 23.08.2016 17:36
Доставкой еды и посылок будут заниматься роботы moskva Новости технологий и интернета 11 17.07.2016 13:36
В Японии роботы будут изготовлять косметику kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.02.2016 11:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
6 баксов за регистрацию! это реально
От shkyau в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ООО Джей Ви Пи Инвест - jvp-invest.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар zlobikus
Центробанк Венесуэлы представил 6 обновлённых купюр
От zlobikus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ladybug
Украина — вторая в мире по темпам инфляции
От Ladybug в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар chu
Почтовый банк заработает в России с 2016 года
От chu в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Forex-Viewer
TradeGuider - плагин для МТ4 (скидка 25%)
От Forex-Viewer в разделе «Программное обеспечение»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube