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Японцы разработали идеальное кресло для консольных геймеров

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Японцы разработали идеальное кресло для консольных геймеров

Нынешние поколения контроллеров для игровых приставок не имеют проводов и не требуют, чтобы игрок сидел прямо перед экраном телевизора. Тем не менее у многих геймеров есть такая привычка. Специально для них было создано кресло Buddy, который позволяет сидеть на нём, как на обычном стуле, однако если перевернуть его, пользователь может принять наиболее удобное положение для игры в приставку: оперевшись на локти и держа контроллер прямо перед собой. Интересно, что за период предзаказов желание приобрести Buddy проявили более двух миллионов пользователей.


Производитель также заявляет, что положение тела, которое помогает принять Buddy, не вредит спине. Пока что Buddy доступен только по предварительному заказу, однако в апреле геймерский стул появится в свободной продаже.


Новинка доступна в двух вариантах, в коричневом, салатовом и розовом цветах. Стоимость Buddy составляет около $43, что, по словах компании, выгодно отличает его от конкурентов.

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