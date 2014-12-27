Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,688 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Microsoft может выпустить облачную Windows

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:23
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,768
Благодарностей: 589
КП: 0.042
Microsoft может выпустить облачную Windows
Microsoft может выпустить облачную версию Windows 10 в 2017 году, сообщает Petri. Система, которую называют Cloud Shell, не предполагает установки на устройство пользователя.

Как это будет работать

Cloud Shell – облегченная версия Windows 10. Информации о ней минимум, но то, что разработка проекта ведется, подтверждает ряд экспертов.

Одноименный продукт есть у Google. Это виртуальная машина для управления облачными сервисами с доступом через консоль.

Вероятность того, что Cloud Shell будет просто облачной оболочкой, невысока – вряд ли инженеры компании мыслят поверхностно. Предполагается, что Cloud Shell будет загружена в облачный сервис. Все вычисления будут осуществляться там. На компьютер пользователя система будет транслироваться.

Таким образом, при использовании Cloud Shell мощность устройства не будет иметь особого значения. Важно лишь постоянное подключение к интернету на достойной скорости.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Авторефбек от 10%, присоединяйся!
ttxz вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Microsoft назвала Windows 10 самой безопасной из всех Windows ttxz Новости технологий и интернета 8 15.09.2016 16:32
Microsoft может выпустить модульный моноблочный компьютер bizneser Новости технологий и интернета 14 24.07.2016 18:51
Народный банк Китая может выпустить собственную цифровую валюту Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 4 21.01.2016 15:02
Греция может выпустить квазивалюту «I Owe You» Happy Money Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.07.2015 14:55
«Газпром» может выпустить облигации в офшорных юанях Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.12.2014 00:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Снижение ставок по ипотечным кредитам может начаться с марта 2017 года
От Анна Чернобай в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар alexys1975
atlantes-invest - atlantes-invest.com
От alexys1975 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар аймила
Израиль планирует продавать россиянам туры по $350
От аймила в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар igor-blog
E-mail маркетинг - путь к успеху
От igor-blog в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Gronald
Смартфон отправляет кошелек в аут: в одно касание
От Gronald в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
В России создают новую мощную систему секретной спутниковой связи
От IPR в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube