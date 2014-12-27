Microsoft может выпустить облачную Windows

Microsoft может выпустить облачную версию Windows 10 в 2017 году, сообщает Petri. Система, которую называют Cloud Shell, не предполагает установки на устройство пользователя.
Как это будет работать
Cloud Shell – облегченная версия Windows 10. Информации о ней минимум, но то, что разработка проекта ведется, подтверждает ряд экспертов.
Одноименный продукт есть у Google. Это виртуальная машина для управления облачными сервисами с доступом через консоль.
Вероятность того, что Cloud Shell будет просто облачной оболочкой, невысока – вряд ли инженеры компании мыслят поверхностно. Предполагается, что Cloud Shell будет загружена в облачный сервис. Все вычисления будут осуществляться там. На компьютер пользователя система будет транслироваться.
Таким образом, при использовании Cloud Shell мощность устройства не будет иметь особого значения. Важно лишь постоянное подключение к интернету на достойной скорости.
источник