Лидер хакеров «Шалтай-Болтай» обналичивал биткоины в Украине

Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором публиковали переписку российских чиновников, журналист Владимир Аникеев по прозвищу Льюис продавал часть похищенной информации за биткоины, которые обналичивались в Украине. Об этом сообщает агентство Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации агентства, Льюис последнее время проживал в Украине и не собирался возвращаться в Россию. В октябре прошлого года сотрудникам ФСБ, однако, удалось выманить его в Санкт-Петербург, где его задержали и отправили в Москву. Там Следственный комитет предъявил ему обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.
В первую очередь в ФСБ интересовались утечкой переписки помощника президента России Владислава Суркова, которая была опубликована на сайте «Киберхунта». Служба подозревала, что ее опубликовал там «Шалтай-Болтай». Во время допроса Аникеев рассказал о своей работе с заместителем руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым. В декабре Михайлова задержали вместе с его коллегой Дмитрием Докучаевым, которого Росбалт назвал «правой рукой» Михайлова. Суд арестовал их обоих. Еще одного задержанного сотрудника ФСБ арестовывать не стали.
По версии источника агентства, в начале 2016 года ЦИБу приказали выяснить, кто работает на «Шалтай-Болтая». Исполнял работу Докучаев. ЦИБ узнал, кто работает в «Шалтай-Болтае»: все участники группы взяли себе прозвища из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Летом в Петербурге провели обыски.
После летнего обыска Михайлов стал курировать «Шалтай-Болтая», считает источник. В итоге Льюис сменил методы работы и объекты атаки. Раньше хакеры «Шалтай-Болтая» крали информацию со смартфонов жертв и отправляли ее своему соратнику в Эстонии. Тот изучал переписку и часть ее публиковал в открытом доступе, а часть продавал за биткоины. Криптовалюту впоследствии обналичивали в Украине. Финансовой частью занимались члены команды в Таиланде.
Отмечается, что если раньше «Шалтай-Болтай» выкладывал в открытый доступ переписку скорее «развлекательного» характера, а также лиц, чьи «тайны» особого вреда не доставят, то потом стала выкладываться почта госслужащих, содержащая сведения, способные доставить серьезные неприятности. Когда стало известно, что в Украину «утекла» переписка Суркова, это переполнило чащу терпения.
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«Михайлов великолепный специалист. Лучший в своем деле. Можно сказать, что ЦИБ — это Михайлов. Но он заигрался», —
высказал мнение собеседник Росбалта.
Напомним, ранее в январе основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подтвердил, что по-прежнему жив, зачитав в живом видео хэш одного из последних намайненных блоков биткоина.