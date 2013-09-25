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САМЫЙ ЛУЧШИЙ рефбек D9CLUBE.com
РЕФБЕК 100% НА ВСЕ ОПЛАТЫ (за минусом комиссии ЭПС и самого проекта в ЭПС) при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте D9CLUBE.com (ссылка в подписи)
Тема проекта: mmgp.ru/showthread.php?t=482751
Условия:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке в подписи
Важно!
Если вы хотите стать моим рефералом и получить рефбек, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки, иначе даже зайдя по моей ссылке вы можете стать рефералом того человека по ссылке которого зашли на сайт в первый раз.
Будьте внимательны, перед оплатой выйдите на связь чтобы я проверил наличие вашей регистрации в структуре.
2. После вклада заказываете рефбек. Для этого пишите мне напрямую в личку на форуме, скайп - birdman7ymcmb сообщаете Ваш логин, сумму вклада и номер кошелька для получения рефбека.
3. Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада.
P.S. Просьба отписываться о получении рефбека в данной теме, спасибо!
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