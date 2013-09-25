Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 13:57
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.12.2015
Сообщений: 257
Благодарностей: 79
КП: 0.190
САМЫЙ ЛУЧШИЙ рефбек D9CLUBE.com
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Тема проекта: mmgp.ru/showthread.php?t=482751

Условия:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке в подписи
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Если вы хотите стать моим рефералом и получить рефбек, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки, иначе даже зайдя по моей ссылке вы можете стать рефералом того человека по ссылке которого зашли на сайт в первый раз.
Будьте внимательны, перед оплатой выйдите на связь чтобы я проверил наличие вашей регистрации в структуре.

2. После вклада заказываете рефбек. Для этого пишите мне напрямую в личку на форуме, скайп - birdman7ymcmb сообщаете Ваш логин, сумму вклада и номер кошелька для получения рефбека.

3. Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада.


P.S. Просьба отписываться о получении рефбека в данной теме, спасибо!

Платежная система для рефбека - Bitcoin.
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skype birdman7ymcmb
D9 CLUBe Рефбек D9 CLUBe
BirdmanYMCMB на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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