Thomson Reuters организовывает Блокчейн-хакатон в Швейцарии

Thomson Reuters совместно с EY организовывает блокчейн-хакатон в Швейцарии.
Будущее блокчейна сейчас выглядит довольно светлым благодаря растущему принятию основной технологии Биткоина ведущими сегментами отрасли. Инновация является ключом к широкому внедрению технологии криптовалют в различных индустриях. Thomson Reuters совместно с Ernst & Young и другими игроками Блокчейна пытаются облегчить подобное принятие, организовывая Блокчейн Хакатон.
Двухдневный блокчейн-хакатон пройдет в Баре, Швейцария с 27 по 29 января этого года. Согласно сообщению, полученному от представителя Thomson Reuters, основной целью хакатона является вовлечь местное сообщество Zug Crypto Valley и изучить новые приложения технологии блокчейна в контролированной экосистеме.
Хакатон поддержали Ethereum, Oraclize, и IOTA, как партнеры технологии. Thomson Reuters и EY не новички в экосистеме блокчейна. Обе компании уже вовлечены в пространство технологии. Thomson Reuters уже имеют продукт BlockOne ID, работающий в бета-фазе, который в скором времени будет обновлен.
BlockOne ID это картографическая служба для блокчейнов Ethereum. Она может быть использована для защиты веб-приложений, использующих OAuth 2.0, для контроля доступа к приложениям, использующих смарт-контракты, для обеспечения соответствия с правилами и условиями приложения. Ожидается, что новое обновление улучшит прозрачность, безопасность и опыт, предлагаемый BlockOne ID.
Хакатон предлагает участникам выбрать одну из трех проблем. Они могут выбрать между приложениями финансовых услуг – борьба с мошенничеством в цепочке поставок, приложения не-финансовых услуг – изучение пересечения блокчейна и IoT, и общие приложения – пользователь генерирует контент монетизации.
Команды, участвующие в хакатоне будут оцениваться на основе выбранной проблемы, а победитель выиграет 10000 CHF. Второе и третье место получат приз в размере 2000 CHF. Также участники получат шанс встретиться и посоревноваться с победителями прошлого HackETHon, проведенного в Лондоне.
Хакатон скоро откроется, можем надеяться на несколько впечатляющих идей для продукта и на прототипы, которые появятся в конце этих двух дней. Выясним, будут ли идеи победителя делать рынок, или нет.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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