Падение реальных доходов населения в России ускорилось почти в два раза
По итогам 2016 года в целом падение доходов в годовом исчислении составило 5,9%. Таким образом, по сравнению с 2015 годом темпы сокращения доходов ускорились более чем на 84% или почти вдвое (в 2015 году реальные доходы сократились на 3,2%).
По сравнению с 2014 годом сокращение реальных доходов ускорилось более чем в восемь раз (было минус 0,7%).
Реальные доходы сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста. В последний раз по итогам отдельного взятого месяца повышение реальных доходов россиян в годовом исчислении было зафиксировано в октябре 2014 года (плюс 2,1%).
Номинальный размер среднемесячного дохода россиян по итогам 2016 года составил, по подсчетам экспертов Росстата, 30 775 руб., что на 1% превышает показатель 2015 года. При этом номинальный размер средней по стране зарплаты в 2016 году вырос сразу на 7,7% (до 36 703 руб.). Однако реальная зарплата среднего россиянина, отражающая покупательную способность полученных работником денег, увеличилась за год лишь на 0,6%.
Согласно данным Росстата, в январе-сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.