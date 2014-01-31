Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bitnova.biz - BITNOVA

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:34
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,575
Благодарностей: 802
КП: 0.679
bitnova.biz - BITNOVA
Я не админ

Старт 29.01.2017

BITNOVA



О НАС

Цитата:
Мы специализируемся на крипто валютой и предлагают инвестиционные предложения для наших клиентов. Мы разработали уникальные торговые стратегии позволяет извлекать последовательную прибыль и умножение собственного и инвестиционного капитала. Главное преимущество нашей стратегии является низкий риск и диверсификация денег.
Bitnova одна из самых динамично развивающихся компаний, которая может быть полностью доверенным. Наша команда профессиональных трейдеров с большим опытом, работающие день и ночь, что обеспечит постоянный доход нашим инвесторам. Наша Платформа полностью автоматизирована и интуитивно понятна даже новичку. Вам нужно только внести депозит и смотреть ваши инвестиции растут!
Инвестиционные планы

Цитата:
125% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 103.00
План 2 $501.00 - $1000.00 105.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 108.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 115.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 125.00

300% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 120.00
План 2 $501.00 - $1000.00 135.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 160.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 200.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 300.00

650% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 150.00
План 2 $501.00 - $1000.00 190.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 270.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 380.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 650.00

1300% ПОСЛЕ 20 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 230.00
План 2 $501.00 - $1000.00 350.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 430.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 700.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 1300.00

2000% ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $320.00 500.00
План 2 $501.00 - $1000.00 660.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 900.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 1400.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 2000.00
Рефералка 3%

Принимает Perfectmoney,Вериф, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Тип выплат- инстант

Цитата:
SSL от COMODO
Лицензионный скрипт GoldCoders
Посмотреть проект

Мой вклад

29.01.17 09:52 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13408725 from U5505***. Batch: 161990768. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitnova.biz User asmith.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 13:36.
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 13:52
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,242
Благодарностей: 465
КП: 0.000
Re: bitnova.biz - BITNOVA
Участвую в проекте,мой депозит −0.05449 BTC(50$):
Hash 1d970ebde95cbae2de7d7108582a9d260116da1596741dcc63 faecbbd5cc1071
__________________
HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 14:08
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 163
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Вроде и нече так техника, поглядим-посмотрим как тут дела будут идти .

Но диз,



Админ 185 строка стилей поправь (или 35 на 32, или 15 на 0)
.homeAboutLeft h2 {color:#44c5f9;font-size:35px;font-family:'Roboto', sans-serif;text-shadow:0px 0px 15px rgb(28, 158, 241);letter-spacing:0.055em;padding-top:15px;}
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Nadus на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
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