bitnova.biz - BITNOVA

Мы специализируемся на крипто валютой и предлагают инвестиционные предложения для наших клиентов. Мы разработали уникальные торговые стратегии позволяет извлекать последовательную прибыль и умножение собственного и инвестиционного капитала. Главное преимущество нашей стратегии является низкий риск и диверсификация денег.
Bitnova одна из самых динамично развивающихся компаний, которая может быть полностью доверенным. Наша команда профессиональных трейдеров с большим опытом, работающие день и ночь, что обеспечит постоянный доход нашим инвесторам. Наша Платформа полностью автоматизирована и интуитивно понятна даже новичку. Вам нужно только внести депозит и смотреть ваши инвестиции растут!
Инвестиционные планы
Цитата:
125% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 103.00
План 2 $501.00 - $1000.00 105.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 108.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 115.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 125.00
300% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 120.00
План 2 $501.00 - $1000.00 135.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 160.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 200.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 300.00
650% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 150.00
План 2 $501.00 - $1000.00 190.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 270.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 380.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 650.00
1300% ПОСЛЕ 20 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $500.00 230.00
План 2 $501.00 - $1000.00 350.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 430.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 700.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 1300.00
2000% ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ
План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $320.00 500.00
План 2 $501.00 - $1000.00 660.00
План 3 $1001.00 - $5000.00 900.00
План 4 $5001.00 - $10000.00 1400.00
План 5 $10001.00 - $50000.00 2000.00
Рефералка 3%
Принимает Perfectmoney,Вериф, Bitcoin, Payeer, AdvCash