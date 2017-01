asmith Мастер

Имя: Александр Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 31.01.2014 Сообщений: 3,575 Благодарностей: 802 КП: 0.679

bitnova.biz - BITNOVA Я не админ



Старт 29.01.2017



BITNOVA





О НАС



Цитата: Мы специализируемся на крипто валютой и предлагают инвестиционные предложения для наших клиентов. Мы разработали уникальные торговые стратегии позволяет извлекать последовательную прибыль и умножение собственного и инвестиционного капитала. Главное преимущество нашей стратегии является низкий риск и диверсификация денег.

Bitnova одна из самых динамично развивающихся компаний, которая может быть полностью доверенным. Наша команда профессиональных трейдеров с большим опытом, работающие день и ночь, что обеспечит постоянный доход нашим инвесторам. Наша Платформа полностью автоматизирована и интуитивно понятна даже новичку. Вам нужно только внести депозит и смотреть ваши инвестиции растут! Инвестиционные планы



Цитата: 125% ПОСЛЕ 1 ДНЯ

План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)

План 1 $10.00 - $500.00 103.00

План 2 $501.00 - $1000.00 105.00

План 3 $1001.00 - $5000.00 108.00

План 4 $5001.00 - $10000.00 115.00

План 5 $10001.00 - $50000.00 125.00



300% ПОСЛЕ 5 ДНЕЙ

План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)

План 1 $10.00 - $500.00 120.00

План 2 $501.00 - $1000.00 135.00

План 3 $1001.00 - $5000.00 160.00

План 4 $5001.00 - $10000.00 200.00

План 5 $10001.00 - $50000.00 300.00



650% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ

План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)

План 1 $10.00 - $500.00 150.00

План 2 $501.00 - $1000.00 190.00

План 3 $1001.00 - $5000.00 270.00

План 4 $5001.00 - $10000.00 380.00

План 5 $10001.00 - $50000.00 650.00



1300% ПОСЛЕ 20 ДНЕЙ

План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)

План 1 $10.00 - $500.00 230.00

План 2 $501.00 - $1000.00 350.00

План 3 $1001.00 - $5000.00 430.00

План 4 $5001.00 - $10000.00 700.00

План 5 $10001.00 - $50000.00 1300.00



2000% ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ

План Использованной Суммы ($) Прибыль (%)

План 1 $10.00 - $320.00 500.00

План 2 $501.00 - $1000.00 660.00

План 3 $1001.00 - $5000.00 900.00

План 4 $5001.00 - $10000.00 1400.00

План 5 $10001.00 - $50000.00 2000.00 Рефералка 3%



Принимает Perfectmoney, Вериф , Bitcoin, Payeer, AdvCash



Тип выплат- инстант



Цитата: SSL от COMODO

Лицензионный скрипт GoldCoders Посмотреть проект



Мой вклад



29.01.17 09:52 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13408725 from U5505***. Batch: 161990768. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitnova.biz User asmith. Старт 29.01.2017Perfectmoney,, Bitcoin, Payeer, AdvCashМой вклад29.01.17 09:52 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13408725 from U5505***. Batch: 161990768. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitnova.biz User asmith.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________ Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 13:36 .