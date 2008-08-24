ferma-shrek4.ru - Shrek

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Персонажи
Старт проекта 25.01.2017
Здесь можно купить персонажей, которые будут приносить вам доход в виде печенек.
Вы можете продать все свои печеньки и получить за них прибыль в виде игровой валюты "Серебро"!
Курс обмена: 100 печенек = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Бонусы:
Акция! при первом пополнении +100% в подарок!
ВСЕГДА: При пополнении от 1500 руб. Румпельштильцхен в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком на счет для покупок.
Платежные системы:
PAYEER
Мой вклад: