Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ferma-shrek4.ru - Shrek

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
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Старый Сегодня, 13:26
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,887
Благодарностей: 71
КП: 0.052
ferma-shrek4.ru - Shrek

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.01.2017




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Здесь можно купить персонажей, которые будут приносить вам доход в виде печенек.


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Старый Сегодня, 13:41
#2
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: ferma-shrek4.ru - Shrek
Ну и помойка... Такое чувство, будто сайт делали на уроке школьной информатики -- сдать за академ час и избавиться.
Ко всему прочему, никогда не следует доверять проектам, содержащим в своей легенде грамматические ошибки -- даже этого элементарного пункта администрация не удосужилась исправить.
borjomimaster на форуме  
Старый Сегодня, 14:02
#3
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,452
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Re: ferma-shrek4.ru - Shrek
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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