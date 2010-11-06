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Кировчане покупают хлеб за 3200 рублей

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Старый Сегодня, 13:16
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Кировчане покупают хлеб за 3200 рублей

За день продаётся оклоло 30 буханок хлеба, а к вечеру полки неизменно пустеют

29 января 2017 год. В крестьянском магазине натуральных продуктов Германа Стерлингова появились новые расценки на хлеб.

Представители «Вятского крестьянского собрания» делятся радостью с кировчанами в своей группе «ВКонтакте»:

— Радость в городе - полные полки хлеба! Каждому по потребностям. Приходите разбирайте.

Подовый 2 кг - 3200 рублей.
Подовый 1 кг - 1650 рублей.
Формовой 1 кг - 550 рублей.

Михаил Брызгов, предводитель Вятского Крестьянского собрания:
Цитата:
Цену определяют сами крестьяне, магазин ценообразованием не занимается. Если считать себестоимость, то в цену нужно включать строительство печи, колодцев и т.д. – это миллионы, а у некоторых десятки миллионов рублей.
Со слов Михаила Брызгалова, за день продается порядка 30 буханока хлеба, а к вечеру полки неизменно пустеют.

Напомним, в середине января представители «Вятского Крестьянского Собрания» провели в Кирове акцию, накормив уток у цирка своим натуральным хлебом, стоимость которого 550 руб.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 13:20
#2
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 761
Благодарностей: 121
КП: 0.300
Re: Кировчане покупают хлеб за 3200 рублей
А у них с «кукушкой» все нормально? При чем тут строительство колодцев и прочего чего им там нужно?
Nicu9999 вне форума  
Старый Сегодня, 13:37
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Кировчане покупают хлеб за 3200 рублей
Шли лихие десятые, мы зарабатывали как могли)
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TrueSkill на форуме  
Старый Сегодня, 13:40
#4
Топ Мастер
 
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Сообщений: 5,071
Благодарностей: 4,749
КП: 0.030
Re: Кировчане покупают хлеб за 3200 рублей
Имхо, пиарится Стерлигов...
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VVT5 на форуме  
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