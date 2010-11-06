Кировчане покупают хлеб за 3200 рублей

За день продаётся оклоло 30 буханок хлеба, а к вечеру полки неизменно пустеют
29 января 2017 год.
В крестьянском магазине натуральных продуктов Германа Стерлингова появились новые расценки на хлеб.
Представители «Вятского крестьянского собрания» делятся радостью с кировчанами в своей группе «ВКонтакте»:
— Радость в городе - полные полки хлеба! Каждому по потребностям. Приходите разбирайте.
Подовый 2 кг - 3200 рублей.
Подовый 1 кг - 1650 рублей.
Формовой 1 кг - 550 рублей.
Михаил Брызгов, предводитель Вятского Крестьянского собрания:
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Цену определяют сами крестьяне, магазин ценообразованием не занимается. Если считать себестоимость, то в цену нужно включать строительство печи, колодцев и т.д. – это миллионы, а у некоторых десятки миллионов рублей.
Со слов Михаила Брызгалова, за день продается порядка 30 буханока хлеба, а к вечеру полки неизменно пустеют.
Напомним, в середине января представители «Вятского Крестьянского Собрания» провели в Кирове акцию, накормив уток у цирка своим натуральным хлебом, стоимость которого 550 руб.