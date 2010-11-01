FerZZZ88

Пол: Мужской Регистрация: 12.05.2012 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов

Выкладываю описание:

Нас двое и мы бывшие профессиональные футболисты клубовⅠдивизиона российской ФНЛ. Нам уже за 35 и карьеры проигроков завершены.㋛ Естественно за время нашей работы был накоплен огромный опыт и масса знаний обо всем, что касается футбола. Ну и конечно же, мы не могли не начать пробовать делать на этом деньги.

Вот уже больше 5 лет назад мы из профутболистов превратились в прогнозистов, ну или как это называется нынче модным словом - капперов. И основной доход на данный момент получаем именно со ставок на футбол (работа тренером в спортшколах не дает желаемого дохода). На данный момент, у нас сформировалась четкая стратегия и понимание того, как следует анализировать и ставить. Что же мы предлагаем?!

1) Нашей целью является доказать выше написанные слова и помочь тем людям, кто действительно хочет заработать. НЕ буду кривить душой и говорить, что не хотим заработать. НО! Не так, как это делают другие. Мы предлагаем вам вступить в нашу группу совершенно бесплатно и в течение некоторого времени (до нескольких месяцев) следить за нашими прогнозами( по ним мы ставим сами) и убедиться в нашем профессионализме. Затем, всем тем, кто вступил, мы предложим вносить символическую плату (500 рублей в мес например) за членство. Думаю, если мы помогаем людям зарабатывать, это должно иметь цену.

2) Какие виды ставок мы будем выкладывать:

❶ Одна-две ставки в день флэтом (5% от банка) на самое проанализированное событие со средним кэфом 1,7. Именно так мы получаем основной доход. На данный момент мы ставим около 100$ на каждое событие (5-6 тыс. руб).

❷ Лайв, но тоже по определенной стратегии - только на ГОЛ В ПЕРВОМ или ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ. (подробнее объясним уже в процессе). На лайв мы выделяем около 30% от банка на неделю.

❸ Экспресс на очень высокий кэф - от 20 и выше. Несколько раз в неделю мы составляем экспресс с очень высоким кэфом, и довольно часто такие экспрессы залетают, но ставим мы на них достаточно маленькую сумму (от 100 до 500 рублей в зависимости от кэфа). Согласитесь приятно, когда экспресс с кэфом 45 заходит и с мелочи мы поднимаем на целую ставку флэтом

Вот как-то так. Теперь пару замечаний:

✽ Если вы не верите нам или скептически настроены или просто не в духе , убедительная просьба, не пишите в личку разносортные обвинения Мы, в отличие от других групп, не будем закрывать комментарии в постах, поэтому все, что хотите сказать, пишите там, посты стирать не будем, статистику будем обновлять КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.

✽Если вы пришли за красиво оформленными постами, фото разных там баб и красивыми картинками типа "ставка прошла", то разочарую, мы будем выкладывать только нужную инфу в удобно читаемом виде

✽У нас НЕТ цели собрать как можно больше членов, чтобы потом как-то зарабатывать. НЕТ! Наша цель - СОБРАТЬ КОМАНДУ, которая хочет заработать и которая адекватна. Человек 100 наверное максимум.

✽Ну и наконец, наша статистика около 85% проходимости на все, кроме экспрессов. Я не буду выкладывать тут разные скриншоты сумм, но в процессе ставок, буду выкладывать скриншоты на что и сколько ставим. Могу сказать, что при ставке 100$ флэтом(иногда используем догон, чтобы сократить убытки) за неделю зарабатываем около 500$. О том, в каких конторах ставим, смотрите в документах.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, не пожалеете!

P. S. Акк в вк естественно создал новый, дабы избежать бана буков, те, кто в теме, поймет.

P. P. S. На сегодня, воскресенье 29 января, выложено 4 ординара по 5% от банка (в нашем случае по 5000 руб).

Подаем заявки и зарабатываем!

vk.com/prosoccerbet Привет всем!Производим набор адекватных людей для заработка в нашу группу. vk.com/prosoccerbetВыкладываю описание:Нас двое и мы бывшие профессиональные футболисты клубовⅠдивизиона российской ФНЛ. Нам уже за 35 и карьеры проигроков завершены.㋛ Естественно за время нашей работы был накоплен огромный опыт и масса знаний обо всем, что касается футбола. Ну и конечно же, мы не могли не начать пробовать делать на этом деньги.Вот уже больше 5 лет назад мы из профутболистов превратились в прогнозистов, ну или как это называется нынче модным словом - капперов. И основной доход на данный момент получаем именно со ставок на футбол (работа тренером в спортшколах не дает желаемого дохода). На данный момент, у нас сформировалась четкая стратегия и понимание того, как следует анализировать и ставить. Что же мы предлагаем?!1) Нашей целью является доказать выше написанные слова и помочь тем людям, кто действительно хочет заработать. НЕ буду кривить душой и говорить, что не хотим заработать. НО! Не так, как это делают другие. Мы предлагаем вам вступить в нашу группу совершенно бесплатно и в течение некоторого времени (до нескольких месяцев) следить за нашими прогнозами( по ним мы ставим сами) и убедиться в нашем профессионализме. Затем, всем тем, кто вступил, мы предложим вносить символическую плату (500 рублей в мес например) за членство. Думаю, если мы помогаем людям зарабатывать, это должно иметь цену.2) Какие виды ставок мы будем выкладывать:❶ Одна-две ставки в день флэтом (5% от банка) на самое проанализированное событие со средним кэфом 1,7. Именно так мы получаем основной доход. На данный момент мы ставим около 100$ на каждое событие (5-6 тыс. руб).❷ Лайв, но тоже по определенной стратегии - только на ГОЛ В ПЕРВОМ или ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ. (подробнее объясним уже в процессе). На лайв мы выделяем около 30% от банка на неделю.❸ Экспресс на очень высокий кэф - от 20 и выше. Несколько раз в неделю мы составляем экспресс с очень высоким кэфом, и довольно часто такие экспрессы залетают, но ставим мы на них достаточно маленькую сумму (от 100 до 500 рублей в зависимости от кэфа). Согласитесь приятно, когда экспресс с кэфом 45 заходит и с мелочи мы поднимаем на целую ставку флэтомВот как-то так. Теперь пару замечаний:✽ Если вы не верите нам или скептически настроены или просто не в духе, убедительная просьба, не пишите в личку разносортные обвиненияМы, в отличие от других групп, не будем закрывать комментарии в постах, поэтому все, что хотите сказать, пишите там, посты стирать не будем, статистику будем обновлять КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.✽Если вы пришли за красиво оформленными постами, фото разных там баб и красивыми картинками типа "ставка прошла", то разочарую, мы будем выкладывать только нужную инфу в удобно читаемом виде✽У нас НЕТ цели собрать как можно больше членов, чтобы потом как-то зарабатывать. НЕТ! Наша цель - СОБРАТЬ КОМАНДУ, которая хочет заработать и которая адекватна. Человек 100 наверное максимум.✽Ну и наконец, наша статистика около 85% проходимости на все, кроме экспрессов. Я не буду выкладывать тут разные скриншоты сумм, но в процессе ставок, буду выкладывать скриншоты на что и сколько ставим. Могу сказать, что при ставке 100$ флэтом(иногда используем догон, чтобы сократить убытки) за неделю зарабатываем около 500$. О том, в каких конторах ставим, смотрите в документах.ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, не пожалеете!P. S. Акк в вк естественно создал новый, дабы избежать бана буков, те, кто в теме, поймет.P. P. S. На сегодня, воскресенье 29 января, выложено 4 ординара по 5% от банка (в нашем случае по 5000 руб).Подаем заявки и зарабатываем!vk.com/prosoccerbet

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