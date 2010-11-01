Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Привет всем!Производим набор адекватных людей для заработка в нашу группу. vk.com/prosoccerbet
Выкладываю описание:
Нас двое и мы бывшие профессиональные футболисты клубовⅠдивизиона российской ФНЛ. Нам уже за 35 и карьеры проигроков завершены.㋛ Естественно за время нашей работы был накоплен огромный опыт и масса знаний обо всем, что касается футбола. Ну и конечно же, мы не могли не начать пробовать делать на этом деньги.
Вот уже больше 5 лет назад мы из профутболистов превратились в прогнозистов, ну или как это называется нынче модным словом - капперов. И основной доход на данный момент получаем именно со ставок на футбол (работа тренером в спортшколах не дает желаемого дохода). На данный момент, у нас сформировалась четкая стратегия и понимание того, как следует анализировать и ставить. Что же мы предлагаем?!
1) Нашей целью является доказать выше написанные слова и помочь тем людям, кто действительно хочет заработать. НЕ буду кривить душой и говорить, что не хотим заработать. НО! Не так, как это делают другие. Мы предлагаем вам вступить в нашу группу совершенно бесплатно и в течение некоторого времени (до нескольких месяцев) следить за нашими прогнозами( по ним мы ставим сами) и убедиться в нашем профессионализме. Затем, всем тем, кто вступил, мы предложим вносить символическую плату (500 рублей в мес например) за членство. Думаю, если мы помогаем людям зарабатывать, это должно иметь цену.
2) Какие виды ставок мы будем выкладывать:
❶ Одна-две ставки в день флэтом (5% от банка) на самое проанализированное событие со средним кэфом 1,7. Именно так мы получаем основной доход. На данный момент мы ставим около 100$ на каждое событие (5-6 тыс. руб).
❷ Лайв, но тоже по определенной стратегии - только на ГОЛ В ПЕРВОМ или ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ. (подробнее объясним уже в процессе). На лайв мы выделяем около 30% от банка на неделю.
❸ Экспресс на очень высокий кэф - от 20 и выше. Несколько раз в неделю мы составляем экспресс с очень высоким кэфом, и довольно часто такие экспрессы залетают, но ставим мы на них достаточно маленькую сумму (от 100 до 500 рублей в зависимости от кэфа). Согласитесь приятно, когда экспресс с кэфом 45 заходит и с мелочи мы поднимаем на целую ставку флэтом
Вот как-то так. Теперь пару замечаний:
✽ Если вы не верите нам или скептически настроены или просто не в духе, убедительная просьба, не пишите в личку разносортные обвиненияМы, в отличие от других групп, не будем закрывать комментарии в постах, поэтому все, что хотите сказать, пишите там, посты стирать не будем, статистику будем обновлять КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.
✽Если вы пришли за красиво оформленными постами, фото разных там баб и красивыми картинками типа "ставка прошла", то разочарую, мы будем выкладывать только нужную инфу в удобно читаемом виде
✽У нас НЕТ цели собрать как можно больше членов, чтобы потом как-то зарабатывать. НЕТ! Наша цель - СОБРАТЬ КОМАНДУ, которая хочет заработать и которая адекватна. Человек 100 наверное максимум.
✽Ну и наконец, наша статистика около 85% проходимости на все, кроме экспрессов. Я не буду выкладывать тут разные скриншоты сумм, но в процессе ставок, буду выкладывать скриншоты на что и сколько ставим. Могу сказать, что при ставке 100$ флэтом(иногда используем догон, чтобы сократить убытки) за неделю зарабатываем около 500$. О том, в каких конторах ставим, смотрите в документах.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, не пожалеете!
P. S. Акк в вк естественно создал новый, дабы избежать бана буков, те, кто в теме, поймет.
P. P. S. На сегодня, воскресенье 29 января, выложено 4 ординара по 5% от банка (в нашем случае по 5000 руб).
Подаем заявки и зарабатываем!
vk.com/prosoccerbet
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
Вот уже больше 5 лет назад мы из профутболистов превратились в прогнозистов
прогнозисты такие же какие и футболисты были?
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
❷ Лайв, но тоже по определенной стратегии - только на ГОЛ В ПЕРВОМ или ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ
да у нас тут своих таких хоть зопой жуй
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
Профессиональные ставки
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
Несколько раз в неделю мы составляем экспресс с очень высоким кэфом, и довольно часто такие экспрессы залетают
действительно профессиональный подход
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
Думаю, если мы помогаем людям зарабатывать, это должно иметь цену.
знакомые речевые обороты
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
Естественно за время нашей работы был накоплен огромный опыт и масса знаний обо всем, что касается футбола
А взаимосвязь-то с пиханиной какова? У генича вон тоже масса знаний и опыта, но как игрок он сливной. Что символично - как раз в пределах маржи
ЗЫ Один из вас не тот, что забивал не только голы? Или вы не столь популярны были?
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Я никому ничего словами доказывать не буду, это бесполезно по определению. А вот делом доказать возможно. Заходите в группу, смотрите прогнозы. Работаем уже давно, есть знания, которые вряд ли есть у многих других. Если бы мы хотели заниматься тем, чем занимаются 99% групп, в которых школьники-"прогнозисты" выкладывают свои "прогнозы", начали бы делать как все: сначала накрутили бы участников, потом реклама в пабликах и тд и тп. Нам, повторюсь не нужны тысячи участников. Что касается вашей иронии насчет футболистов и экспрессов, можете оставить ее при себе. Если вы внимательно читали, то экспрессы на маленькую сумму ставим. Если есть вопросы задавайте
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Цитата:
Сообщение от SergioConceicao
Где играли-то, футболисты?
добавлено через 1 минуту
Например? И какова взаимосвязь между вашими "футбольными" знаниями и беттингом? Я же вам привёл пример подобного "специалиста" Костю Генича
Я же написал, что играли в клубе первого дивизиона. Если так уж интересно, то начинали карьеру в Волге-НН. А взаимосвязь с беттингом состоит в том, что мы постоянно крутились в этой среде, за все время игры, постоянно следили за различными командами, общались с различными людьми, которые в этой сфере делают "черные" деньги. Знаем, на что и как нужно обращать внимание при анализе. Да много чего, что не описать словами. Я еще раз повторяю, у нас нет цели доказать что-то словами. Есть цель показать, что мы умеем делать, а именно грамотно анализировать матчи. Интересно, присоединяйтесь, все бесплатно, докажем делом. Ради доказательства кину сюда прогнозы на сегодня, которые выложил в группе.
⚽Голландия. Премьер-лига.
Витесс - АЗ Алкмар. ��Ставка: ТБ 2,5. Кэф: 1,7
⚽Италия. Серия А.
Торино - Аталанта. ��Ставка: Фора1(0). Кэф: 1,68
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Цитата:
Сообщение от alaves30
чо то я думал, что фнл и серия а, это разные среды.
А я и не говорил, что мы прогнозируем только российскую ФНЛ. Я лишь сказал, что игра там помогла во многом. А вообще, господа, столько негатива, иронии, недовериякак будто я вам продаю что-тоВыложил абсолютно бесплатно свои мысли. Сделайте выводы сами, когда будут результаты
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
А я и не говорил, что мы прогнозируем только российскую ФНЛ. Я лишь сказал, что игра там помогла во многом. А вообще, господа, столько негатива, иронии, недовериякак будто я вам продаю что-тоВыложил абсолютно бесплатно свои мысли. Сделайте выводы сами, когда будут результаты
объясните дураку несколько моментоф:
- как игра в фнл помогает аналлизировать европейские топ-лиги?
- давно ли вы зарабатываете ставками?
- если вы зарабатываете, зачем тратите время на какие то группы?
- есть ли у вас аккаунт в каком нибудь верификаторе?
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Мы ставим на фоне и на bet365. bet365 - основная контора. Там проблем не было никогда. На фоне щас ставим только ради группы, потому что там все на русском, и да кстати, аккаунты на фоне уже давно, до 100000 на балансе держится и быстро выводится
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
ты невнимателен В:
Цитата:
Сообщение от alaves30
давно ли вы зарабатываете ставками?
О:
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
Вот уже больше 5 лет назад мы из профутболистов превратились в прогнозистов, ну или как это называется нынче модным словом - капперов.
В:
Цитата:
Сообщение от alaves30
как игра в фнл помогает аналлизировать европейские топ-лиги?
О:
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
А взаимосвязь с беттингом состоит в том, что мы постоянно крутились в этой среде, за все время игры, постоянно следили за различными командами, общались с различными людьми, которые в этой сфере делают "черные" деньги. Знаем, на что и как нужно обращать внимание при анализе. Да много чего, что не описать словами.
В:
Цитата:
Сообщение от alaves30
если вы зарабатываете, зачем тратите время на какие то группы?
О:
Цитата:
Сообщение от FerZZZ88
Затем, всем тем, кто вступил, мы предложим вносить символическую плату (500 рублей в мес например) за членство. Думаю, если мы помогаем людям зарабатывать, это должно иметь цену.
В:
Цитата:
Сообщение от alaves30
есть ли у вас аккаунт в каком нибудь верификаторе?
Re: Профессиональные ставки на спорт от бывших про-футболистов
Цитата:
Сообщение от alaves30
объясните дураку несколько моментоф:
- как игра в фнл помогает аналлизировать европейские топ-лиги?
- давно ли вы зарабатываете ставками?
- если вы зарабатываете, зачем тратите время на какие то группы?
- есть ли у вас аккаунт в каком нибудь верификаторе?
1)помогла тем, что получена масса знаний, благодаря которым проводим качественный анализ матчей. Мы ставим на все и на вся, понимаете. Общаемся с людьми, кто в теме(не беттинг а именно футбол)
2)5 лет
3) решили создать группу, чтобы впоследствии получить еще один пассивный источник дохода, но это впоследствии, а пока, хочется показать что и как мы умеем делать
4) нет, мы только начали выкладывать свои мысли на всеобщее обозрение, до этого вертелись в собственном соку