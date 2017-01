Анна Чернобай Профессионал

Топ-6 краж биткойнов в 2011-2012 годах

За последние годы произошло несколько биткойн-краж, которые довели людей до края. Криптовалюта является очень ценным активом среди криминала и хакеров. И хотя протокол Биткойна никогда не нарушался – сторонние централизованные поставщики услуг представляют собой системный риск.



За прошедшие несколько лет было потеряно много средств, особенно, в 2011 и 2012 годах.



Bitomat.pl теряет 17000 биткойнов



Следует иметь в виду, что в 2011 году биткойн стоил гораздо меньше. Тем не менее, платформа Bitomat.pl успешно потеряла 17000 биткойнов, хотя они не были украдены. На самом деле, их Биткойн-кошелёк был уничтожен во время перезапуска сервера, и у компании не было резервной копии. Mt. Gox, в конечном итоге, выручил компанию, и клиенты не пострадали из-за этой потери. Но финансовые потери в размере 231 570$ должны быть кем-то покрыты.



Кража резервов Bitfloor



В сентябре 2012 года, в результате кражи обменник из Великобритании Bitfloor потерял 24 086 биткойнов. В общей сложности, за 36 минут из «горячего» кошелька компании было проведено пять отдельных транзакций. Это хищение стало возможным благодаря хранению на её серверах незашифрованной резервной копии кошелька. До сих пор, ни один из резервов не был восстановлен, и остаётся загадкой, кто стоит за этой кражей.



Bitcoinica был взломан дважды в течение трёх месяцев



Пожалуй, одна из самых известных биткойн-краж – это двойная атака на Bitcoinica. Компания была взломана дважды менее чем за три месяца в мае и июле 2012 года. Весь горячий кошелёк был взломан во время майского нападения, и из основной базы данных произошла утечка. В июле неизвестный преступник взломал счета Bitcoinica и похитил 30% активов компании.



Взлом Linode повлиял на несколько компаний



В марте 2012 года облачная хостинг-компания Linode была взломана. Тем не менее, стало очевидно, что это работа инсайдера, и кто-то намеренно брал деньги у большого количества биткойн-клиентов, использующих эту услугу. В общей сложности, целью стали восемь аккаунтов, в том числе, Bitcoinica и майниг-пул Bitcoin.cz. В результате было украдено 46 653 биткойна и они уже никогда не вернулись назад.



MyBitcoin: кража организованная основателем



Июль 2011 года не был хорошим месяцем для тех, кто пользовался услугами MyBitcoin. Хотя некоторые пользователи подозревают, что услуга являлась аферой с самого первого дня – это никогда не было доказано. То, что некогда было известной компанией в мире Биткойна, в конечном итоге, закрылось, после того как у клиентов были украдены 78 739 биткойнов. До сих пор эти деньги не возвращены, а жертвы не знают, кто стоит за атакой.



Bitcoin Savings And Trust



Несмотря на несколько обнадеживающее имя, Bitcoin Savings And Trust, в период между 2011 и 2012 годами потерял в общей сложности 263 024 биткойна. Трендон Шейверс, виновник этой потери, позже был пойман SEC. В итоге, за эту биткойн-схему Понци, он получил 18 месяцев тюремных работ. Инвесторам рекламировалось еженедельное начисление 7% на депозит. Траст никогда не выполнил обещанного, но многие попались на эту уловку.



