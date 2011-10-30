Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,668 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Топ-6 краж биткойнов в 2011-2012 годах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:34
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,350
Благодарностей: 518
КП: 0.372
Топ-6 краж биткойнов в 2011-2012 годах

За последние годы произошло несколько биткойн-краж, которые довели людей до края. Криптовалюта является очень ценным активом среди криминала и хакеров. И хотя протокол Биткойна никогда не нарушался – сторонние централизованные поставщики услуг представляют собой системный риск.

За прошедшие несколько лет было потеряно много средств, особенно, в 2011 и 2012 годах.

Bitomat.pl теряет 17000 биткойнов


Следует иметь в виду, что в 2011 году биткойн стоил гораздо меньше. Тем не менее, платформа Bitomat.pl успешно потеряла 17000 биткойнов, хотя они не были украдены. На самом деле, их Биткойн-кошелёк был уничтожен во время перезапуска сервера, и у компании не было резервной копии. Mt. Gox, в конечном итоге, выручил компанию, и клиенты не пострадали из-за этой потери. Но финансовые потери в размере 231 570$ должны быть кем-то покрыты.

Кража резервов Bitfloor


В сентябре 2012 года, в результате кражи обменник из Великобритании Bitfloor потерял 24 086 биткойнов. В общей сложности, за 36 минут из «горячего» кошелька компании было проведено пять отдельных транзакций. Это хищение стало возможным благодаря хранению на её серверах незашифрованной резервной копии кошелька. До сих пор, ни один из резервов не был восстановлен, и остаётся загадкой, кто стоит за этой кражей.

Bitcoinica был взломан дважды в течение трёх месяцев


Пожалуй, одна из самых известных биткойн-краж – это двойная атака на Bitcoinica. Компания была взломана дважды менее чем за три месяца в мае и июле 2012 года. Весь горячий кошелёк был взломан во время майского нападения, и из основной базы данных произошла утечка. В июле неизвестный преступник взломал счета Bitcoinica и похитил 30% активов компании.

Взлом Linode повлиял на несколько компаний


В марте 2012 года облачная хостинг-компания Linode была взломана. Тем не менее, стало очевидно, что это работа инсайдера, и кто-то намеренно брал деньги у большого количества биткойн-клиентов, использующих эту услугу. В общей сложности, целью стали восемь аккаунтов, в том числе, Bitcoinica и майниг-пул Bitcoin.cz. В результате было украдено 46 653 биткойна и они уже никогда не вернулись назад.

MyBitcoin: кража организованная основателем


Июль 2011 года не был хорошим месяцем для тех, кто пользовался услугами MyBitcoin. Хотя некоторые пользователи подозревают, что услуга являлась аферой с самого первого дня – это никогда не было доказано. То, что некогда было известной компанией в мире Биткойна, в конечном итоге, закрылось, после того как у клиентов были украдены 78 739 биткойнов. До сих пор эти деньги не возвращены, а жертвы не знают, кто стоит за атакой.

Bitcoin Savings And Trust


Несмотря на несколько обнадеживающее имя, Bitcoin Savings And Trust, в период между 2011 и 2012 годами потерял в общей сложности 263 024 биткойна. Трендон Шейверс, виновник этой потери, позже был пойман SEC. В итоге, за эту биткойн-схему Понци, он получил 18 месяцев тюремных работ. Инвесторам рекламировалось еженедельное начисление 7% на депозит. Траст никогда не выполнил обещанного, но многие попались на эту уловку.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
МММ-2011 и МММ-2012 от Мавроди - sergey-mavrodi.com SSX Список интернет мошенников 135691 Сегодня 11:24
NHL 2011/2012. Около +50% в месяц за прошлый сезон. 150%+ за Октябрь 2011! peaceowner Прогнозы 41 22.11.2012 18:22
Привлечение оборотных средств, NHL Season 2011-2012 duck Прогнозы 24 30.10.2011 20:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Уолл-стрит готовится к панике и надеется заработать
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Aliaksandre
Российская почта будет использоватьть дроны для доставки корреспонденции
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Есть работа!
От Goga555 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
ПАММ-счет MTAGroup: 680257 (Forex Trend)
От Максим Торос в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар отбитый
Создание покер сайта
От отбитый в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube