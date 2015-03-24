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Устройство для хранения закрытых ключей Биткоин кошелька

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Старый Сегодня, 11:40
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 119
Благодарностей: 9
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Устройство для хранения закрытых ключей Биткоин кошелька
Cryptosteel - устройство, с помощью которого обладатели биткоинов могут хранить резервные копии своих закрытых ключей в защищённом от огня, воды и механических повреждений месте. Идея состоит в том, что Cryptosteel выступает в качестве резервной копии кошелька Биткоина для самых требовательных к безопасности пользователей, и многие считают такую функцию чрезвычайно полезным добавлением к аппаратному кошельку.

Описание устройства:
Упаковка и внешний вид устройства выглядят довольно привлекательно. Работать с Cryptosteel достаточно просто. Несмотря на то, что размер устройства невелик (нечто среднее между кредитной картой и старым iPhone), оно очень прочное и увесистое.
Под отворачивающейся верхней крышкой скрывается корпус с отделениями для металлических цифр, букв и других символов.
Символы хранятся отдельно, в разных секциях, поэтому найти их не составляет труда. Имеется также небольшая схема, которая рассказывает о том, где находятся те или иные символы. Буквы, цифры и другие символы нанесены на переднюю и заднюю часть маленьких металлических брусков, которые вставляются в устройство.
Перед началом работы необходимо повернуть против часовой стрелки небольшой замок на устройстве и открыть предохранительную защёлку.
Чтобы разместить металлические буквы, нужно открыть небольшую заслонку. На заполнение состоящей из 24 слов секретной фразы для HD-кошелька уйдёт приблизительно 30 минут. Точно так же можно выложить и закрытый ключ для классического кошелька, но на несколько ключей металлических букв, вероятно, не хватит.

В каких случаях понадобится Cryptosteel:
Лучший способ для хранения частных ключей адресов Биткоина вряд ли можно придумать.
С целью повышения безопасности резервного копирования адресов мультиподписей несколько устройств Cryptosteel можно хранить в разных местах. Как вариант, пользователь может разделить свои накопления между несколькими устройствами Cryptosteel, что уменьшит вероятность потерять все свои биткоины, в случае потери или кражи одного из них. Две эти опции можно также скомбинировать.
По сути, Cryptosteel представляет собой одну из самых оптимальных возможностей для длительного и максимально безопасного хранения закрытых ключей Биткоина.

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Метки
защита данных, ключи, криптовалюта
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