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Где же зарабатывают американцы?

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Старый Сегодня, 09:44
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Имя: Влад
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Инвестирую в: Стартапы
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Где же зарабатывают американцы?
Эта карта США, возможно, изменит ваше представление об американском бизнесе.

Считается, что Америка – это родина айфонов, Боингов, волков с Уолл-стрита, Голдман-Саксов и прочих символов вплоть до фордов и Yahoo. Родина сотен суперкорпораций – из 2000 крупнейших компаний мира 540 находятся в США, и это абсолютный мировой рекорд.

Кажется, именно на таких гигантов американцы и должны впахивать больше всего 5 дней в неделю.

А если взглянуть на карту:



В общем, не удивляет, что в штате Вашингтон больше всего работников у Boeing, а в Орегоне – у Intel. Точно так же закономерно, что в Неваде главный работодатель – отель и казино. Однако посмотрите на жёлтый цвет: в каждом шестом штате США крупнейший работодатель – это университет. Даже в Калифорнии с её Силиконовой долиной.

И лиловый цвет также заслуживает внимания. В четверти американских штатов главное по численности персонала место трудоустройства – клиника, госпиталь или медицинская страховая компания.

А что же крупный бизнес?

Его производственные мощности в основном за пределами Америки. На исторической родине – штаб-квартиры и центры R&D. А имеющиеся на территории США заводы уступают... больницам и вузам.

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