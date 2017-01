Конкурс "КриптОлимп" - 36 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)

Код:

BTC\USD 911 XDN 0,00000009 LSK 0,00016829 SBD 0,00112000 ETH\USD 10,38 DGD 0,01052808 LTC 0,00421763 SJCX 0,00015230 LTC\USD 3,81 DOGE 0,00000023 XLM 0,00000243 STRAT 0,00010573 NMC\USD 0,21 DOPE 0,00000126 XMG 0,00002067 SWING 0,00004715 NVC\USD 0,541 DRACO 0,00000032 MAID 0,00013560 SYNX 0,00001361 PPC\USD 0,27 EBST 0,00000519 MZC 0,00000019 SNRG 0,00007187 2GIVE 0,00000042 EMC2 0,00000150 MEME 0,00000138 SYS 0,00001137 8BIT 0,00002314 EFL 0,00001464 MONA 0,00002662 TES 0,00000153 AEON 0,00012639 EMC 0,00021030 XMR 0,01400003 TX 0,00000706 AMP 0,00005366 ENRG 0,00000397 MUE 0,00000092 TRIG 0,00000516 ANS 0,00014600 ETH 0,01144677 NAUT 0,00004587 TRK 0,00000061 ARCH 0,00000393 ETC 0,00140518 NAV 0,00004156 TRUST 0,00000301 ARDR 0,00001944 ERC 0,00003971 NEOS 0,00006864 UNB 0,00000996 ABY 0,00000018 EGC 0,00001599 XEM 0,00000536 UNIQ 0,00000084 REP 0,00461989 EXCL 0,00000666 NXS 0,00011259 UNIT 0,00000399 AUR 0,00012134 EXP 0,00033000 NBT 0,00108469 UNO 0,00121538 BTA 0,00001363 FCT 0,00361649 NXT 0,00000638 XVC 0,00005700 BAY 0,00000170 FAIR 0,00002419 OK 0,00000554 XVG 0,00000002 BITB 0,00000003 FTC 0,00000616 OMNI 0,00268000 VRC 0,00003158 BTCD 0,00630000 FLO 0,00000441 PPC 0,00030147 VTC 0,00004249 BCY 0,00015494 FLDC 0,00000132 PTC 0,00000041 VIA 0,00004572 BSD 0,00000676 FC2 0,00000766 PINK 0,00000060 VOX 0,00000988 BTS 0,00000413 GAM 0,00046897 POT 0,00002133 VTR 0,00002999 SWIFT 0,00002600 GAME 0,00022699 PXI 0,00000102 WAVES 0,00025886 BLK 0,00003523 GEMZ 0,00000186 PDC 0,00000902 XWC 0,00000028 BLITZ 0,00002130 GEO 0,00003280 RADS 0,00048569 WBB 0,00020380 BLOCK 0,00006013 GCR 0,00002208 RDD 0,00000003 XAUR 0,00008353 BBR 0,00023499 GLD 0,00001480 XRP 0,00000684 ZEC 0,04120000 BRK 0,00002734 GP 0,00003495 RISE 0,00000412 ZCL 0,00090003 BRX 0,00008513 GOLOS 0,00008002 RBY 0,00024000 XZC 0,00178174 BURST 0,00000076 GRT 0,00000058 SEC 0,00000021 UNO 0.00121538 BYC 0,00005780 GRC 0,00000774 SLS 0,00063813 XVC 0.00005700 CANN 0,00000374 GRS 0,00000372 SAR 0,00003524 XVG 0.00000002 CCN 0,00001800 NLG 0,00002813 STV 0,00000310 VRC 0.00003158 CPC 0,00015925 THC 0,00000030 SCOT 0,00000149 VTC 0.00004249 CLAM 0,00088078 HZ 0,00000026 SDC 0,00166000 VIA 0.00004572 CLOAK 0,00019822 HYPER 0,00000605 SHIFT 0,00001830 VOX 0.00000988 CLUB 0,00040554 IOC 0,00040566 SLK 0,00000456 VTR 0.00002999 XCP 0,00300089 AGRS 0,00009508 SNGLS 0,00001713 WAVES 0.00025886 CURE 0,00005500 INFX 0,00005289 SLING 0,00002643 XWC 0.00000028 DAR 0,00004931 IOP 0,00415741 SLR 0,00007903 WBB 0.00020380 DNET 0,00001598 JWL 0,00001898 SPHR 0,00002786 XAUR 0.00008353 DASH 0,01658000 J 0,00015889 SPR 0,00002088 ZEC 0.04120000 DCR 0,00155732 KORE 0,00003540 START 0,00000967 ZCL 0.00090003 DMD 0,00030972 KR 0,00000758 XST 0,00000260 XZC 0.00178174 DGB 0,00000030 LBC 0,00003016 STEEM 0,00018200