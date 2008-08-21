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Конкурс "КриптОлимп" - 36 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
Важная информация
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Старый Сегодня, 09:43
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,260
Благодарностей: 4,807

награды Волшебный горшочек 
Счастье Конкурс "КриптОлимп" - 36 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)
Продолжаем конкурс!

"КриптОлимп"

36 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайший месяц.


О конкурсе
В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на биржах BTC-e и Bittrex.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Цитата:
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.
Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Цитата:
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Предыдущие конкурсы

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18 этап
17 этап
16 этап
15 этап
14 этап
13 этап
12 этап
11 этап
10 этап
9 этап
8 этап
7 этап
6 этап
5 этап
4 этап
3 этап
2 этап
1 этап


Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайший месяц. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 10.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 08 февраля 2017 года.
Далее, 28 февраля 2017 года, 3 участника, которые дадут наиболее точный прогноз - станут победителями и каждый из них получит ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Ориентировочные курсы криптовалют к BTC состоянием на 29.01.2017г.


Код:
BTC\USD	911	        XDN	0,00000009	LSK	0,00016829	SBD	0,00112000
ETH\USD	10,38	        DGD	0,01052808	LTC	0,00421763	SJCX	0,00015230
LTC\USD	3,81	        DOGE	0,00000023	XLM	0,00000243	STRAT	0,00010573
NMC\USD	0,21	        DOPE	0,00000126	XMG	0,00002067	SWING	0,00004715
NVC\USD	0,541	        DRACO	0,00000032	MAID	0,00013560	SYNX	0,00001361
PPC\USD	0,27	        EBST	0,00000519	MZC	0,00000019	SNRG	0,00007187
2GIVE	0,00000042	EMC2	0,00000150	MEME	0,00000138	SYS	0,00001137
8BIT	0,00002314	EFL	0,00001464	MONA	0,00002662	TES	0,00000153
AEON	0,00012639	EMC	0,00021030	XMR	0,01400003	TX	0,00000706
AMP	0,00005366	ENRG	0,00000397	MUE	0,00000092	TRIG	0,00000516
ANS	0,00014600	ETH	0,01144677	NAUT	0,00004587	TRK	0,00000061
ARCH	0,00000393	ETC	0,00140518	NAV	0,00004156	TRUST	0,00000301
ARDR	0,00001944	ERC	0,00003971	NEOS	0,00006864	UNB	0,00000996
ABY	0,00000018	EGC	0,00001599	XEM	0,00000536	UNIQ	0,00000084
REP	0,00461989	EXCL	0,00000666	NXS	0,00011259	UNIT	0,00000399
AUR	0,00012134	EXP	0,00033000	NBT	0,00108469	UNO	0,00121538
BTA	0,00001363	FCT	0,00361649	NXT	0,00000638	XVC	0,00005700
BAY	0,00000170	FAIR	0,00002419	OK	0,00000554	XVG	0,00000002
BITB	0,00000003	FTC	0,00000616	OMNI	0,00268000	VRC	0,00003158
BTCD	0,00630000	FLO	0,00000441	PPC	0,00030147	VTC	0,00004249
BCY	0,00015494	FLDC	0,00000132	PTC	0,00000041	VIA	0,00004572
BSD	0,00000676	FC2	0,00000766	PINK	0,00000060	VOX	0,00000988
BTS	0,00000413	GAM	0,00046897	POT	0,00002133	VTR	0,00002999
SWIFT	0,00002600	GAME	0,00022699	PXI	0,00000102	WAVES	0,00025886
BLK	0,00003523	GEMZ	0,00000186	PDC	0,00000902	XWC	0,00000028
BLITZ	0,00002130	GEO	0,00003280	RADS	0,00048569	WBB	0,00020380
BLOCK	0,00006013	GCR	0,00002208	RDD	0,00000003	XAUR	0,00008353
BBR	0,00023499	GLD	0,00001480	XRP	0,00000684	ZEC	0,04120000
BRK	0,00002734	GP	0,00003495	RISE	0,00000412	ZCL	0,00090003
BRX	0,00008513	GOLOS	0,00008002	RBY	0,00024000	XZC	0,00178174
BURST	0,00000076	GRT	0,00000058	SEC	0,00000021	UNO	0.00121538
BYC	0,00005780	GRC	0,00000774	SLS	0,00063813	XVC	0.00005700
CANN	0,00000374	GRS	0,00000372	SAR	0,00003524	XVG	0.00000002
CCN	0,00001800	NLG	0,00002813	STV	0,00000310	VRC	0.00003158
CPC	0,00015925	THC	0,00000030	SCOT	0,00000149	VTC	0.00004249
CLAM	0,00088078	HZ	0,00000026	SDC	0,00166000	VIA	0.00004572
CLOAK	0,00019822	HYPER	0,00000605	SHIFT	0,00001830	VOX	0.00000988
CLUB	0,00040554	IOC	0,00040566	SLK	0,00000456	VTR	0.00002999
XCP	0,00300089	AGRS	0,00009508	SNGLS	0,00001713	WAVES	0.00025886
CURE	0,00005500	INFX	0,00005289	SLING	0,00002643	XWC	0.00000028
DAR	0,00004931	IOP	0,00415741	SLR	0,00007903	WBB	0.00020380
DNET	0,00001598	JWL	0,00001898	SPHR	0,00002786	XAUR	0.00008353
DASH	0,01658000	J	0,00015889	SPR	0,00002088	ZEC	0.04120000
DCR	0,00155732	KORE	0,00003540	START	0,00000967	ZCL	0.00090003
DMD	0,00030972	KR	0,00000758	XST	0,00000260	XZC	0.00178174
DGB	0,00000030	LBC	0,00003016	STEEM	0,00018200

Валютные пары и курсы взяты с бирж Bittrex и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 29 января 2016 года.






Приз - ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньше вероятность получить приз.



Спонсор конкурса


Успехов Всем участникам!
__________________
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