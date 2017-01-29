Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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dynamiccoins - dynamiccoins.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 05:41
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 48,698
Благодарностей: 5,989
КП: 0.388
dynamiccoins - dynamiccoins.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 28.01.2017

Машинный перевод:

Цитата:
DynamicCoins предлагает инвесторам и рядовым гражданам во всем мире простое решение для безопасной и прибыльной краткосрочной инвестиции. Когда традиционные инвестиции терпят неудачу и позволяя потребителям вниз, новая эра цифровых инвестиций растет. В поисках хороших альтернатив является обязательным, когда денежные вложения предлагают незначительные доходы.
Планы:

5% daily for 32 days
6% daily for 23 days
7% daily for 18 days
8 daily for 15 days
Min - $20
Max - $10000

Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.

Рефералка: 3%-12%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 01/29/2017 01:37
From/To Account : U13957717
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 161961466
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Dynamic Coins User megahyipru.

***Тема создана для ознакомления!!!
__________________
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Последний раз редактировалось Mega-Hyip; Сегодня в 05:51.
Mega-Hyip вне форума  
Старый Сегодня, 05:46
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,321
Благодарностей: 713
КП: 0.152
Re: dynamiccoins - dynamiccoins.com
перевертыши и минималка 20 $ на всех планах, админ, это нынче не модно
__________________
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FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 06:01
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,695
Благодарностей: 3,948
КП: 0.047
Re: dynamiccoins - dynamiccoins.com
Цитата:
Сообщение от Mega-Hyip Посмотреть сообщение
Планы:

8 daily for 15 days
По времени - "тяжелый" план.

Ожидание выплаты - до 3-х дней
Цитата:
Funds are usually available within 24 business hours.
__________________
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Фасты/почасы: >1< >2< >3< >4< >new!< >Lottery<
alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 06:06
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 161
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Re: dynamiccoins - dynamiccoins.com
На лице нарисовано Ккодос, а на самом деле неймчип
Цитата:
Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM
Вроде голдкодерс, но
Цитата:
dynamiccoins.com - NOT Licensed
на мониках уже три дня болтается, у наиле до сих пор вотинг, тут тоже за 200 баксов чето ожидает

__________________
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Nadus на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:34
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