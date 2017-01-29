Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 06:34
Сегодня, 05:41
#
1
Топ Мастер
Имя:
Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 48,698
Благодарностей: 5,989
dynamiccoins - dynamiccoins.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 28.01.2017
Машинный перевод:
Цитата:
DynamicCoins предлагает инвесторам и рядовым гражданам во всем мире простое решение для безопасной и прибыльной краткосрочной инвестиции. Когда традиционные инвестиции терпят неудачу и позволяя потребителям вниз, новая эра цифровых инвестиций растет. В поисках хороших альтернатив является обязательным, когда денежные вложения предлагают незначительные доходы.
Планы:
5% daily for 32 days
6% daily for 23 days
7% daily for 18 days
8 daily for 15 days
Min - $20
Max - $10000
Принимает:
PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.
Рефералка:
3%-12%
-== Посмотреть проект и принять участие ==- Мой вклад:
Date : 01/29/2017 01:37
From/To Account : U13957717
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 161961466
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Dynamic Coins User megahyipru.
***Тема создана для ознакомления!!!
Последний раз редактировалось Mega-Hyip; Сегодня в
05:51.
Сегодня, 05:46
#
2
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,321
Благодарностей: 713
Re: dynamiccoins - dynamiccoins.com
перевертыши и минималка 20 $ на всех планах, админ, это нынче не модно
__________________
Получаю много халявных биткойнов
тут Смотрю рекламу и получаю $$$ тут | И тут |интересны хайпы? => заведи
Perfect Money
Сегодня, 06:01
#
3
Топ Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,695
Благодарностей: 3,948
Re: dynamiccoins - dynamiccoins.com
Цитата:
Сообщение от
Mega-Hyip
Планы:
8 daily for 15 days
По времени - "тяжелый" план.
Ожидание выплаты - до 3-х дней
Цитата:
Funds are usually available within 24 business hours.
Сегодня, 06:06
#
4
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 161
Благодарностей: 17
Re: dynamiccoins - dynamiccoins.com
На лице нарисовано Ккодос, а на самом деле неймчип
Цитата:
Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM
Вроде голдкодерс, но
Цитата:
dynamiccoins.com - NOT Licensed
на мониках уже три дня болтается, у наиле до сих пор вотинг, тут тоже за 200 баксов чето
ожидает
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Сегодня, 06:34