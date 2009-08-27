Популярность автокредитов в России продолжает расти

Рост числа автокредитов, оформленных россиянами в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом составил 13,8%. Всего было зарегистрировано более 552 тыс. таких сделок. Об этом сообщили представители Национального БКИ.
За последние три месяца минувшего года граждане РФ приобрели в кредит 161,1 тыс. автомобилей. Таким образом, рост за этот период превысил 23%. При этом общий объём оборота на российском авторынке продолжает сокращаться: в 2016 году было продано 1,26 млн. машин (падение на 4,1% по сравнению с 2015 годом).
Доля авто, купленных в кредит, возросла до 44%. При этом растёт и количество просроченной задолженности: около 9% заёмщиков задерживают платежи по автокредитам более чем на месяц.
Больше всего кредитных договоров на покупку авто было заключено в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. По мнению специалистов, рост популярности автокредитов обусловлен, во-первых, гибкой политикой банков в условиях кризиса и, во-вторых, программой гос. субсидирования процентов по таким займам. Кстати, она продолжит работать и в 2017 году.
По материалам regnum.ru