Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,647 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Семья Ротшильдов предупредила о криптовалютных мошенниках, использующих ее имя

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:26
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,349
Благодарностей: 518
КП: 0.372
Семья Ротшильдов предупредила о криптовалютных мошенниках, использующих ее имя
Финансовая фирма Rothschild & Co распространила заявление, согласно которому в сети действуют злоумышленники, использующие под вывеской семьи Ротшильдов мошенническую криптовалютную схему. Об этом сообщает CoinDesk.

Речь идет об инвестиционной схеме LCF Coins (Rothschild Family LCF Project).

Цитата:
«Схема выдает себя за инвестиционный фонд, связанный с виртуальными валютами и Интернетом вещей и обещающий выплачивать деньги в зависимости от срока инвестиций. Все указывает на то, что данный фонд является схемой Понци», —
говорится в заявлении Rothschild & Co.

В начале января специализирующееся на раскрытии мошеннических онлайн-схем издание BehindMLM опубликовало подробный отчет об LCF Coins, отметив, что проект также заявляет о поддержке со стороны бывшего президента США Джорджа Буша и бывших премьер-министров Великобритании и Австралии Тони Блэра и Кевина Радда. Утверждается, что все они в ноябре 2016 якобы посетили Китай, где обсуждали запуск проекта с правительством страны.

Также авторы проекта утверждают, что Rothschild & Co занята открытием центрального офиса для LCF Coins.

Цитата:
«Rothschild & Co предприняли ряд шагов, чтобы привлечь внимание общественности в Китае к тому факту, что данная нерегулируемая схема незаконно использует имя Ротшильдов. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с властями», —
добавили в компании.

Сам проект в данный момент находится на стадии предзапуска, при этом идентифицировать людей, которые за ним стоят, пока не удалось. Примечательно, что у проекта по-прежнему нет официального веб-сайта, а привлечение пользователей идет через формы Google. Что происходит с вводимыми при этом персональными данными, и в каких целях они могут быть использованы, также неизвестно.

Это уже не первый случай, когда мошенники используют известные имена для привлечения пользователей в проекты, прикрывающиеся фейковыми цифровыми валютами. Так, в ноябре 2015 года схожую схему задействовали создатели JPM Coin, вынудив руководство JPMorgan сделать заявление о своей непричастности к проекту.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платинум Банк предупредил о мошенниках bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 24.01.2017 13:05
Семья Ротшильдов отрекается от доллара США во имя процветания золота и биткойн AnuNike Bitcoin 0 09.11.2016 14:08
ФГВФЛ предупреждает о мошенниках svn1975 Экономические преступления 2 20.04.2016 21:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Moonke
ПАММ-счёт Chslav:6973(PrivateFX)
От Moonke в разделе «Молодые ПАММ-счета»
Аватар helsik
Помогите срочно! ТИЦ не растет
От helsik в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
Куплю подписку на systematicbetting
От Bossmark в разделе «Прогнозы»
Аватар LSasha
Сентябрь 2014. Конкурс "Гадание НА социальных сетях" (100$ от MMGP.ru )
От LSasha в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватара нет
Univ Group - www.univgroup.biz
От UnivGroup в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prosvetlenniy
Porsche выходит на рынок электромобилей и жаждет конкурировать c Tesla!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube