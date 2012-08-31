Семья Ротшильдов предупредила о криптовалютных мошенниках, использующих ее имя
Финансовая фирма Rothschild & Co распространила заявление, согласно которому в сети действуют злоумышленники, использующие под вывеской семьи Ротшильдов мошенническую криптовалютную схему. Об этом сообщает CoinDesk.
Речь идет об инвестиционной схеме LCF Coins (Rothschild Family LCF Project).
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«Схема выдает себя за инвестиционный фонд, связанный с виртуальными валютами и Интернетом вещей и обещающий выплачивать деньги в зависимости от срока инвестиций. Все указывает на то, что данный фонд является схемой Понци», —
говорится в заявлении Rothschild & Co.
В начале января специализирующееся на раскрытии мошеннических онлайн-схем издание BehindMLM опубликовало подробный отчет об LCF Coins, отметив, что проект также заявляет о поддержке со стороны бывшего президента США Джорджа Буша и бывших премьер-министров Великобритании и Австралии Тони Блэра и Кевина Радда. Утверждается, что все они в ноябре 2016 якобы посетили Китай, где обсуждали запуск проекта с правительством страны.
Также авторы проекта утверждают, что Rothschild & Co занята открытием центрального офиса для LCF Coins.
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«Rothschild & Co предприняли ряд шагов, чтобы привлечь внимание общественности в Китае к тому факту, что данная нерегулируемая схема незаконно использует имя Ротшильдов. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с властями», —
добавили в компании.
Сам проект в данный момент находится на стадии предзапуска, при этом идентифицировать людей, которые за ним стоят, пока не удалось. Примечательно, что у проекта по-прежнему нет официального веб-сайта, а привлечение пользователей идет через формы Google. Что происходит с вводимыми при этом персональными данными, и в каких целях они могут быть использованы, также неизвестно.
Это уже не первый случай, когда мошенники используют известные имена для привлечения пользователей в проекты, прикрывающиеся фейковыми цифровыми валютами. Так, в ноябре 2015 года схожую схему задействовали создатели JPM Coin, вынудив руководство JPMorgan сделать заявление о своей непричастности к проекту.