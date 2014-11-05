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Сбербанк и его турецкая «дочка» запустят систему оплаты в рублях на территории Турции
Сбербанк России, который владеет в Турции своей турецкой дочкой Денизбанк (Denizbank) готовы к запуску своей системы оплаты в рублях. Она будет действовать на территории Турецкой Республики, другими словами всё готово, чтобы турки через эту систему начали принимать оплату в рублях.
Заявление по этому поводу на проходящем в Москве форуме под названием "World Tourism Forum / Мировой Туристический форум) сделал руководитель Денизбанка г-н Хакан Атеш
"Сейчас идут работы между Сбербанком и Денизбанком, которые касаются введения в эксплуатацию нашей системы оплаты в рублях в туристической отрасли и в сельском хозяйстве. Уже в скором времени туристы из России смогут спокойно проводить операции по своим картам в системе банкоматов нашего банка, а также в самих отделениях Денизбанка в Турции" - это слова г-на Атеша.
Также по словам г-на Хакана Атеша, то уже сейчас есть несколько турецких операторов, которые могут обеспечить своими услугами туристов из России и туристы могут платить при этом рублями. Эти турецкие операторы теперь выставляют цены в рублях на приобретение туров в эту южную страну и это один из примеров кооперации Сбербанка и Денизбанка, который будет в дальнейшем тиражироваться повсеместно на всю Турцию.
Кроме того, турки хотят платить за российский газ также российскими рублями и переговоры на этот счет в настоящее время ведутся с нашим Газпромом.
По материалам источник
https://text.ru/antiplagiat/588cf8bd8dd3f
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