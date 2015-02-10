DANman Интересующийся

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WP: Трамп приказал Пентагону разработать стратегию борьбы с Россией, Китаем и ИГИЛ



Исполнение директивы, подписанной в ходе первого официального визита, который совершил шеф Пентагона в возглавляемое им ведомство, целиком лежит на его же плечах. Именно "бешеный пес" Джеймс Мэттис, утвержденный в должности главы Минобороны США, должен будет претворять в жизнь обещанный план по масштабной модернизации американской армии — от конвенциональной составляющей до ядерного вооружения.



В ходе краткой речи Трамп описал американскую армию как "величайший инструмент справедливости, мира и добра, который когда-либо имелся на этой земле".



"Ваша безопасность в мире, где люди более свободны и более процветающие, обеспечена благодаря Соединенным Штатам Америки", — подчеркнул он.



Подписанный документы он назвал "актом исполнительной власти", который приведет к "разработке плана для строительства новых самолетов, новых кораблей, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в военной форме".



"Я думаю, что Конгресс будет очень рад видеть это. Не только наша военная мощь, но и наша воля приверженности к миру никем не может быть поставлена под сомнение. Мы действительно хотим мира", — добавил он.



Газета Washington Post пишет, что, согласно указу, Мэттису поручено в течение 30 дней подготовить документ, в котором он опишет потребности армии в том, что касается войны с ИГИЛ, а также стратегию проведения операций против "почти равных по силе соперников", под которыми должностные лица США обычно понимают Россию и Китай, хотя они прямо и не фигурируют в документе.



Кроме того, в течение 60 дней Мэттису предстоит представить Трампу план по улучшению общей готовности армии.



Согласно прежним обещаниям Трампа, в его президентство можно рассчитывать на беспрецедентное увеличение мощи вооруженных сил США на всех уровнях: число военнослужащих планируется довести с 476 тыс. до 540 тыс., флот расширить до 350 кораблей, количество истребителей ВМС— до 1200, батальонов морской пехоты — с 24 до 36. Говорилось и о модернизации ПРО, а также о наращивании противодействия в киберпространстве. По некоторым данным, все это потребует увеличить оборонный бюджет примерно на $ 50 млрд.



Что может быть после «Краха» Что может быть после «Краха» Президент Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, которое приведет к тому, что назвал "великой Перестройкой" армии, которая приведет к разработке "новых самолетов, судов, ресурсов и инструментов для наших мужчин и женщин в униформе", сообщает оборонное издание Defense News. Среди главных угроз в его указе открыто названа террористическая организация "Исламское государство". В документе содержится и завуалированное указание на Россию и Китай в качестве стратегических противников.Исполнение директивы, подписанной в ходе первого официального визита, который совершил шеф Пентагона в возглавляемое им ведомство, целиком лежит на его же плечах. Именно "бешеный пес" Джеймс Мэттис, утвержденный в должности главы Минобороны США, должен будет претворять в жизнь обещанный план по масштабной модернизации американской армии — от конвенциональной составляющей до ядерного вооружения.В ходе краткой речи Трамп описал американскую армию как "величайший инструмент справедливости, мира и добра, который когда-либо имелся на этой земле"."Ваша безопасность в мире, где люди более свободны и более процветающие, обеспечена благодаря Соединенным Штатам Америки", — подчеркнул он.Подписанный документы он назвал "актом исполнительной власти", который приведет к "разработке плана для строительства новых самолетов, новых кораблей, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в военной форме"."Я думаю, что Конгресс будет очень рад видеть это. Не только наша военная мощь, но и наша воля приверженности к миру никем не может быть поставлена под сомнение. Мы действительно хотим мира", — добавил он.Газета Washington Post пишет, что, согласно указу, Мэттису поручено в течение 30 дней подготовить документ, в котором он опишет потребности армии в том, что касается войны с ИГИЛ, а также стратегию проведения операций против "почти равных по силе соперников", под которыми должностные лица США обычно понимают Россию и Китай, хотя они прямо и не фигурируют в документе.Кроме того, в течение 60 дней Мэттису предстоит представить Трампу план по улучшению общей готовности армии.Согласно прежним обещаниям Трампа, в его президентство можно рассчитывать на беспрецедентное увеличение мощи вооруженных сил США на всех уровнях: число военнослужащих планируется довести с 476 тыс. до 540 тыс., флот расширить до 350 кораблей, количество истребителей ВМС— до 1200, батальонов морской пехоты — с 24 до 36. Говорилось и о модернизации ПРО, а также о наращивании противодействия в киберпространстве. По некоторым данным, все это потребует увеличить оборонный бюджет примерно на $ 50 млрд.

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