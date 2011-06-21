Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,627 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BIZNET - biznet.pw - РЕФБЭК 60% + БОНУСЫ!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:40
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 195
Благодарностей: 18
КП: 0.000
BIZNET - biznet.pw - РЕФБЭК 60% + БОНУСЫ!
Возвращаю 60% реферальных с прибыли в проекте BIZNET (biznet.pw)


Цитата:
Рефбэк выплачивается 1 раз в неделю в течение суток (обычно часов) после получения мною выплат от BIZNET в течение всего срока жизни проекта!!! Выплаты произвожу на кошелек Advanced Cash или Рerfect Мoney
Пример:
Ваш первый вклад 1000$. Процент прибыли за неделю составил, например, 5,6%. Ваш доход составил 56$. Я получаю от проекта 5,6$ и возвращаю Вам 60% от этой суммы: 3,36$


Дополнительный БОНУС первым 7-ми партнерам!

Первым 2-ум зарегестрировавшимся через эту тему партнерам выплачиваю 2% от первого вклада единоразово на Ваш кошелек Advanced Cash или Рerfect Мoney.

Следующим 5-ым зарегестрировавшимся через эту тему партнерам выплачиваю 1% от первого вклада единоразово на Ваш кошелек Advanced Cash или Рerfect Мoney.

Примечание: в случае выплат на Рerfect Мoney комиссия 0,5% за Ваш счёт.

Для получения рефбэков и бонуса необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую можно получить написав мне любым удобным способом или перейти по этой ССЫЛКЕ. При этом вверху формы регистрации должно быть указано: "По приглашению DRUG".
Подробности для регистрации именно моим партнером
Будьте внимательны! Если Вы ранее заходили на сайт biznet.pw по другим ссылкам, то нужно удалить старые файлы cookie в Вашем браузере или просто зайти по моей реф. ссылке на сайт проекта в режиме «Инкогнито», если Вы пользуетесь браузером Google Chrome.
Если Вы всё еще не уверены, то для 100% гарантии, что Вы зарегистрировались по моей ссылке напишите мне после регистрации и ДО внесения депозита.

2. После внесения депозита закажите рефбэк в данной теме, напишите Ваш ник в проекте, сумму вклада и номер кошелька для выплаты рефбэка (в ЛС).

3. После получения каждого рефбэка обязательно и без напоминания отписываться в этой теме о факте получения с номером транзакции или прикреплять скрин. Если получили рефбэк и не написали об этом, то следующий рефбэк не выплачиваю до отписывания Вами в теме, без обид.

4. Запрос рефбэка возможен в течение 48 часов после внесения депозита. Заявки на рефбэк позже этого срока приниматься не будут.

5. Обязательно закрашивайте последние несколько цифр Вашего и моего номера кошелька Рerfect Мoney.

Важно! Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "скама" проекта выплачиватся не будут. Я такой же инвестор, как и Вы, и работу проекта не контролирую. Вы участвуете по собственной инициативе под личную отвественность и запрашивая рефбэк Вы подтверждаете это.

Всем максимального профита!

Контакты:
ЛС на форуме
VK - https://vk.com/andreiiv
Skype - winner13-

Тема обсуждения BIZNET на форуме
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rainbow-ic.biz - CRP №2 РЕФБЭК до 325%!!! ЗДЕСЬ
winner13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
alexusd - alexusd.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Приветствие
От Олечка17 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар nashedelo
Libertyusd - libertyusd.com
От nashedelo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар butcher139
p2p-transfer.com - рефбэк
От butcher139 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bakster
ActualHourly - actualhourly.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Введена в строй крупнейшая солнечная электростанция в Швейцарии
От he3k в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube