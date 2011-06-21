BIZNET - biznet.pw - РЕФБЭК 60% + БОНУСЫ!

Возвращаю 60%
реферальных с прибыли
в проекте BIZNET (biznet.pw)
Пример:
Ваш первый вклад 1000$. Процент прибыли за неделю составил, например, 5,6%. Ваш доход составил 56$. Я получаю от проекта 5,6$ и возвращаю Вам 60% от этой суммы: 3,36$
Цитата:
|
Рефбэк выплачивается 1 раз в неделю в течение суток (обычно часов) после получения мною выплат от BIZNET в течение всего срока жизни проекта!!! Выплаты произвожу на кошелек Advanced Cash или Рerfect Мoney
Дополнительный БОНУС первым 7-ми партнерам!
Первым 2-ум зарегестрировавшимся через эту тему партнерам выплачиваю 2% от первого вклада единоразово на Ваш кошелек Advanced Cash или Рerfect Мoney.
Следующим 5-ым зарегестрировавшимся через эту тему партнерам выплачиваю 1% от первого вклада единоразово на Ваш кошелек Advanced Cash или Рerfect Мoney.
Примечание:
в случае выплат на Рerfect Мoney комиссия 0,5% за Ваш счёт.
Для получения рефбэков и бонуса необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую можно получить написав мне любым удобным способом или перейти по этой ССЫЛКЕ
. При этом вверху формы регистрации должно быть указано: "По приглашению DRUG".
Подробности для регистрации именно моим партнером
Будьте внимательны! Если Вы ранее заходили на сайт biznet.pw по другим ссылкам, то нужно удалить старые файлы cookie в Вашем браузере или просто зайти по моей реф. ссылке на сайт проекта в режиме «Инкогнито», если Вы пользуетесь браузером Google Chrome.
Если Вы всё еще не уверены, то для 100% гарантии, что Вы зарегистрировались по моей ссылке напишите мне после регистрации и ДО внесения депозита.
2. После внесения депозита закажите рефбэк в данной теме, напишите Ваш ник в проекте, сумму вклада и номер кошелька для выплаты рефбэка (в ЛС).
3. После получения каждого
рефбэка обязательно и без напоминания отписываться в этой теме о факте получения с номером транзакции или прикреплять скрин. Если получили рефбэк и не написали об этом, то следующий рефбэк не выплачиваю до отписывания Вами в теме, без обид.
4. Запрос рефбэка возможен в течение 48 часов после внесения депозита. Заявки на рефбэк позже этого срока приниматься не будут.
5. Обязательно закрашивайте последние несколько цифр Вашего и моего номера кошелька Рerfect Мoney.
Важно! Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "скама" проекта выплачиватся не будут. Я такой же инвестор, как и Вы, и работу проекта не контролирую. Вы участвуете по собственной инициативе под личную отвественность и запрашивая рефбэк Вы подтверждаете это.
Всем максимального профита!
Контакты:
ЛС на форуме
VK - https://vk.com/andreiiv
Skype - winner13-
Тема обсуждения BIZNET на форуме