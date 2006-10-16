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Рейтинг топикстартеров - обсуждение правил

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Старый Сегодня, 22:13
#1
Главный модератор
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Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,900
Благодарностей: 4,336

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Рейтинг топикстартеров - обсуждение правил
Для начала небольшая предыстория (для тех кто еще не в курсе происходящего).
Отрицательный рейтинг обсуждался здесь - http://mmgp.ru/showthread.php?t=470882
Поступило предложение создать положительный рейтинг - http://mmgp.ru/showthread.php?t=490618
В ходе обсуждения было принято решение объединить оба рейтинга в один. В нем будут учитываться как плюсы, так и минусы.

Теперь нужно создать правила по которым можно будет оценивать топикстартера

Итак, предлагаем...
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Старый Сегодня, 22:45
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,576
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КП: 0.195

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Re: Рейтинг топикстартеров - обсуждение правил
Мои правила быстроскамов вложены в моей ветке , по поводу положительных фастов вполне согласен :
Цитата:
Сообщение от Andrey Igoshin Посмотреть сообщение
Предлагаю. Фасты с однодневным планом: проценты -110% с четырёх дней ,108% - с пяти , 106% - с шести , 105% - с семи , 104% - с восьми , 103%- с девяти , 10%2 - с десяти ,101+% с одиннадцати дней. Ставить плюсы или списывать минусы.
По почасовикам выше моих правил:
Цитата:
Часовики , если планы короткие (менее 24 часов или равно 24 часам) , то работа менее 2-х суток - быстроскам. Если у часовиков планы более 24 часов , то если пройдено менее круга - быстроскам.
А по поводу средников и низкопроцев правило более 1,5 кругов работы , скажу тут немного другая политика от фастов , эти проекты должны работать больший срок , ибо тут другая политика по вкладам . Если кто предложит процентовку и работу по данным планам будем смотреть.
Также хочу внести такое предложение , чтобы внести ТС , кто приносит за время работы в положительной карме Silver+20, Gold+30, Diamond+40. Это тоже предложение Андрея , с чем полностью согласен
__________________
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Последний раз редактировалось visokP; Сегодня в 22:47.
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