Рейтинг топикстартеров - обсуждение правил

Мои правила быстроскамов вложены в моей ветке , по поводу положительных фастов вполне согласен :
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Сообщение от Andrey Igoshin
Предлагаю. Фасты с однодневным планом: проценты -110% с четырёх дней ,108% - с пяти , 106% - с шести , 105% - с семи , 104% - с восьми , 103%- с девяти , 10%2 - с десяти ,101+% с одиннадцати дней. Ставить плюсы или списывать минусы.
По почасовикам выше моих правил:
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Часовики , если планы короткие (менее 24 часов или равно 24 часам) , то работа менее 2-х суток - быстроскам. Если у часовиков планы более 24 часов , то если пройдено менее круга - быстроскам.
А по поводу средников и низкопроцев правило более 1,5 кругов работы , скажу тут немного другая политика от фастов , эти проекты должны работать больший срок , ибо тут другая политика по вкладам . Если кто предложит процентовку и работу по данным планам будем смотреть.
Также хочу внести такое предложение , чтобы внести ТС , кто приносит за время работы в положительной карме Silver+20, Gold+30, Diamond+40. Это тоже предложение Андрея , с чем полностью согласен