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ЦБ намерен обязать банки отчитываться о счетах и вкладах госкомпаний

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ЦБ намерен обязать банки отчитываться о счетах и вкладах госкомпаний
Центробанк хочет обязать российские банки отчитываться об имеющихся счетах и депозитах стратегически значимых предприятий оборонно-промышленного комплекса, госкомпаний и внебюджетных фондов



Об этом говорится в проекте указания регулятора.


Подготовка проекта указания обусловлена необходимостью оперативного введения новой формы отчетности кредитных организаций 0409159
Цитата:
«Сведения о банковских счетах и аккредитивах, о договорах банковского счета и банковского вклада (депозита) отдельных категорий юридических лиц» в рамках реализации указания президента Российской Федерации В.В. Путина от 14 июля 2016 года ... в целях исключения риска утраты таких денежных средств, —
отмечается в документе.

Данное указание подлежит официальному опубликованию, планируемая дата вступления документа в силу — 31 марта 2017 года.

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