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Налог на Google в России заплатят обычные интернет пользователи и предприниматели

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#1
Любитель
 
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Регистрация: 19.07.2016
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Налог на Google в России заплатят обычные интернет пользователи и предприниматели
С 1 января 2017 года на территории Российской Федерации вступил в силу закон, обязывающий иностранные IT-компании платить в казну государства налог на добавленную стоимость в размере 18% за предоставление нашим гражданам тех или иных цифровых услуг.

Многие известные интернет-гиганты (Google, Amazon и др.) сделали рассылку письма российским пользователям, с сообщением, что начиная с 1 января 2017 года к стоимости покупок будет прибавлять 18% НДС. Подобная надбавка будет только для физических лиц.
Для юридических лиц составлен другой порядок начисления сметы. например, юрлицам в компании Amazon предлагается подтвердить свой статус отправив реквизиты на почту Amazon, в ином случае надбавка будет такой же, как и для физлиц.

Как известно, новый государственный сбор получил неформальное название "налог на Google". Наверное, потому что именно американский поисковик был самым крупным неплательщиком и именно его власти РФ хотели одним из первых зарубежных IT-гигантов обязать платить упомянутый налог.

Однако не Гуглом единым… На этой неделе Федеральная налоговая служба России (ФНС) отчиталась, что с начала месяца ею на учет для оплаты этого налога уже поставлены такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Samsung Electronics, Nintendo, Netflix и другие. В настоящий момент количество желающих заплатить "налог на Google" уже достигло 39!

И это еще не предел. До завершения установленного периода регистрации налогоплательщиков (31 января) ФНС ожидает, что этот список еще пополнится, в том числе и за счет группы компаний Amazon.

Источник: cy-pr.com
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Метки
google, налоги, налоги с заработка в сети
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