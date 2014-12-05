Налог на Google в России заплатят обычные интернет пользователи и предприниматели

С 1 января 2017 года на территории Российской Федерации вступил в силу закон, обязывающий иностранные IT-компании платить в казну государства налог на добавленную стоимость в размере 18% за предоставление нашим гражданам тех или иных цифровых услуг.
Многие известные интернет-гиганты (Google, Amazon и др.) сделали рассылку письма российским пользователям, с сообщением, что начиная с 1 января 2017 года к стоимости покупок будет прибавлять 18% НДС. Подобная надбавка будет только для физических лиц.
Для юридических лиц составлен другой порядок начисления сметы. например, юрлицам в компании Amazon предлагается подтвердить свой статус отправив реквизиты на почту Amazon, в ином случае надбавка будет такой же, как и для физлиц.
Как известно, новый государственный сбор получил неформальное название "налог на Google". Наверное, потому что именно американский поисковик был самым крупным неплательщиком и именно его власти РФ хотели одним из первых зарубежных IT-гигантов обязать платить упомянутый налог.
Однако не Гуглом единым… На этой неделе Федеральная налоговая служба России (ФНС) отчиталась, что с начала месяца ею на учет для оплаты этого налога уже поставлены такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Samsung Electronics, Nintendo, Netflix и другие. В настоящий момент количество желающих заплатить "налог на Google" уже достигло 39!
И это еще не предел. До завершения установленного периода регистрации налогоплательщиков (31 января) ФНС ожидает, что этот список еще пополнится, в том числе и за счет группы компаний Amazon.
Источник: cy-pr.com