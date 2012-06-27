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В США оценили стоимость Белого дома

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В США оценили стоимость Белого дома
Когда Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента Соединенных Штатов, он получил ключи от комплекса стоимостью около $400 млн со 132 комнатами, 35 ванными комнатами и тремя лифтами - все это расположено на более чем 7 гектарах земли.



Стоимость Белого дома, который расположен на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия, выросла на 15% с 2009 г., когда 44-й президент Барак Обама впервые вступил в должность главы государства.


Такие данные приводит интернет-сайт о недвижимости компании Zillow, которая оценивает ценность недвижимости исходя из физических объектов и их состояния, окрестностях и ситуации на рынке. Для сравнения следует отметить, что цены на жилье по всей стране за последние восемь лет выросли на 9%.


По словам Джереми Воксмана, это очень уникальная недвижимость, которая также считается самой дорогой в стране.


Трамп, который также проживает в пентхаусе стоимостью $100 млн, отделанном золотом, ранее заявил, что после инаугурации не будет многое менять в Белом доме, а ограничится лишь установкой сенсорного управления. Кроме того, некоторые исторические помещения в Белом доме запрещено переделывать.


Но даже если Трамп переделает много помещений, это не особо отразится на стоимости дома, считает Воксман. В других домах реконструкция может существенно повлиять на ценность недвижимости, но это не касается Белого дома, уверен эксперт.


В США в последнее время отмечался рост цен на недвижимость, который объясняется улучшением состояния экономики и высоким спросом на дома. Также все реже отмечается случаи лишения прав на недвижимость из-за невыплат по закладной, поскольку экономика демонстрирует оздоровление после финансового кризиса 2008 г.

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