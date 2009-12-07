Адаптируйся к цифровой эре или умри - такой выбор стоит перед крупными банками.
Финансовые технологии стартапов разрушают крупные банки, которые в настоящее время сталкиваются с проблемой адаптации к новым условиям рынка для того, чтобы выжить.
Сегодня банки сталкиваются с конкуренцией из огромного множества финансовых технологий или FinTech-стартапов, которые быстрее и дешевле удовлетворяют нужды своих клиентов через Интернет. Вопрос заключается в том, как реагируют крупные банки?
Теория гласит, что новые инновационные FinTech-компании или же высокотехнологичные гиганты как Facebook или Google завоевываю клиентов через веб-сайты и приложения. Банки будут сокращены до предоставления соответствующих продуктов, останутся невидимками для потребителя, если не подстроятся под новые тенденции рынка.
Традиционные банки конкурируют с этими новыми платформами, на чьем фоне выглядят менее рентабельными. И Великобритания , и европейские регуляторы подталкивают крупные банки к более открытому сотрудничеству с клиентами, новый режим может заставить кредиторов раскрыть данные, что сделает более легким для потребителей, чтобы быть наравне с новыми финансовыми продуктами.
Обмен данными и API-интерфейсы - в основном цифровые порты, которые позволяют третьим сторонам подключиться к услугам - продукты, которые находятся важной частью инфраструктуры финуслуг, а также открывает путь для торговых площадок, как те, которые имеет страховой рынок на данный момент.
Для банков существует несколько выходов.
Один метод - сотрудничать с финтех-стартапами.
Второй - покупка новых технологий
, третий маршрут поведения - следовать за стартапами и конкурировать с ними на том же уровне
.
По словам CAPCO, есть четвертый путь, по которому могут пойти банки - более радикальный - опция "феникс".
Данная опция заключается в том, чтобы была создана новая, конкурирующая организация внутри банка, целью которой является пожирать банк изнутри.
CAPCO в настоящее время работает с американским банком по данному пути, запускает мобильный банк, ориентированный на Millennials
, управляют совершенно отдельной командой в банке.
Крупнейший банк Испании по размеру активов BBVA был одним из самых ранних двигателей среди крупных банков, который доходил до FinTech. BBVA имеет свое программное обеспечение, а не просто банк.
С этой целью BBVA сделал несколько приобретений в FinTech-пространстве, в первую очередь - потратило 117 миллионов долларов на организацию цифрового банка в США.
А в 2015-м году компания участвовала в FinTech-ориентированном венчурном фонде на сумму 250 миллионов долларов.
Очевидно, что BBVA является верующим в модели "покупать", а не строить в области FinTech-продуктов или в партнерстве с стартапами.
Переведено специально для MMGP.ru