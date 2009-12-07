sunmistik



Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 21.07.2016 Сообщений: 2,079 Благодарностей: 299 Записей в FX-блоге: 1170 Подписок: 6 КП: 0.135

Адаптируйся к цифровой эре или умри - такой выбор стоит перед крупными банками









Финансовые технологии стартапов разрушают крупные банки, которые в настоящее время сталкиваются с проблемой адаптации к новым условиям рынка для того, чтобы выжить.



Сегодня банки сталкиваются с конкуренцией из огромного множества финансовых технологий или FinTech-стартапов, которые быстрее и дешевле удовлетворяют нужды своих клиентов через Интернет. Вопрос заключается в том, как реагируют крупные банки?



Теория гласит, что новые инновационные FinTech-компании или же высокотехнологичные гиганты как Facebook или Google завоевываю клиентов через веб-сайты и приложения. Банки будут сокращены до предоставления соответствующих продуктов, останутся невидимками для потребителя, если не подстроятся под новые тенденции рынка.



Традиционные банки конкурируют с этими новыми платформами, на чьем фоне выглядят менее рентабельными. И Великобритания , и европейские регуляторы подталкивают крупные банки к более открытому сотрудничеству с клиентами, новый режим может заставить кредиторов раскрыть данные, что сделает более легким для потребителей, чтобы быть наравне с новыми финансовыми продуктами.



Обмен данными и API-интерфейсы - в основном цифровые порты, которые позволяют третьим сторонам подключиться к услугам - продукты, которые находятся важной частью инфраструктуры финуслуг, а также открывает путь для торговых площадок, как те, которые имеет страховой рынок на данный момент.



Для банков существует несколько выходов.



Один метод - сотрудничать с финтех-стартапами.



Второй - покупка новых технологий, третий маршрут поведения - следовать за стартапами и конкурировать с ними на том же уровне.



По словам CAPCO, есть четвертый путь, по которому могут пойти банки - более радикальный - опция "феникс". Данная опция заключается в том, чтобы была создана новая, конкурирующая организация внутри банка, целью которой является пожирать банк изнутри.



CAPCO в настоящее время работает с американским банком по данному пути, запускает мобильный банк, ориентированный на Millennials, управляют совершенно отдельной командой в банке.



Крупнейший банк Испании по размеру активов BBVA был одним из самых ранних двигателей среди крупных банков, который доходил до FinTech. BBVA имеет свое программное обеспечение, а не просто банк.



С этой целью BBVA сделал несколько приобретений в FinTech-пространстве, в первую очередь - потратило 117 миллионов долларов на организацию цифрового банка в США.



А в 2015-м году компания участвовала в FinTech-ориентированном венчурном фонде на сумму 250 миллионов долларов.



Очевидно, что BBVA является верующим в модели "покупать", а не строить в области FinTech-продуктов или в партнерстве с стартапами.









Переведено специально для MMGP.ru Адаптируйся к цифровой эре или умри - такой выбор стоит перед крупными банками.Финансовые технологии стартапов разрушают крупные банки, которые в настоящее время сталкиваются с проблемой адаптации к новым условиям рынка для того, чтобы выжить.Сегодня банки сталкиваются с конкуренцией из огромного множества финансовых технологий или FinTech-стартапов, которые быстрее и дешевле удовлетворяют нужды своих клиентов через Интернет. Вопрос заключается в том, как реагируют крупные банки?Теория гласит, что новые инновационные FinTech-компании или же высокотехнологичные гиганты как Facebook или Google завоевываю клиентов через веб-сайты и приложения. Банки будут сокращены до предоставления соответствующих продуктов, останутся невидимками для потребителя, если не подстроятся под новые тенденции рынка.Традиционные банки конкурируют с этими новыми платформами, на чьем фоне выглядят менее рентабельными. И Великобритания , и европейские регуляторы подталкивают крупные банки к более открытому сотрудничеству с клиентами, новый режим может заставить кредиторов раскрыть данные, что сделает более легким для потребителей, чтобы быть наравне с новыми финансовыми продуктами.Обмен данными и API-интерфейсы - в основном цифровые порты, которые позволяют третьим сторонам подключиться к услугам - продукты, которые находятся важной частью инфраструктуры финуслуг, а также открывает путь для торговых площадок, как те, которые имеет страховой рынок на данный момент.Для банков существует несколько выходов.Один метод -Второй -, третий маршрут поведения -По словам CAPCO, есть четвертый путь, по которому могут пойти банки - более радикальный -Данная опция заключается в том, чтобы была создана новая, конкурирующая организация внутри банка, целью которой является пожирать банк изнутри.CAPCO в настоящее время работает с американским банком по данному пути, запускает мобильный банк, ориентированный на, управляют совершенно отдельной командой в банке.Крупнейший банк Испании по размеру активов BBVA был одним из самых ранних двигателей среди крупных банков, который доходил до FinTech. BBVA имеет свое программное обеспечение, а не просто банк.С этой целью BBVA сделал несколько приобретений в FinTech-пространстве, в первую очередь - потратило 117 миллионов долларов на организацию цифрового банка в США.А в 2015-м году компания участвовала в FinTech-ориентированном венчурном фонде на сумму 250 миллионов долларов.Очевидно, что BBVA является верующим в модели "покупать", а не строить в области FinTech-продуктов или в партнерстве с стартапами.

Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting! Реклама:

сдается подпись,баннер в подписи, а также реклама форекс-тематики раз в месяц по всему форекс-разделу. Предложение действительно 9 дней. __________________сдается подпись,баннер в подписи, а также реклама форекс-тематики раз в месяц по всему форекс-разделу. Предложение действительно 9 дней.