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Адаптируйся к цифровой эре или умри - такой выбор стоит перед крупными банками

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Старый Сегодня, 21:40
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
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Адаптируйся к цифровой эре или умри - такой выбор стоит перед крупными банками
Адаптируйся к цифровой эре или умри - такой выбор стоит перед крупными банками.




Финансовые технологии стартапов разрушают крупные банки, которые в настоящее время сталкиваются с проблемой адаптации к новым условиям рынка для того, чтобы выжить.

Сегодня банки сталкиваются с конкуренцией из огромного множества финансовых технологий или FinTech-стартапов, которые быстрее и дешевле удовлетворяют нужды своих клиентов через Интернет. Вопрос заключается в том, как реагируют крупные банки?

Теория гласит, что новые инновационные FinTech-компании или же высокотехнологичные гиганты как Facebook или Google завоевываю клиентов через веб-сайты и приложения. Банки будут сокращены до предоставления соответствующих продуктов, останутся невидимками для потребителя, если не подстроятся под новые тенденции рынка.

Традиционные банки конкурируют с этими новыми платформами, на чьем фоне выглядят менее рентабельными. И Великобритания , и европейские регуляторы подталкивают крупные банки к более открытому сотрудничеству с клиентами, новый режим может заставить кредиторов раскрыть данные, что сделает более легким для потребителей, чтобы быть наравне с новыми финансовыми продуктами.

Обмен данными и API-интерфейсы - в основном цифровые порты, которые позволяют третьим сторонам подключиться к услугам - продукты, которые находятся важной частью инфраструктуры финуслуг, а также открывает путь для торговых площадок, как те, которые имеет страховой рынок на данный момент.

Для банков существует несколько выходов.

Один метод - сотрудничать с финтех-стартапами.

Второй - покупка новых технологий, третий маршрут поведения - следовать за стартапами и конкурировать с ними на том же уровне.

По словам CAPCO, есть четвертый путь, по которому могут пойти банки - более радикальный - опция "феникс". Данная опция заключается в том, чтобы была создана новая, конкурирующая организация внутри банка, целью которой является пожирать банк изнутри.

CAPCO в настоящее время работает с американским банком по данному пути, запускает мобильный банк, ориентированный на Millennials, управляют совершенно отдельной командой в банке.

Крупнейший банк Испании по размеру активов BBVA был одним из самых ранних двигателей среди крупных банков, который доходил до FinTech. BBVA имеет свое программное обеспечение, а не просто банк.

С этой целью BBVA сделал несколько приобретений в FinTech-пространстве, в первую очередь - потратило 117 миллионов долларов на организацию цифрового банка в США.

А в 2015-м году компания участвовала в FinTech-ориентированном венчурном фонде на сумму 250 миллионов долларов.

Очевидно, что BBVA является верующим в модели "покупать", а не строить в области FinTech-продуктов или в партнерстве с стартапами.




Переведено специально для MMGP.ru
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sunmistik на форуме  
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Старый Сегодня, 21:46
#2
Интересующийся
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 26
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Re: Адаптируйся к цифровой эре или умри - такой выбор стоит перед крупными банками
Как бы это жестко не звучало, но выживает сильнейший или хитрейший или даже более точно подходить более приспосабливаемый и то что банки уходят то это их проблема просто адаптации к текущим рыночным условиям.
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Mahnovec вне форума  
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