Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,627 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Вымогатели биткоинов взяли в заложники постояльцев 4-звездочного отеля в Австрии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:29
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,348
Благодарностей: 518
КП: 0.372
Вымогатели биткоинов взяли в заложники постояльцев 4-звездочного отеля в Австрии
В Австрии хакеры взломали систему отеля Romantik Seehotel Jägerwirt, заблокировав входные двери в номера, где располагались постояльцы. Руководство гостиницы заплатило киберпреступникам выкуп в биткоинах, чтобы получить доступ к системе, сообщает издание The Local.



Инцидент произошел в начале зимы. Хакеры взломали систему 4-звездочного отеля на горнолыжном курорте Туррахер-Хох, пообещав ее восстановить, если администрация заплатит им 1,5 тысячи евро в биткоинах.

Цитата:
«Отель со 180 гостями был полностью забронирован, у нас не было другого выбора. Ни полиция, ни страховая в этом случае не помогут. Никакого возмещения от страховой компании мы пока не получили, поскольку найти злоумышленников пока не удалось», —
пожаловался управляющий директор отеля Кристоф Брандштеттер.

По его словам, администрация пошла на уступки и перевела требуемую сумму на счет взломщиков, поскольку это было дешевле и быстрее. После этого компьютеры и система регистрации ключей были разблокированы.

Минувшим летом отель столкнулся со схожей проблемой, но тогда решил ее собственными усилиями, наняв специалистов по безопасности.

Отель Romantik Seehotel Jägerwirt работает уже более 110 лет и теперь нашел другой инновационный способ защититься от хакеров навсегда:

Цитата:
«При следующем ремонте номеров мы установим старые и проверенные механические замки и настоящими ключами, как это делали наши прадеды 111 лет назад», —
добавил Кристоф Брандштеттер.

Напомним, в декабре минувшего года состоятельные и известные клиенты банка Valartis Bank Liechtenstein получили требование выплатить часть своих сбережений неизвестным хакерам под угрозой раскрытия информации об их счетах налоговым органам и прессе.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 21:53
#2
Премиум
 
Аватар Invention
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,197
Благодарностей: 202
КП: 0.078
Re: Вымогатели биткоинов взяли в заложники постояльцев 4-звездочного отеля в Австрии
Ну ну, после таких новостей обычно начинается бурление на тему "биткоин - это деньги террористов и наркобаронов". А то что в четырех звездочном отеле система безопасности криворукая ни кого не волнует.

Особенно порадовало:
Цитата:
При следующем ремонте номеров мы установим старые и проверенные механические замки и настоящими ключами, как это делали наши прадеды 111 лет назад
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Invention вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вымогатели биткоинов парализовали работу метро в Сан-Франциско МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 2 29.11.2016 13:17
Что ждёт тех, кто взял ипотеку в долларах, или... Заложники валютной ипотеки.? helenok Новости в банковской сфере и страховании 63 30.03.2016 17:43
СМИ: в Тунисе вооруженные преступники захватили в заложники группу туристов moskva Политика и экономика 0 18.03.2015 20:13
Мой домен взяли в заложники Endi Юмор 8 18.10.2011 03:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mr_Nick
Анонсы новостей вашего сайта
От mr_Nick в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар jansen
Почему часть банкоматов станут менее защищенными
От jansen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Что такое Kickstarter?
От Tigrenish в разделе «Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru»
Аватар Manhattan
Best King Invest - bestkinginvest.com
От Manhattan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Прогнозы с иностранного ресурса
От h0lly в разделе «Прогнозы»
Аватар DepecheM
Суд Гааги отменил решение о взыскании $50 млрд в пользу акционеров ЮКОСа
От DepecheM в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube