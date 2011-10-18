Вымогатели биткоинов взяли в заложники постояльцев 4-звездочного отеля в Австрии

В Австрии хакеры взломали систему отеля Romantik Seehotel Jägerwirt, заблокировав входные двери в номера, где располагались постояльцы. Руководство гостиницы заплатило киберпреступникам выкуп в биткоинах, чтобы получить доступ к системе, сообщает издание The Local.
Инцидент произошел в начале зимы. Хакеры взломали систему 4-звездочного отеля на горнолыжном курорте Туррахер-Хох, пообещав ее восстановить, если администрация заплатит им 1,5 тысячи евро в биткоинах.
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«Отель со 180 гостями был полностью забронирован, у нас не было другого выбора. Ни полиция, ни страховая в этом случае не помогут. Никакого возмещения от страховой компании мы пока не получили, поскольку найти злоумышленников пока не удалось», —
пожаловался управляющий директор отеля Кристоф Брандштеттер.
По его словам, администрация пошла на уступки и перевела требуемую сумму на счет взломщиков, поскольку это было дешевле и быстрее. После этого компьютеры и система регистрации ключей были разблокированы.
Минувшим летом отель столкнулся со схожей проблемой, но тогда решил ее собственными усилиями, наняв специалистов по безопасности.
Отель Romantik Seehotel Jägerwirt работает уже более 110 лет и теперь нашел другой инновационный способ защититься от хакеров навсегда:
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«При следующем ремонте номеров мы установим старые и проверенные механические замки и настоящими ключами, как это делали наши прадеды 111 лет назад», —
добавил Кристоф Брандштеттер.
Напомним, в декабре минувшего года состоятельные и известные клиенты банка Valartis Bank Liechtenstein получили требование выплатить часть своих сбережений неизвестным хакерам под угрозой раскрытия информации об их счетах налоговым органам и прессе.