OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,877 Благодарностей: 574 КП: 0.114

Мужчина вернул себе деньги за только что взятый с полки телевизор



Британское издание Дейли Мейл (Daily Mail) рассказала на своих страницах просто поразительную историю о том как скорее всего природное обаяние помогает всякого рода аферистам и мошенникам творить свои неблаговидные дела. Хотя это может также относится и просто к наивности обычных людей.



Итак, дело происходило в самой Британии, в графстве под названием Линкольншир. По календарю был уже второй день наступившего нового года, то есть понедельник, 2 января 2017 год, и понятно, что настроение у большинства британцев в такой день было приподнято-расслабление (как-никак только что все отпраздновали Новый год!) и вот этим то, вероятней всего, и воспользовался мошенник.



С утра, он просто вошел в один из магазинов торговой сети АЛДИ Линкольн, Британия (ALDI Lincoln, UK), которая торгует практически всем, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой электроникой - и это в основном магазины для среднего класса британцев. Так вот уже немолодой мужчина и направился в один из отделов этого магазина, в котором продается электроника. А там он, недолго думая, просто взял за одной из торговых полок ЖК-телевизор прямо в коробке и двинулся вместе с ней прямиком на кассу.



Подойдя к кассе, он как ни в чем не бывало, стал требовать вернуть ему денежные средства за якобы купленный у них телевизор. Кассир как полагается попросил у него чек за купленный товар, но мужчина в ответ начал утверждать, что купил этот телевизор как раз пару дней тому назад (буквально перед Новым годом) и конечно, в праздничной суете чек просто где-то утерял. Что удивительно, но кассир вдруг поверил в эту историю и в нарушение всех инструкций, взял и вернул ему средства за якобы купленный у них телевизор, целых 330 фунтов-стерлингов (по курсу это где-то 25 000 рублей). А телевизор (якобы возвратный), конечно, был оставлен возле кассы этого торгового учреждения.



И только после того как довольный аферист с деньгами исчез из магазина, до кассира наконец дошло, что его обманули. Телевизор был просто вынесен из торгового зала магазина, а дело было обставлено так как-будто мужчина вошел с ним в магазин. Конечно, он срочно обратился в полицию, но было уже поздно - теперь полиция ищет обманщика через свой официальный Твиттер, демонстрируя на нем кадры видеозапись обмана. Но пока всё безуспешно.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588cc8be78849 Британское издание Дейли Мейл (Daily Mail) рассказала на своих страницах просто поразительную историю о том как скорее всего природное обаяние помогает всякого рода аферистам и мошенникам творить свои неблаговидные дела. Хотя это может также относится и просто к наивности обычных людей.Итак, дело происходило в самой Британии, в графстве под названием Линкольншир. По календарю был уже второй день наступившего нового года, то есть понедельник, 2 января 2017 год, и понятно, что настроение у большинства британцев в такой день было приподнято-расслабление (как-никак только что все отпраздновали Новый год!) и вот этим то, вероятней всего, и воспользовался мошенник.С утра, он просто вошел в один из магазинов торговой сети АЛДИ Линкольн, Британия (ALDI Lincoln, UK), которая торгует практически всем, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой электроникой - и это в основном магазины для среднего класса британцев. Так вот уже немолодой мужчина и направился в один из отделов этого магазина, в котором продается электроника. А там он, недолго думая, просто взял за одной из торговых полок ЖК-телевизор прямо в коробке и двинулся вместе с ней прямиком на кассу.Подойдя к кассе, он как ни в чем не бывало, стал требовать вернуть ему денежные средства за якобы купленный у них телевизор. Кассир как полагается попросил у него чек за купленный товар, но мужчина в ответ начал утверждать, что купил этот телевизор как раз пару дней тому назад (буквально перед Новым годом) и конечно, в праздничной суете чек просто где-то утерял. Что удивительно, но кассир вдруг поверил в эту историю и в нарушение всех инструкций, взял и вернул ему средства за якобы купленный у них телевизор, целых 330 фунтов-стерлингов (по курсу это где-то 25 000 рублей). А телевизор (якобы возвратный), конечно, был оставлен возле кассы этого торгового учреждения.И только после того как довольный аферист с деньгами исчез из магазина, до кассира наконец дошло, что его обманули. Телевизор был просто вынесен из торгового зала магазина, а дело было обставлено так как-будто мужчина вошел с ним в магазин. Конечно, он срочно обратился в полицию, но было уже поздно - теперь полиция ищет обманщика через свой официальный Твиттер, демонстрируя на нем кадры видеозапись обмана. Но пока всё безуспешно.Специально для mmgp.ru

Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting! Реклама:

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________