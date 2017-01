Анна Чернобай Профессионал

Новая криптовалюта Dandelion: исследователи реконструируют сеть Биткоин Три исследователя из Иллинойсского университета (Shaileshh Bojja Venkatakrishnan, Giulia Fanti, Pramod Viswanath) запустили совместный проект под названием Dandelion («Одуванчик»). Криптовалюта Dandelion, будучи результатом реконструкции сети Биткоин, стремится к реализации анонимности и абсолютной финансовой свободы.





В последнее время специалисты, включая ведущего разработчика Monero Рикардо Спаньи (Riccardo Spagni, известного также под ником @fluffypony), на протяжении нескольких месяцев проводили дискуссии о том, как важна финансовая свобода. На одном из мероприятий, организованном биткоин-биржей Coinbase, Рикардо Спаньи поделился со специалистами весьма вескими соображениями о том, почему финансовая конфиденциальность необходима пользователям биткоин. Вообще, она важна и для пользователей любой другой криптовалюты.



К примеру, стоит только подобрать нужное декодирующее программное обеспечение – и злоумышленники легко смогут получить доступ к значительным средствам на счетах пользователей открытой блокчейн Биткоин. Спаньи объяснил, что свойственная блокчейн прозрачность может сделать состоятельных людей легкой добычей подобных злоумышленников.



К тому же, могут быть «слиты» данные о заработках, данные о характере текущих затрат могут быть проданы рекламщикам, могут быть раскрыты показатели рентабельности частных компаний, а покупки, которые человек хотел бы скрыть, могут быть выставлены на всеобщее обозрение. В будущем раскрытие данных о заработках или зарплатах частных лиц может стать серьезной проблемой, так как это приведет к возможному осуждению и критике менеджеров высшего звена и других работников.



Таким образом, принимая во внимание возможные последствия, даже если многие пользователи не признают или не осознают собственную потребность в финансовой свободе, нельзя отрицать, что миру она необходима.



На настоящий момент сеть Биткоин совсем не является анонимной. Несмотря на распространенное мнение о связи между биткоин-транзакциями и торговлей на просторах даркнета, в сущности, Биткоин не обеспечивает анонимность. Благодаря тому, что сеть Биткоин построена на открытой блокчейн, представляется возможным анализ истории транзакций пользователей и определение местоположения незаконной деятельности или ее коммерческого характера.



Для большей конфиденциальности биткоин-пользователей команда разработчиков Bitcoin Core и другие, неизвестные широкой публике, участники биткоин-сообщества выработали двухуровневые решения, вроде Mimblewimble и TumbleBit, которые могут путем микширования транзакций и ликвидации истории транзакций предоставить довольно высокую степень анонимности.



Каждая биткоин-транзакция содержит в себе информацию о данных всех предыдущих транзакций, поэтому анализ одной-единственной транзакции может привести к другим, связанным с ней. То есть функции смешения входов и выходов транзакций и удаления истории способствуют максимальной реализации анонимности пользователей и их финансовой свободы.



В принципе, исследователи Иллинойсского университета пытаются создать криптовалюту, похожую на биткоин, но которая гарантировала бы анонимность сама по себе. Как и создатели Zcash и Monero, разработчики Dandelion стремятся скрыть данные транзакций от злоумышленников, но используют для этого немного другие методы.



Согласно исследовательскому докладу, Dandelion будет смешивать сообщения или выходы транзакций от разных пользователей. Используя специальную технологию микширования, эта сеть не позволит никакой третьей стороне просматривать конкретные цифры и суммы транзакций.



В официальном документе под названием «Dandelion: реконструкция сети Биткоин в пользу анонимности» (англ. «Dandelion: Redesigning the Bitcoin Network for Anonymity») исследователи поясняют:



Цитата: «В существующей P2P-сети содержимое транзакций передается в структурированном виде, который допускает третьи лица к просмотру передаваемой информации и, тем самым, разрешает деанонимизацию пользователей. В рамках настоящего проекта, мы реконструировали P2P-сеть в целях обеспечить стабильную и подтверждаемую анонимность, которая является для нас главным принципом. Мы предлагаем простую сетевую политику под названием Dandelion. Политика Dandelion способна гарантировать анонимность при минимальных потерях функционала сети. Мы также обеспечиваем практическую реализацию Dandelion».



