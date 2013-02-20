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Стартап Kik Interactive покупает стартап-компанию (развлекательный видеочат) Rounds

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Стартап Kik Interactive покупает стартап-компанию (развлекательный видеочат) Rounds

Канадский стартап Kik Interactive покупает израильскую стартап-компанию Rounds.

Канадский стартап Kik Interactive создали молодые ребята из университета Ватерлоо (Онтарио, Канада) в 2009 году. Продукт стартапа это чат платформа-мессенджер KIK насчитывающий более 300 млн пользователей. В настоящее время стартап поглощает израильскую стартап-компанию Rounds.


Израильская стартап-компания Rounds была основана в 2008 году генеральным директором Дэни Фишелом и его заместителем Иланом Лейбовичем. За время своей деятельности стартап сумел привлечь $24 млн инвестиций от венчурных фондов Sequoia, Samsung Ventures, Rhodium, Verizon, DFJ's Tim Draper и других инвесторов.

Продукт стартапа Rounds это развлекательный видеочат насчитывающий около 40 млн пользователей. Видеочат-приложение позволяет одновременно подключать до 12 друзей для просмотра видео, игровых соревнований, обмена фото, а так же позволяет принимать одновременное участие во множестве других увлекательных развлечениях.

Весь штат сотрудников стартапа Rounds состоящий из 35 человек останется в Израиле, только штаб-квартира Rounds станет израильским центром компании Kik Interactive в Израиле.

Сумма сделки держится в секрете, но израильские финансовые аналитики считают, что она колеблется в пределах 60.000.000 - 80.000.000 долларов.

Перевод специально для форума MMGP.

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startup, инвестиции, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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